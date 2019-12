Vakio: Manchester City ei jätä Leicesterille yllätyssaumaa

Vakiokansa on antanut Norwichille turhan paljon mahdollisuuksia kotiottelussa Wolvesia vastaan.

1 Manchester C–Leicester 1

Valioliiga. City kaatoi viimeksi Arsenalin vieraissa 3–0 rutiininomaisella suorituksella. Viikolla joukkue eteni Liigacupissa seuraavalla kierrokselle kaataessaan Oxford Unitedin vieraissa 3–1, mutta ottelussa kierrätettiin ykkösmiehistöä. Loukkaantumiset ovat sävyttäneet Cityn odotuksiin nähden heikosti sujunutta syyskautta. Sivussa ovat loukkaantumisten takia John Stones ja Aymeric Laporte sekä epävarmoja osallistujia Sergio Agüero ja David Silva.

Leicester joutui tyytymään viime kierroksella pisteeseen tasatessaan kotonaan pisteet Norwichin kanssa 1–1, mutta tasapeliä voi pitää pelinkuvan mukaisena lopputuloksena. Leicester on ollut yksi syyskauden komeetoista ja paikka kärkihanoissa on täysin ansaittu, vaikka pisteitä olisi pitänyt kertyä muutama kappale vähemmän. Joukkueen nuoret pelaajat ovat ottaneet runsaasti vastuuta, ja pelitapa on kehittynyt kauden edetessä vakuuttavasti. Myös loukkaantumisonni on ollut Leicesterille suotuisa. Viikonloppuna Cityä vastaankin sivussa on vain pitkäaikaispotilas Matty James.

Leicester on sarjassa neljä pistettä edellä, mutta Cityn ongelmista huolimatta laadullinen etumatka on isäntien hyväksi selvä. Noin 70 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto kuuluu viisi prosenttia alipelattuna kierroksen ehdottomiin runkomerkkeihin.

2 Norwich C–Wolverhampton 2

Valioliiga. Norwich esiintyi jälleen edukseen, kun vastustajan taso näytti ennakkoon ylivoimaiselta. Viime kierroksen 1–1-vierastasapeli Leicesteriä vastaan oli tällä kertaa myös pelitapahtumiin nähden oikeutettu. Kokoonpanotilanne aiheuttaa ylimääräistä päänvaivaa, sillä Timm Klose ja Josip Drimic ovat kumpikin sivussa ja pienistä vammoista kärsivien Grant Hanleyn ja Teemu Pukin pelikunto selviää vasta ottelun alla.

Wolves hävisi viime kierroksella kotonaan Tottenhamille 1–2, mutta oli epäonninen menettäessään pisteet viime minuuteilla pelitapahtumiltaan varsin tasaisessa kamppailussa. Wolves on osoittanut olevansa muutakin kuin viime kaudella sarjanousijastatuksen tähden lento ja nostanut kuluvalla kaudella pelillistä tasoaan entisestään. Tästä kertoo ansaittu sarjasijoitus kahdeksantena sekä paikka Euroopan liigan pudotuspeleissä. Sivussa Norwichia vastaan on tärkeä keskuspuolustaja Willy Bolly sekä pitkäaikaispotilas Morgan Gibbs-White.

Vieraat ovat runsaat kaksi luokkaa laadukkaampi ryhmä, ja ajoittaisista hyvistä otteistaan huolimatta Norwich on pelillisesti varsin vaatimaton joukkue. Wolves on joka osa-alueella edellä ja ansaitsee vieraskentästä huolimatta kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman. Vakiokansa on antanut isännille turhan paljon mahdollisuuksia ja viitisen prosenttia alipelattu kakkonen on oiva valinta tolpaksi.

3 Newcastle U–Crystal P X2

Valioliiga. Newcastle hävisi viimeksi Burnleyn vieraana 0–1, ja niukka tappio oli myös pelitapahtumien valossa ansaittu. Samaa ei voi sanoa tarkastellessa Steve Brucen Newcastlen syyskautta kokonaisuutena, sillä joukkueen sarjasijoituksen ja peliesitysten oikeuttaman sijoituksen välillä on eroa lähes kymmenen sijaa! Myös loukkaantumiset rasittavat Newcastlea, kun sivussa ovat Jamaal Lascelles, Allan Saint-Maxim, Matt Ritchie, epävarmoja osallistujia ovat Jonjo Shelvey ja Miguel Almiron.

