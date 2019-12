Vakio: Alipelatun Evertonin vierasvoitto hyvä varmavalinta

Leicester palaa voittokantaan tuuliajolla olevaa West Hamia vastaan.

1 Newcastle U–Everton 2

Valioliiga. Newcastle on ollut syyskauden onnekkain joukkue, ja pisteitä on kertynyt merkittävästi peliesitysten oikeuttamaan määrää enemmän. Tapaninpäivän vierailu Old Traffordille Manchester Unitedia vastaan päättyi selvään 1–4-tappioon. Vaikka useampi isäntien maaleista syntyi Newcastle puolustuksen yksilövirheistä, oli Harakoiden tappio ansaittu. Newcastlelta sivussa viikonloppuna Evertonia vastaan ovat loukkaantuneet Jamaal Lascelles, Matt Ritchie ja Allan Saint-Maxim.

Carlo Ancelottin debyytti Evertonin päävalmentaja alkoi lupaavasti joukkueen ottaessa tasapainoisella peliesityksellä ansaitun 1–0-kotivoiton Burnleysta. Alisuorittanut Toffees on saamassa syyskaudella kateissa ollutta itseluottamusaan takaisin ja hyvänä ihmisvalmentajana tunnettu Ancelotti voi osoittautua yllättävän hyväksi hankinnaksi Evertonin nuorelle ryhmälle. Sivussa Evertonilta ovat loukkaantumisista kärsivät Alex Iwobi, Andre Gomes ja Morgan Schneiderlin.

Newcastle luottaa prosenttipalloon, mutta sen erikoistilanteiden puolustaminen on ollut lähestymistavasta huolimatta luokatonta. Evertonin syyskauden ainoita positiivisia asioita on puolestaan ollut laadukas erikoistilannepelaaminen, joka voi tässäkin ottelussa nousta ratkaisevaksi tekijäksi. Vieraiden suosikkiasema kipuaa aina 45 prosentin tuntumaan. Vakiossa pelikansa on kotijoukkueen laidalla lähes vastaavalla kannatuksella, joten pelivalinta on selkeä varmavalinta vieraiden suuntaan.

2 Southampton–Crystal Palace 1

Valioliiga. Sotonin pistesaalis on säilynyt vaatimattomana läpi syyskauden, vaikka peliesitykset eivät ole valahtaneet sarjan heikoimpien joukkueiden tasolle. Hyvää osviittaa joukkueen piilossa olleesta potentiaalista on kaksi peräkkäistä vierasvoittoa. Viikonloppuna kaatui Aston Villa 3–1 ja kirsikkana kakun päälle torstain 2–0-voitto Chelseasta. Chelseaa vastaan peli oli varsin tasainen, joten Sotonin kahden maalin voitto ei ole linjassa pelitapahtumien kanssa. Sivussa Southamptonilta ovat loukkaantumisista kärsivät Moussa Djenepo ja Yan Valery.

Palace on sarjataulukon paremmalla puolella. Vaikka matkassa on ollut onnea, on suurin syy kerättyihin pisteisiin manageri Roy Hodgsonin puolustuspelaamisen organisointitaito. Tapaninpäivänä Palace otti kotikentällään 2–1-voiton West Hamista. Vaikka ratkaisu venyi ottelun viimeisellä minuutille, oli Palacen niukka voitto linjassa pelin kuvan kanssa. Isännät loivat selvästi enemmän laadukkaita malipaikkoja. Palacelta sivussa ovat loukkaantuneet Joel Ward, Jeffrey Schlupp, Christian Benteke ja Gary Cahill.

Soton pääsee kahden itseluottamusta kohottaneen vierasvoiton jälkeen kotiyleisönsä eteen ja saa varmasti alavireisen syyskauden jälkeen lämpimän vastaanoton. Tasainen ja ennakkoon vähämaalinen kohtaaminen, jossa isännät nousevat hieman alle 50 prosentin suosikkiasemaan. Kotivoitto nostetaan piikiksi aavistuksen ylipelattuna merkkinäkin.

