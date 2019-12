Suru valtasi futistähden mielen nähtyään Qatarin siirtotyöläisten surkeat oltavat – ”He kertoivat aivan karmeita asioita”

Juuri nyt

Englannin entinen tähtipuolustaja vieraili Qatarissa tutustumassa työläisten heikkoihin oloihin.

Gary Neville kävi Qatarissa ja toi mukanaan tiukan viestin futisfaneille: Vuoden 2022 MM-kisat pelataan Qatarissa, halusitte tai ette. Manchester Unitedin puolustajalegenda vieraili maassa tutustumassa MM-kisojen työmaihin ja vierastyöläisten oloihin.

The Sunille antamassaan haastattelussa Neville kertoo tukeneensa aikoinaan MM-kisojen antamista Lähi-Itään, koska MM-kisat (englanniksi World Cup) ovat koko maailman kilpailut, eikä kisoja oltu aiemmin pidetty maanosassa. Oli korkea aika. Hakuprosessin väitetty korruptoituneisuus ja ongelmat vierastyöläisten kanssa saivat hieman toisen äänen kelloon.

– Meidän pitää hyväksyä, että MM-kisat pelataan Qatarissa. Kukaan ei voi estää sitä enää, Neville sanoi lehdelle.

Lusail-stadionin työmaa kuvattuna 20. joulukuuta 2019.

Matkallaan Qatarissa Neville tutustui niihin kurjiin oloihin, joissa vierastyöläiset asuvat ja miten niukasti he tulevat toimeen. Hän kertoi lehdelle, että tosiasioiden näkeminen oli karmea kokemus.

– Suru virtaa koko kehon läpi.

– Täällä on työläisiä köyhistä maista, jotka rakentavat satoja miljoonia maksavia stadioneita palkoilla, jotka ovat surkeita ja kaameissa olosuhteissa. Heiltä riistetään perusoikeuksia. Ihmiskauppa on ehkä turhan raju sana, mutta ollaan aika lähellä.

Qatarissa on noin kaksi miljoonaa siirtotyöläistä. Ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestö ITUC arvioi viime vuoden lopussa, että MM-kisojen rakennustöissä on kuollut noin 1 200 työntekijää. Qatarin viranomaisten mukaan kuolleita vierastyöläisiä rakennustyömailla on ollut vain kolme.

Lusail-stadionin työmaata kuvattuna 20. joulukuuta 2019.

Nevillen mukaan on hyvä, että kansainväliset järjestöt painostavat maata muutoksiin. Maa ilmoitti viime lokakuussa, että työntekijöiden oikeuksia voimakkaasti rajoittavasta kafala-järjestelmästä luovutaan tammikuussa 2020. Yksi kritisoiduimmista osista järjestelmää on, että se sitoo työntekijän työnantajaansa. Työntekijä ei saa poistua maasta tai jättää työpaikkaansa ilman työnantajansa suostumusta. Uudistusten mukana lupailtiin myös minimipalkkajärjestelmää.

– Paljon on muuttunut ja muuttuu edelleen. Se johtuu siitä, että koko maailma alkoi katsoa heidän suuntaansa. Vierastyöläiset puhuivat minulle avoimesti. Jotkut kertoivat minulle aivan karmeita asioita, kuten että he joutuivat maksamaan tuhansia dollareita päästäkseen maahan ja että heitä ei päästetty pois tai annettu tilaisuutta etsiä uutta työtä. Osa asumuksista oli todella epämukavia. Emme (länsimaissa) pitäisi niitä hyväksyttävinä asumisoloina.

Lusail-stadion Dohassa.

Kaikesta huolimatta Neville uskoo, että Qatarissa pelataan hienot MM-kisat ”pelaajille, faneille, kaikille”.

44-vuotias Neville loi maineensa Manchester Unitedin oikeana laitapuolustajana 1992–2011. Hän edusti Englantia 85 kertaa ja pelasi kaksissa MM-kisoissa.

Pelaajauransa jälkeen Neville toimi Englannin maajoukkueen apuvalmentajana ja oli myös lyhyesti Espanjan pääsarjaseura Valencian päävalmentaja 2015–16. Parhaiten hänet kuitenkin tunnetaan tätä nykyä tv-kommentaattorina. Neville on suosittu Sky Sportsin kommentaattori ja on toiminut tehtävässä vuodesta 2011 lähtien eli pian sen jälkeen kun pelit loppuivat. Valencian tehtävän aikana hän oli sivussa tv-hommista.