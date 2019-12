Vakio: Kipeästi voittoja tarvitseva sarjajumbo Watford varmaksi

Kansallisliigan kohteet tuovat vakiokierrokselle haastetta.

1 Newcastle U–Everton 2

Valioliiga: Newcastle on ollut syyskauden onnekkain joukkue. Pisteitä on kertynyt merkittävästi enemmän kuin peliesitykset oikeuttaisivat. Everton on saanut pientä nostetta tekemiseensä valmentajavaihdoksen myötä, mikä on normaalia alisuorittaneen joukkueen itseluottamuksen kohentuessa. Newcastle luottaa prosenttipalloon, muttei silti ole ollut kovin laadukas erikoistilanteissa, toisin kuin vierailija Everton. Noin 40 prosenttinen vierassuosikki kelpaa rohkeaksi varmavalinnaksi.

2 Southampton–Crystal Palace 1X

Valioliiga: Sotonin pistesaalis on säilynyt vaatimattomana läpi syyskauden, vaikka peliesitykset eivät ole valahtaneet sarjan heikoimpien joukkueiden tasolle. Palace on sarjataulukon paremmalla puolella. Vaikka matkassa on ollut onnea, on suurin syy kerättyihin pisteisiin manageri Roy Hodgsonin puolustuspelaamisen organisointitaito. Tasainen ja ennakkoon vähämaalinen kohtaaminen, jossa isännät ovat noin 45 prosentin suosikkeja. Vaihtomerkki kotivoiton rinnalle.

3 Watford–Aston Villa 1

Valioliiga: Watfordin syyskausi on sujunut surkeasti ja manageria on jouduttu vaihtamaan jo useaan otteeseen. Pelillisesti joukkue ei kuitenkaan ole esiintynyt läheskään niin huonosti mitä tulokset antavat ymmärtää, joten toivoa on. Villa on suoriutunut melko lailla odotusten mukaisesti, ja kerätty pistemäärä on linjassa peliesitysten kanssa. Kipeästi voittoja tarvitseva Watford on noin 45 prosentinsuosikki ja kotivoittoon tartutaankin varman muodossa.

4 Norwich C–Tottenham 2

Valioliiga: Norwich ei satunnaisista uroteoistaan huolimatta ole vakuuttanut alkuunkaan, ja säilyminen sarjassa vaatii jo pientä ihmettä. Spurs on suoriutunut valmentajavaihdoksesta odotettua paremmin, ja Jose Mourinho pääsee tekemään ensimmäiset hankintansa tammikuun siirtoikkunassa. Norwich panostanee otteluruuhkassa enemmän edeltävään Villa kamppailuun. Tottenhamin laadullinen ylivoima tekee vieraista noin 60 prosentin vierassuosikkeja, joka kelpuutetaan varmaksi asti.

5 West Ham–Leicester 2

Valioliiga: West Ham on ollut odotuksiin nähden yksi syyskauden suurimmista pettymyksistä. Etenkin joukkueen puolustuspelistä on tullut pelistä toiseen raskas taakka. Leicester puolestaan on ehdottomasti syyskauden parhaiten onnistunut joukkue, joka on ansaitusti mukana sarjan kärkikahinoissa. Laadullinen ero on tällä hetkellä vieraiden hyväksi selvä, ja noin 50 prosentin todennäköisyydellä toteutuva vierasvoitto napataan varmaksi.

6 Burnley–Manchester U X2

Valioliiga: Burnley syyskausi on sujunut pelillisestä näkökulmasta odotuksia paremmin ja pisteitä olisi voinut kertyä runsaamminkin. United nappasi joulukuussa isoja päänahkoja kärkijoukkueilta, mutta vastaavasti pisteitä on luovutettu heikommille joukkueille huonoillakin peliesityksillä. United ansaitsee hieman alle 50 prosentin suosikkiaseman. Joukkue ei ole kuitenkaan parhaimmillaan syvien blokkien murtamisessa. jollaiseen isännät taatusti asettuvat. Vierassuosikki on syytä varmistaa.