Palacen hyvä onni jatkui jo toisessa peräkkäisessä ottelussa sen tasatessa pisteet kotonaan maanantai-iltana Brightonin kanssa 1–1. Palace oli läpi ottelun vastaantulijana, mutta 75 minuutilla Wilfried Zahan yksilösuorituksena syntynyt tasoitusmaali jätti pisteen Selhust Parkille. Palace on ollut Newcastlen tapaan onnekas läpi kauden, mutta ero kerättyjen ja pelitapahtumien perusteella ansaittujen pistemäärän erotus on selvästi maltillisempi. Sivussa Newcastlea vastaan ovat pelikieltoaan kärsivä Mamadou Sakho sekä loukkaantuneet Gary Cahill, Andros Townsend, Patrick van Aanholt ja Jeffrey Schlupp.

Kahden hyvin samanlaisiin lähestymistapoihin uskovan joukkueen kohtaaminen, jossa isännät ovat kotiedun turvin marginaalisia suosikkeja. Vakiossa kotivoitto on kerännyt hieman alle kymmen pinnaa liikaa peliä, joten pelivalintana ristikakkonen kattaa suuren todennäköisyyskentän.

4 Brighton–Sheffield U 1

Valioliiga. Brighton oli maanantai-iltana varsin epäonninen joutuessaan tyytymään Palacen vieraana 1–1-pistejakoon suvereenista pelitapahtumien hallinnasta huolimatta. Kokonaisuudessaan Brightonin syyskausi on sujunut odotettua paremmin, ja joukkue olisi ansainnut muutaman pisteen enemmän peliesitystensä perusteella. Brightonin kokoonpanotilanne on pitkäaikaispotilaita lukuun ottamatta optimaalinen, ja joukkue saa viikonloppuna Sheffieldia vastaan jalkeille parhaan kokoonpanonsa.

Sheffield kaatoi viimeksi kotonaan sarjanousijoiden välisessä kohtaamisessa Aston Villan 2–0 ja loi myös maaliodottamaa maalin verran vieraita runsaammin ansaiten voittonsa. Sheffield on osoittanut syyskaudella olevansa riittävällä tasolla Valioliigaan ja ehdottomasti yksi tämän kauden positiivisimmista yllättäjistä. Suotuisaa onnea on myös syksyn aikaollut matkassa, ja sijoitus voisi olla pari pykälää nykyistä alempanakin. Tällä kaudella maalinteossa kunnostautunut John Fleck on Brightonia vastaan pelikiellossa korttitilin täyttymisen takia.

Kumpikin on esiintynyt tällä kaudella edukseen, mutta Brightonia voi pitää hieman laadukkaampana joukkueena, vaikka sarjataulukko muuta kertookin. Kotivoitto toteutuu noin 45 prosentin todennäköisyydellä, ja pelikansan jätettyä isännät kymmenen pinnaa alipelatuksi tarjoaa kotivoitto edullisen varmavalinnan.

5 Aston Villa–Southampton X2

Valioliiga. Villa kärsi viimeksi 0–2-tappion vieraissa Sheffieldiä vastaan. Tappio oli ansaittu myös pelitapahtumien valossa. Villa on esiintynyt syyskaudella melko lailla odotusten mukaisesti, vaikka pisteitä olisi voinut kertyä piste tai pari nykyistä saldoa enemmänkin. Puolustuslinjaan tehdyistä hankinnoista huolimatta joukkueen heikkoudeksi on osoittautunut erikoistilanteiden puolustaminen. Lähes kolmasosa Villaa vastaan tehdyistä maaleista on syntynyt erikoistilanteista. Poissa tärkeästä Southampton-ottelusta on loukkaantumisesta kärsivä Tyrone Mings, joka on yksi puolustuksen johtohahmoista.

Soton hävisi viime kierroksella kotona West Hamille 0–1, mutta pistejako olisi kuvannut tarkemmin vähän tapahtumia sisältänyttä ottelua. Soton on alisuorittanut rankasti läpi syyskauden suhteessa peliesityksiinsä, ja huono itseluottamus on alkanut näkyä ajoittain taistelutahdon puutteena pelien livetessä käsistä yksilövirheiden myötä. Sotonin terveystilanne on kohtalainen, sillä Moussa Djenepon on ainoa sivussa olevaa pelaaja viikonlopun ottelusta.