3 Watford–Aston Villa 12

Valioliiga. Watfordin syyskausi on sujunut surkeasti ja manageria on jouduttu vaihtamaan jo useaan otteeseen. Kahdessa viimeisessä ottelussa on vältetty tappio, mutta pelillisesti joukkue ei ole vakuuttanut. Kahden maalin kotivoitto Manchester Unitedia vastaan ei ollut pelitapahtumiin nähden ansaittu ja torstain vierastasapeli Sheffieldia vastaan päättyisi vastaavalla pelinkuvalla huomattavasti useammin isäntien voittoon kuin pistejakoon. Watfordilta sivussa ovat pitkäaikaispotilaat Daryl Janmaat, Jose Holebas, Tom Cleverley ja epävarmana osallistujana Ismaila Sarr.

Villa on suoriutunut melko lailla odotusten mukaisesti ja syyskauden pistesaldo on linjassa peliesitysten kanssa. Torstaina Villa otti tärkeät kolme pistettä kaataessaan kotona Norwichin 1–0. Pelillisesti Villa ei kuitenkaan ollut ottelussa laadukkaampi osapuoli, eikä voittoa voinut pitää missään nimessä ansaittuna. Avainpelaajien poissaolot rasittavat Villaa, kun sekä John McGinn että Tyrone Mings ovat Watfordia vastaan edelleen loukkaantumisten takia sivussa.

Suorien kilpakumppaneiden välinen kohtaaminen, jossa pisteet ovat kummallekin tavallistakin arvokkaampia. Otteluruuhkasta huolimatta kohtaamisessa on aineksia keskimääräistä runsasmaalisempaan otteluun, jossa voittoa voidaan varsinkin isäntien puolelta hakea lopussa tavallista korkeammillakin riskitasoilla. Isännät ansaitsevat hieman alle 50 prosentin suosikkiaseman, mutta kotivoitto tarvitsee vaihtomerkin rinnalleen.

4 Norwich C–Tottenham 2

Valioliiga. Norwich ei satunnaisista uroteoistaan huolimatta ole pelillisesti vakuuttanut, ja säilyminen sarjassa vaatii jo pientä ihmettä. Tapaninpäivän niukka 0–1-vierastappio Aston Villan vieraana oli epäonninen, sillä Norwich loi ottelussa useita huippupaikkoja. Viimeistely jäi kuitenkin heikoksi. Sivussa Spursia vastaan ovat Timm Klose, Josip Drimic ja Ben Godfrey.

Spursin peliesitykset Jose Mourinhon alaisuudessa ovat olleet kaksijakoisia. Esitysten laadullinen vaihtelu selittyy vielä paljolti valmentajavaihdoksen mukanaan tuomaan muutokseen sopeutumisella. Tapaninpäivänä kaatui Brighton kotona 2–1, mutta tasaisesta ja melko niukasti tapahtumia sisältäneestä ottelusta ei tasapelikään olisi ollut vääryys. Poissaolot rasittavat Tottenhamia, kun Son-Heung Min, Harry Winks ja Moussa Sissoko ovat kaikki pelikiellossa. Loukkaantumisten vuoksi sivussa ovat pitkäaikaispotilaat Hugo Lloris ja Ben Davies.

Lyhyt palautumisaika aiheuttaa kummallekin murheensa, mutta Spurs on jo pelikieltojensa takia pakotettu kierrättämään pelaajistoaan, joka on niin laadullisesti kuin määrällisestikin Norwichin vastaavaa leveämpi. Norwich latasi kaikki paukut torstaille ja jäi hyvästä yrityksestä huolimatta pisteittä, mikä voi näkyä lauantain ottelu energiatasoissa. Spurs ansaitsee selkeän 60 prosentin vierassuosikkiaseman ja oikein pelattu vierasvoitto otetaan varmaksi.