7 Hartlepool–Barrow AFC 12

Kansallisliiga: Hartlepool on tasainen suorittaja, joka on kuluvalla kaudella kerännyt peliesityksiinsä nähden liian vähän pisteitä. Kansallisliigan vakiokalustoon vaihtelevin menestyksin viime vuosina kuulunut Barrow on ollut kuluvan kauden yllättäjä ja ansaitusti sarjan piikkipaikalla. Vieraat ovat vähintään luokkaa laadukkaampi ryhmä, mutta kotietu jakaa ottelun todennäköiskentän tasaisesti. Runsas rastitus on kohteessa tarpeen.

8 Solihul Moors–Notts Co 12

Kansallisliiga: Solihulin nousuhaaveet kariutuivat viime kaudella jo ensimmäisellä karsintakierroksella. mutta se on tälläkin kaudella syytä laskea sarjan parhaisiin joukkueisiin. The Magpies joutui hakemaan vauhtia sarjaporrasta alempaa Kansallisliigasta, ja joukkue onkin esiintynyt selvästi sarjasijoitustaan paremmin. Isännät ovat noin luokkaa laadukkaampi ryhmä. Kotivoitto toteutuu noin 50 prosentin todennäköisyydellä, mutta isäntien kerätessä peliä on vaihtomerkkiä syytä harkita Nottinghamilaisten suuntaan.

9 Chorley FC–Harrogate 2

Kansallisliiga: Kansallisliigan vaatimustaso on toistaiseksi osoittautunut olevan sarjanousija Chorleylle liikaa. Etenkin heikko puolustuspelaaminen syö menestysmahdollisuuksia. Viime vuosina kehitysaskelia ottanut Harrogate Town on jatkanut viime kauden vakuuttavia otteitaan ja kuuluu tälläkin kaudella todennäköisiin nousukarsintajoukkueisiin. Harrogate ansaitsee ottelussa hieman yli 40 prosentin vierassuosikkiaseman, ja vierasvoitosta otetaan rohkea varmavalinta.

10 Torquay–Woking 12

Kansallisliiga: Torquay Unitedin tilanne on synkentynyt dramaattisesti odotuksiin nähden hyvin sujuneen alkukauden jälkeen. Joukkue rämpii viiden peräkkäisen tappion putkessa. Woking on sarjan kärkisijoilla, mutta pelillisesti joukkue kuuluu tasaiseen keskikastiin. Toisilleen tutut joukkueet nousivat kumpikin viime kaudella samasta divisioonasta, eikä joukkueiden välillä ole merkittävää tasoeroa. Isännät ovat kotiedun turvin marginaalisia suosikkeja, ja runsas rastitus on kohteessa paikallaan.

11 AFC Fylde–Stockport 1

Kansallisliiga: Viime kaudella nousukarsintoihin yltäneen Fylden peli on alkanut asettua heikon startin jälkeen paremmin uomiinsa. Erityisesti kotikentällä joukkue on esiintynyt vahvasti. Sarjanousija Stockport on suoriutunut odotuksiin nähden erinomaisesti, mutta myös onnea on ollut mukana. Kymmenen pisteen ero sarjataulukossa ei kerro totuutta joukkueiden kuuluessa laadullisesti samaan kastiin. Hieman alle 50 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto varmaksi.

12 Bromley–Dagenham&Red 1

Kansallisliiga: Bromley on tullut viime kausina tutuksi tasaisena ylemmän keskikastin suorittajana, mutta on pystynyt nostamaan kuluvalla kaudella tasoaan ja kuuluu pelillisesti sarjan parhaimmistoon. D&R:n kausi on sujunut odotuksiin nähden alakanttiin. Suoritustaso on jäänyt selvästi alle sarjan keskiarvon. Tasoero on isäntien hyväksi selkeä, ja Bromley palaa kotivoittojen tielle hieman yli 60 prosentin todennäköisyydellä.

13 Halifax T–Chesterfield 1X

Kansallisliiga: Halifax Town on hurjan alkukauden vireensä turvin edelleen nousukarsintasijoitusten tuntumassa. Perinteikkäisiin Englannin alasarjajoukkueisiin lukeutuva Chesterfield pelaa toista peräkkäistä kauttaan Kansallisliigassa ja on vajonnut toistaiseksi sarjan pohjille, vaikka peliesitykset oikeuttaisivat parempaan. Isännät ovat kaksi luokkaa laadukkaampia ja ansaitsevat noin 56 prosenttisen suosikkiaseman, mutta kotivoiton kerätessä runsaasti peliä on vaihtomerkilläkin paikkansa.