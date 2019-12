Mika Lehkosuo siirtyy valmentamaan Norjaan – uusi joukkue pelaa toiseksi korkeimmalla sarjatasolla

Mika Lehkosuo on valmentanut viime vuodet HJK:ta.

Norjan toiseksi korkeimmalla sarjatasolla pelaava Kongsvinger IL palkkasi Mika Lehkosuon.

Mika Lehkosuo on Norjan toiseksi korkeimmalla sarjatasolla pelaavan Kongsvinger IL:n uusi päävalmentaja. Seura esitteli Lehkosuon lehdistötilaisuudessa tänään. Sopimus on kaksivuotinen.

Lehkosuo nauratti yleisöään sanomalla, että ehkä joku paikalla olevista on pettynyt, kun paikalla ei olekaan Sami Hyypiä. Viikonloppuna Norjassa levisi huhu, jonka mukaan Hyypiä olisi Kongsvingerin uusi päävalmentaja.

1892 perustettu KIL on perinteikäs seura Norjassa, mutta mestaruudet ovat kiertäneet sitä. Sen paras saavutus on pääsarjan kakkostila vuonna 1992 ja kolmas sija vuosina 1986 ja 1987. Lisäksi se on pelannut Norjan cupin finaalissa 2016.

Kongsvinger sijaitsee vajaan sadan kilometrin päässä Norjan pääkaupungista Oslosta koilliseen. KIL:ssä pelaavat ensi kaudella suomalaispelaajista puolustaja Ville Jalasto ja maalivahti Saku-Pekka Sahlgren, jotka ovat aiemmin urallaan pelanneet Lehkosuon alaisuudessa. Lisäksi seurassa ovat suomalaisista pelanneet aiemmin mm. puolustaja Jaakko Nyberg ja maalivahti Otto Fredrikson.

Lehkosuo valmensi vielä kauden 2019 alussa HJK:ta, mutta sai toukokuun loppupuolella potkut. Hän luotsasi HJK:ta vuosina 2014–19, jolloin Klubi voitti kolme mestaruutta ja kaksi kertaa Suomen cupin. Syksy 2014 huipentui Euroopan liigan lohkovaiheeseen.

Ennen HJK:ta Lehkosuo luotsasi Veikkausliigassa ja Ykkösessä espoolaista FC Honkaa.

Lehkosuo on toinen suomalainen päävalmentaja Norjan toiseksi korkeimmalla sarjatasolla. Simo Valakari valmentaa Tromsö IL:ää, joka putosi päättyneen kauden lopuksi Norjan pääsarjasta. Valakari on valmentanut seuraa vuodesta 2017.