5 West Ham–Leicester 2

Valioliiga. West Ham on ollut odotuksiin nähden yksi syyskauden suurimmista pettymyksistä. Etenkin puolustuspelistä on tullut pelistä toiseen raskas taakka. West Hamin heikkoa puolustustyöskentelyä saatiin todistaa torstaina joukkueen hävitessä Palacen vieraana 1–2. West Hamin puolustus päästi Palacen useita kertoja laadukkaille maalipaikoille ja tappio oli täysin pelin kuvan mukainen, vaikka voitto maali syntyi varsinaisen peliajan viimeisellä minuutilla. Sivussa West Hamilta ovat loukkaantumisista kärisivät Lukasz Fabianski ja Manuel Lanzini sekä pelikieltoaan kärsivä Aaron Cresswell.

Leicester on ollut ehdottomasti syyskauden parhaita onnistujia ja joukkue on ansaitusti mukana sarjan kärkikahinoissa. Viimeisimmät ottelut sarjan absoluuttisia huippujoukkueita vastaan ovat kuitenkin palauttaneet Brendan Rodgersin ryhmän maanpinnalle. Niin Manchester Cityä kuin Liverpooliakin vastaan joukkueiden välinen tasoero oli varsin selvä ja kummassakin ottelussa kärsityt runsasmaaliset tappiot olivat linjassa pelitapahtumien kanssa. Leicesterin ainut poissaolija on pitkäaikaispotilas Matty James.

Leicesterillä on mahdollisuus palauttaa haastavien otteluiden jälkeen itseluottamuksensa pelillisesti tuuliajolla olevaa West Hamia vastaan. Laadullinen ero on tällä hetkellä vieraiden hyväksi selvä, ja noin 55 prosentin todennäköisyydellä toteutuva vierasvoitto nostetaan varmaksi viitisen pinnaa ylipelattunakin.

6 Burnley–Manchester U X2

Valioliiga. Burnleyn syyskausi on sujunut pelillisestä näkökulmasta jopa ennakko-odotuksia paremmin ja pisteitä olisi voinut kertyä runsaamminkin. Tapaninpäivänä Burnleyn peliesitys jäi Evertonin vieraana varsin vaatimattomaksi ja isännät ottivat ansaitun 1–0-voiton. Burnleyn terveystilanne on optimaalinen ja valmentaja Sean Dychella on tiiviissä otteluohjelmassa käytettävissään paras mahdollinen miehistö.

United nappasi joulukuussa isoja päänahkoja kärkijoukkueilta, mutta vastaavasti pisteitä on luovutettu heikommille joukkueille, kuten viime viikonloppuna Watfordin vieraana Unitedin kannalta 0–2-tappioon päättyneessä kohtaamisessa jälleen päästiin todistamaan. Tapaninpäivänä United kaatoi kotonaan Newcastlen 4–1. Vaikka loppulukemat eivät täysin pelitapahtumien kulkua vastaakaan, oli Unitedin voitto ansaittu. Paul Pogba on viimeisimmissä otteluissa esiintynyt pitkän loukkaantumisensa jälkeen jälleen Unitedin kokoonpanossa ja nostanut silmin nähden joukkueen tasoa. Sivussa Burnleyta vastaan ovat ainoastaan pitkäaikaispotilaat Eric Bailly, Marcos Rojo ja Timothy Fosu-Mensah.

United ansaitsee ottelussa hieman yli 50 prosenttisen vierassuosikkiaseman, vaikkei ole ollut Ole Gunnar Solskjaerin alaisuudessa parhaimmillaan syvältä puolustavia joukkueita vastaan. Kohde on Vakiossa oikein pelattu, mutta vierasvoitto on syytä suojata vaihtomerkein.

7 Hartlepool–Barrow AFC 12

Kansallisliiga. Hartlepool on tasainen suorittaja, joka on kuluvalla kaudella kerännyt peliesityksiinsä nähden liian vähän pisteitä. Viikonloppuna kaatui Dagenham & Red kotona vakuuttavasti 1–0, mutta tapaninpäivän vierasottelussa Harrogatea vastaan joukkue jäi pahoin isäntien jalkoihin ottelun päättyessä 1–4-tappioon.