Kyseessä on kummankin joukkueen sarjapaikan säilyttämisen kannalta äärimmäisen tärkeä ottelu, jossa etenkin Villa parantaisi voitolla asemiaan vieraisiin nähden merkittävästi. Suurta tasoeroa joukkueiden välillä ei ole, ja isännät ansaitsevatkin kotietunsa turvin noin 45 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa isäntien kannatus on lähes kymmenen pinnaa korkeampi, joten kotivoiton ohitus palvelee järkipelaajaa.

6 Bournemouth–Burnley X2

Valioliiga. Bournemouth päätti viiden peräkkäisen tappion putken tyylillä hakiessaan 1–0-vierasvoiton Chelseasta. Pelitapahtumien valossa voittoa on kuitenkin vaikea pitää ansaittuna, sillä Chelsea loi ottelussa merkittävästi enemmän maaliodottamaa. Vastaavalla pelinkuvalla päädytään huomattavasti useammin isäntien kuin vieraiden voittoon. Bournemouthin poissaololista on jälleen tutun pitkä, kun sivussa ovat Nathan Ake, David Brooks, Steve Cook sekä epävarmoja osallistujia kärkimiehet Joshua King ja Callum Wilson.

Burnley voitti viime kierroksella kotonaan Newcastlen niin ikään 1–0 ja niukka voitto oli myös pelitapahtumiin nähden ansaittu. Burnley on kärsinyt viime aikoina tappioita, mutta ne ovat usein tulleet joko haastavia vastustajia vastaan tai olleet pelinkuvan vastaisia. Burnley on kuluvalla kaudella ollut pelillisesti vakuuttava ja olisi voinut ansaita keräämäänsä enemmänkin pisteitä. Kokoonpanotilanne ottelun alla on vielä epäselvä, sillä epävarmoja pelikunnostaan ovat hyökkääjä Chris Wood ja keskikenttämies Ashley Westwood.

Bournemouthin itseluottamus lienee kohentunut viime kierroksen voiton myötä, mutta loukkaantumiset rasittavat, eikä peliesitykset ole pitkässä juoksussa vakuuttaneet. Myös odotettu pelinkuva suosii pallottomana paremmin viihtyviä vieraita ja kotivoitto toteutuu noin 43 prosentin todennäköisyydellä. Muutaman prosenttiyksikön liikaa peliä kerännyt kotivoitto asetetaan tylysti ohituskaistalle.

7 Fulham–Leeds U 12

Championship. Fulham jäi viime kierroksella paikallisottelussa Brentfordia vastaan pelillisesti selvästi pahemmin jalkoihin kuin 1-0-loppulukemat antavat ymmärtää. Tappio oli ansaittu. Fulham on kauden edetessä jäänyt hieman muita kärkijoukkueita jälkeen ja kärsinyt useita pistemenetyksiä myös itseään heikompia joukkueita vastaan. Materiaaliltaan joukkue kestää kuitenkin vertailun kaikkia kärkijoukkueita vastaan, joten parannu potentiaalia lontoolaisilla riittää.

Leeds koki alkukaudelta tutun pistemenetyksen, kun dominoivasta peliesityksestä huolimatta kotiottelu Cardiffia vastaan päättyi 3–3. Leeds loi melko tarkalleen kolmen maalin edestä maaliodottamaa ja piti vieraiden odottaman noin yhteen maaliin oikeuttavassa määrässä. Pistemenetyksistään huolimatta Leeds on säilynyt iskuetäisyydellä sarjan piikkipaikkaan ja on kiistatta todennäköisin suoran Valioliigaan nousun kauden päätteeksi saavuttava joukkue.

Leedsin pelivoima on omassa kastissaan ja se ansaitsee kärkijoukkueisiin lukeutuvaa Fulhamiakin vastaan noin 45 prosentin suosikkiaseman. Täysin heittopussiksi Fulham tuskin kotikentällään laatuerosta huolimatta joutuu, ja runsas rastitus on tasaisessa ottelussa paikallaan.

8 Huddersfield–Nottingham 1X

Championship. Huddersfield tasasi viimeksi pisteet Wiganin vieraana 1–1, mutta niukka tappiokaan ei olisi ollut pelitapahtumien valossa vääryys. Huddersfieldin kausi on ollut putoamisen jälkeen odotetun haastava, mutta pientä petrausta joukkueen pelillisissä otteissa on syksyn edetessä heikon alkukauden jälkeen saavutettu. Tämän hetken sarjasijoitus alemassa keskikastissa on melko tarkasti linjassa joukkueen ansaitseman sijoituksen kanssa.

Forest jäi viime kierroksella kotonaan täysin Sheffieldin jyrän alle, kun vieraat iskivät ensimmäisellä puoliajalla neljästi. Ottelun päättyi myös 4–0-lukemiin. Nottingham ei ole voittanut neljään otteluun, mitä ei voi pitää yllätyksenä joukkueen kuuluttua pitkään sarjan onnekkaimpiin joukkueisiin kertyneiden pisteiden suhdetta peliesityksiin tarkastellessa.

Forest on joukkueista noin puolitoista luokkaa laadukkaampi, ottelua voi pitää ennakkoon selvästi keskimääräistä Championshipin ottelua vähämaalisempana. Todennäköisyyskenttä jakautuu joukkueiden välillä tasan, ja Huddersfieldin jäädessä pari prosenttia alipelatuksi voi merkit asettaa usein osuvalle yksiristi kombinaatiolle.

9 Millwall–Barnsley 1

Championship. Millwall porskuttaa eteenpäin seitsemän tappiottoman ottelun putkessa ja myös pelilliset esitykset ovat oikeuttaneet tappioiden välttämisen. Viimeisin 1–0-vierasvoitto Derbystä oli kuitenkin pelitapahtumiin nähden hieman liikaa, sillä pistejako olisi kuvannut pelitapahtumiltaan varsin tasaista peliä paremmin. Ennen kauden alkua ohuesti putoamisuhan välttäväksi joukkueeksi arvioitu Millwall pelaa tällä hetkellä pelaajamateriaalinsa potentiaalin ylärajoilla, mikä on eittämättä voittavan joukkueen merkki.

Barnsley repi jälleen kotikentällään tulosta kaadettuaan QPR:n peräti 5–3. QPR:n luokaton puolustuspelaaminen sai Barnsleyn näyttämään ottelussa paremmalta kuin se todellisuudessa on, mutta suurinumeroinen voitto nostaa varmasti joukkueen koetuksella ollutta itseluottamusta. Pelillisesti Barnsley lukeutuu sarjan heikoimpiin ryhmiin, eikä putoamisen välttäminen näytä todennäköiseltä.

Millwall on pelillisesti erinomaisessa vireessä ja hävinnyt kotonaan vain kertaalleen. Vaikka tasoeroa löytyy isäntien hyväksi noin kahden luokan verran, ei kotivoiton todennäköisyys nouse kuin 55 prosentin tasolle. Vakiossa Millwall on kerännyt jo yli 70 prosenttisen kannatuksen, mutta kohteessa ohitus ja Barnsleyn venymiskykyyn luottaminen ei tunnu mielekkäältä.

10 Hull–Birmingham 1

Championship. Hull joutui tyytymään viime kierroksella Charltonin vieraana 2–2-tasapeliin, mikä oli kuitenkin pelitapahtumiin nähden oikeudenmukainen lopputulos. Hullin pelillisissä otteissa on viime viikkoina näkynyt pientä taantumista, mutta kerättyjä 30 pistettä voi pitää pelillisesti ansaittuina. Kokonaisuutena Hullin syyskautta tarkastellessa voi todeta sen ylittäneen kaikki odotukset reilulla marginaalilla.

Birmingham hävisi viimeksi kotonaan WBA:lle 2–3, mutta loi ottelussa jopa voittoon oikeuttavalla tavalla enemmän laadukkaita maalipaikkoja ja olisi ansainnut vähintään pisteen. Kokonaisuudessaan Birminghamin syyskausi on sujunut suotuisan varianssin siivittämänä, ja joukkue kuuluisi sarjataulukossa muutaman sijan nykyistä sijoitustaan alemmas.

Keskikastin kamppailu, jossa Hullia voi pitää noin puoli luokkaa laadukkaampana ryhmänä. Pieni tasoero kotiedusta nauttivien isäntien hyväksi nostaa joukkueen voiton todennäköisyyden noin 53 prosenttiin, ja kohteessa on tyydyttävä kotivoittoon varmana aavistuksen ylipelattuna merkkinäkin.

11 QPR–Charlton 1

Championship. QPR kärsi viime kierroksella nöyryyttävän 3–5-vierastappion Barnsleylle, eikä Ärrien viisi maalia päästänyt puolustuspelaaminen jättänyt epäselvyyttä joukkueiden välisestä paremmuudesta. QPR on suoriutunut syyskaudesta toistaiseksi selvästi odotuksia paremmin ja tukeva sijoitus keskikastissa on myös linjassa joukkueen pisteodottaman kanssa.