Kansallisliigan vakiokalustoon vaihtelevin menestyksin viime vuosina kuulunut Barrow on ollut kuluvan kauden yllättäjä ja ansaitusti sarjan piikkipaikalla. Viikonloppuna joukkue sai huilata ja torstaina pisteet tasattiin AFC Fylden kanssa 1–1. Voitto kariutui tunnin pelin jälkeen tuomittuun ulosajoon.

Vieraat ovat vähintään luokkaa laadukkaampi ryhmä, mutta kotietu jakaa ottelun todennäköisyyskentän tasaisesti. Myös Vakiossa pelikansan rahat ovat jakautuneet joukkueiden väillä tasan, ja kohteeseen onkin syytä varautua runsaalla rastituksella.

8 Solihull Moors–Notts Co 12

Kansallisliiga. Solihullin nousuhaaveet kariutuivat viime kaudella jo ensimmäisellä karsintakierroksella, mutta se on tälläkin kaudella syytä laskea sarjan parhaisiin joukkueisiin. Tapaninpäivänä Solihull joutui tyytymään 2–2-tasapeliin Chesterfieldin vieraana ja ottelu oli samalla toinen peräkkäinen voitoton vakuuttavasti syyskaudella esiintyneelle joukkueelle.

The Magpies joutuu tällä kaudella hakemaan vauhtia sarjaporrasta alempaa Kansallisliigasta, ja joukkue onkin esiintynyt toistaiseksi selvästi sarjasijoitustaan paremmin. Kahdessa viimeisimmässä ottelussa myös tulokset ovat olleet linjassa hyvien peliesitysten kanssa, kun viikonloppuna kaatui Halifax vieraissa 4–2 ja tapaninpäivänä Maidenhead kotona selvin 3–0-loppulukemin,

Isännät ovat noin luokkaa laadukkaampi ryhmä ja kotivoitto toteutuu noin 50 prosentin todennäköisyydellä, mutta kotivoitto on keräämässä hieman liikaa peliä. Vaihtomerkillä on syytä hakea riveihin arvoa lisäämällä vierasvoitto mukaan kupongille.

9 Chorley FC–Harrogate 2

Kansallisliiga. Kansallisliigan taso on toistaiseksi osoittautunut sarjanousija Chorleylle liian kovaksi. Etenkin heikko puolustuspelaaminen syö menestysmahdollisuuksia. Tapaninpäivänä joukkue hävisi odotetusti Wrexhamin vieraana 1–3, ja loppulukemat olivat varsin hyvin linjassa pelitapahtumien kanssa.

Viime vuosina seurana kehitysaskelia ottanut Harrogate Town on jatkanut viime kauden vakuuttavia otteitaan ja kuuluu tälläkin kaudella todennäköisiin nousukarsintajoukkueisiin. Torstaina joukkue kaatoi kotonaan vakuuttavalla peliesityksellä Hartlepoolin 4–1.

Tasoero joukkueiden välillä on sarjan suurimpia ja Harrogate ansaitsee ottelussa hieman yli 40 prosentin vierassuosikkiaseman. Myös Vakiossa vieraat on rasitettu ansaittuun suosikkiasemaan, ja vierasvoitto kelpuutetaan oikein pelattuna merkkinä varmaksi asti.

10 Torquay–Woking 12

Kansallisliiga. Torquay Unitedin tilanne on synkentynyt dramaattisesti odotuksiin nähden hyvin sujuneen alkukauden jälkeen. Joukkue rämpii seitsemän peräkkäisen tappion putkessa. Joulua edelsi 0–3-tappio kotona Chesterfieldia vastaan ja tapaninpäivänä kärsittiin ruma 2–6-vierastappio Yeovilin vieraana.

Woking on sarjataulukossa nousukarsintasijoituksilla, mutta pelillisesti joukkue kuuluu tasaiseen keskikastiin. Alkukauden tuloksellisesti hyvät otteet pitävät sisällään runsaasti suotuisaa onnea. Tapaninpäivänä joukkue kärsi 0–2-tappion kotonaan Suttonia vastaan, mutta sai levätä viime viikonloppuna suurimman osan muista joukkueista pelatessa normaalin kierroksen lauantaina.