Charlton tasasi viime kierroksella kotonaan pisteet Hullin kanssa 2–2. Vaikka Hullin tasoitusmaali syntyi ottelun viimeisillä sekunneilla, oli pistejako linjassa pelitapahtumien kanssa. Charltonin alkukauden lento hyytyi odotetusti ja edellinen voitto on kahden kuukauden takaa. Varsin rajallisen ryhmän voi odottaa putoavan taulukossa kevätkaudella säilymistaistoon asti, johon se eittämättä peliesitystensä perusteella tälläkin hetkellä kuuluisi.

QPR on joukkueista selvästi laadukkaampi ja viime kierroksen nöyryytyksen jälkeen voi uskoa joukkueen taistelutahdon olevan kotikentällä kohdallaan. QPR joutuu ottelussa aloitteelliseksi osapuoleksi, mutta se sopii joukkueen pelilliseen identiteettiin. Noin 65 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto rastitetaan reilusti ylipelattunakin varmaksi isojen suosikkien ollessa kierroksella kortilla.

12 West Bromwich–Brentford X2

Championship. WBA otti jälleen sarjan kärkisijan haltuunsa voittaessaan Birminghamin vieraissa 3–2. WBA ei voitostaan huolimatta ollut ottelussa pelillisesti isäntiä etevämpi, eikä voittoa voi missään tapauksessa pitää pelitapahtumien valossa ansaittuna. WBA kuuluu sarjan kärkijoukkueisiin, mutta on ollut onnekas pysyessään piikkipaikalla läpi kauden. Pelillisten otteiden oikeuttama sijoitus löytyy muutaman sijan alempaa.

Brentfordin vakuuttavat otteet saivat jatkoa sen kukistaessa Länsi-Lontoon paikallisottelussa Fulhamin 1–0. Brentfordin peliesitys oli laadukas ja se loi ottelussa selvästi enemmän maaliodottamaa pitäen samalla Fulhamin tehokkaasti pois vaarallisilta maalipaikoilta. Brentford on esiintynyt läpi kauden edukseen. Alkukauden epäonni on alkanut tasoittua, ja joukkue on noussut myös sarjataulukossa mukaan kärkikahinoihin, joissa sen arvostustasot ovat läpi kauden olleet.

Joukkueiden välistä tasoeroa ei ole juuri nimeksikään, vaikka WBA on viihtynyt sarjan kärkisijoilla alusta asti. WBA ansaitsee ottelussa kotietunsa myötä noin 43 prosenttisen suosikkiaseman, mutta nauttii Vakiossa pelikansan luottamusta 65 prosentin kannatuksella. Kotivoiton ohitus on ainoa looginen valinta kohteessa.

13 Luton–Swansea 2

Championship. Luton kärsi viimeksi 1–2-tappion reissussa Prestonia vastaan. Vaikka Luton onnistui luomaan useamman laadukkaan maalipaikan, oli niukka tappio pelitapahtumien valossa ansaittu. Luton on ohuesti putoamisviivan yläpuolella, mutta sarjan heikoin maaliero kertoo paljon joukkueen tavasta hyökätä puolustuksen kustannuksella. Joukkue elää kotikentällä raavituista pisteistä ja on onnistunut yllättämään aggressiivisella hyökkäyspelillään monia itseään laadukkaampiakin ryhmiä – ja vastaavasti kokenut myös rumia tappioita taktiikan pettäessä.

Swansea kaatoi viime kierroksella kotonaan Middlesbrough 3–1. Vaikka kahden maalin voittomarginaali imartelee puolituntia ylivoimalla pelannutta Swanseaa, oli kotivoitto kokonaisuudessaan pelinkuvan mukainen. Swansea on tuloksellisesti vahvan alkukauden jälkeen taantunut peliesitystensä oikeuttamalle tasolle myös sarjataulukossa ja tämän hetkinen sijoitus kuvastaa hyvin joukkueen laatua.

Swansea on noin kaksi luokkaa laadukkaampi ryhmä ja ansaitsee vieraskentälläkin hieman noin 45 prosenttisen suosikkiaseman. Swansean kannatus on kohonnut viitisen prosenttia liian korkeaksi, mutta vierasvoitto rastitetaan siitä huolimatta varmaksi.