Toisilleen tutut joukkueet nousivat kumpikin viime kaudella samasta divisioonasta, eikä joukkueiden välillä ole merkittävää tasoeroa, vaikka sarjataulukko antaa ymmärtää toisin. Isännät ovat kotiedun turvin marginaalisia 40 prosentin suosikkeja, ja Vakiossa oikein pelatussa kohteessa on runsas rastitus paikallaan.

11 AFC Fylde–Stockport 1

Kansallisliiga. Viime kaudella nousukarsintoihin yltäneen Fylden peli on alkanut asettua heikon startin jälkeen paremmin uomiinsa ja erityisesti kotikentällä joukkue on esiintynyt vahvasti. Kolme viime ottelua ovat kaikki päättyneet tasapeleihin, joista viimeisin Barrowin vieraana 1–1.

Sarjanousija Stockport on suoriutunut odotuksiin nähden erinomaisesti, mutta myös onnea on ollut mukana. Viime viikonloppuna tuli Aldershotin vieraana 1–2-tappio, mutta tapaninpäivänä joukkue jyräsi kotona Halifaxin peräti 5–1.

Yhdentoista pisteen ero sarjataulukossa ei kerro koko totuutta joukkueiden kuuluessa laadullisesti samaan kastiin. Hieman yli 50 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto on kierroksen parhaita varmavalintoja peliprosenttien ollessa 40 pinnan tuntumassa.

12 Bromley–Dagenham&Red 1

Kansallisliiga. Bromley on tullut viime kausina tutuksi tasaisena ylemmän keskikastin suorittajana, mutta on pystynyt nostamaan kuluvalla kaudella tasoaan kuuluen tällä hetkellä pelillisesti sarjan parhaimmistoon. Kaksi viime ottelua ovat kuitenkin tuoneet mukanaan tappiot, kun kotona hävittiin Eastleighille pelin kuvan vastaisesti 2–3 ja tapaninpäivän vierailu Donveria vastaan päättyi 0–3-tappioon.

D&R:n kausi on sujunut toistaiseksi odotuksiin nähden alakanttiin, ja suoritustaso on jäänyt syyskaudella selvästi alle sarjan keskiarvon. Viimeksi D&R taisteli pisteen kotonaan Ebbsfleetia vastaan 1–1-päättyneestä ottelusta, jossa se pelasi viimeiset 20 minuuttia alivoimalla ja teki myös tasoitusmaalin vajaamiehisenä.

Tasoero on isäntien hyväksi selkeä ja Bromley palaa kotiyleisön edessä voittojen tielle hieman yli 60 prosentin todennäköisyydellä. Kotivoitto on useamman pinnan ylipelattu, mutta isojen kotisuosikkien ollessa kortilla on kohteessa tyytyminen ylipelattuun suosikkivarmaan.

13 Halifax T–Chesterfield 1X

Kansallisliiga. Halifax Town on hurjan alkukauden vireensä turvin edelleen nousukarsintasijoitusten tuntumassa, mutta viikon sisään kärsityt kaksi rumaa tappiota kuvaavat hyvin joukkueen viime aikaista heikkoa suoritustasoa. Tapaninpäivänä joukkue hävisi Stockportin vieraan peräti 1–5 ja nöyrtyi viime viikonloppuna kotona Notts Countylle 2–4.

Perinteikkäisiin Englannin alasarjajoukkueisiin lukeutuva Chesterfield pelaa toista peräkkäistä kauttaan Kansallisliigassa ja on vajonnut toistaiseksi sarjan pohjille. Peliesitykset oikeuttaisivat kuitenkin parempaan. Tapaninpäivänä Chesterfield tasasi pisteet kotonaan Solihul Moorsin kanssa 2-2 ja sitä edelsi komea 3–0vierasvoitto Torquaysta.

Isännät ovat heikosta tuloskunnostaan huolimatta noin kaksi luokkaa laadukkaampia ja ansaitsevat kotonaan hieman yli 50 prosenttisen suosikkiaseman. Kotivoitto on kerännyt hieman liikaa peliä, joten vaihtomerkki asetetaan tasapelille osumistodennäköisyyttä kasvattamaan.