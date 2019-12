Vakio: Alipelattu Burnley kierroksen parhaita peli-idoita

Leicester ei anna Teemu Pukin Nowwichille mahdollisuuksia.

1 Leicester–Norwich 1

Valioliiga. Leicester paranteli asemiaan sarjakakkosena kaadettuaan Aston Villan vieraissa 4–1. Peliesitys oli jälleen kerran äärimmäisen laadukas. On vaikea löytää Leicesterin pelistä tällä hetkellä heikkoa osa-aluetta. Nuorien pelaajien nauttima runsas vastuu on kehittänyt heitä kauden edetessä, mikä näkyy myös pelaajien itseluottamuksena ja pelirohkeutena. Myös joukkueen terveystilanne on lähellä erinomaista, sillä ainoastaan pitkäaikaispotilas Matty James on sivussa kokoonpanosta.

Norwich hävisi kotonaan Sheffieldille 1–2, mutta olisi pelitapahtumien valossa ansainnut ottelusta pisteen. Norwichin tilanne sarjan pohjilla ei ole kummoinen, vaikka se olisikin ansainnut aavistuksen keräämäänsä 11 pistettä enemmän. Pelin on parannuttava ja tammikuussa tehtävä joukkueen tasoa nostavia hankintoja, mikäli joukkue aikoo jatkaa ensi syksynä pelejä Valioliigassa. Sivussa Leicesteriä vastaan ovat loukkaantuneet Timm Klose ja Josip Drmic.

Joukkueet vastaavat lähes sarjan laadullisia ääripäitä, ja isäntien suosikkiasema nousee lähes 80 prosenttiin. Vakiossa isäntien kannatus on mennyt vain pari pinnaa yli, joten usein osuva kotivoitto nostetaan huoletta varmaksi.

2 Chelsea–Bournemouth 1

Valioliiga. Chelsea hävisi viikonloppuna Evertonin vieraana 1–3. Joukkue vaikutti kiinnittäneen katseensa viikolla edessä olleeseen tärkeään UCL-otteluun Lilleä vastaan, jossa se ottikin selkeän 2–1-voiton sekä kiinnityksen Mestarien liigan pudotuspeleihin. Chelsean loukkaantumistilanne on hyvä, sillä pitkäaikaispotilaiden lisäksi vain Oliver Giroudin pelaaminen Bournemouthia vastaan on epävarmaa.

Bournemouth kärsi viidennen peräkkäisen tappion hävitessään kotonaan Liverpoolille 0–3. Joukkue oli täysin kykenemätön haastamaan sarjakärkeä millään pelin osa-alueella. Tappioputkessa tarpovan Cherriesin pelistä ei voi sanoa paistavan itseluottamus tai pelirohkeus ja, joukkueella on jo viime kaudesta asti ollut todella epäonnea loukkaantumisten kanssa. Uusina poissaolijoina avainpelaajistosta on keskuspuolustaja Nathan Ake ja listalta löytyvät tutut nimet kuten Junior Stanislas, David Brooks, Steve Cook sekä epävarmana tapauksena vielä kärkimiehet Joshua King ja Callum Wilson.

Chelsea rasittui viikolla UCL-ottelussaan, mutta voitto ja jatkopaikka pudotuspeleihin antanee nuorelle joukkueelle energiaa fyysisestä rasitustilasta huolimatta. Laatuero on isäntien hyväksi selvä ja Chelsea ansaitsee loukkaantumisten runtelemaa Bournemouthia vastaan noin 80 prosentin suosikkiaseman. Kotivoitto on jäämässä jopa prosenttiyksikön alipelatuksi, joten ykkönen kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

3 Sheffield U–Aston Villa 12

Valioliiga. Sheffield voitti viikonloppuna Norwichin vieraissa 2–1, mutta pistejakokaan ei olisi pelitapahtumien valossa ollut vääryys. Sheffield on sarjassa peräti kahdeksantena, mutta aivan niin laadukkaasti Chris Wilderin luotsaama Blades ei ole kuitenkaan ole esiintynyt. Se on kuitenkin ollut kiistattomasti selvästi ennakko-odotuksia parempi ja yksi Valioliigan syyskauden positiivisista yllättäjistä. Sheffieldin loukkaantumistilanne on hyvä, sillä ainoastaan kärkimies Lys Moussetin osallistuminen on epävarmaa.

Aston Villa jäi viimeksi kotonaan täysin Leicesterin jalkoihin, vieraiden 4–1-voittoon päättyneessä ottelussa. Villa on ajoittain esiintynyt edukseen ja olisi ansainnut muutaman pisteen toteutunutta pistesaldoaan enemmän. Joukkueessa on useita laadukkaita pelaajia ja sarjapaikan säilyttäminen vaikuttaa realistiselta. Tärkeän Sheffield ottelun alla huolta aiheuttaa Matt Targetin ja Tyrone Mingsin pelikunto, sillä kummankin osallistuminen otteluun on epävarmaa.

Sarjanousijoiden välienselvittely, joista kumpikin on onnistunut syyskaudella hyödyntämään vahvuuksiaan. Sheffield ansaitsee kotonaan noin 52 prosentin suosikkiaseman, mutta hieman liikaa peliä keränneen kotivoiton rinnalle napataan vierasvoitto rivin arvoa kohottamaan.

4 Burnley–Newcastle 1

Valioliiga. Burnleyn raju viikko tuli päätökseen, kun vierailu Lontoossa päättyi Tottenhamin suvereeniin 5–0-voittoon. Kaksi rumaa tappiota viikon sisään tuskin vaikuttaa Sean Dychen ryhmän perustekemiseen, joka on ollut tällä kaudella selvästi ennakko-odotuksia laadukkaampaa. Pisteitä olisi voinut kertyä enemmänkin. Burnleylta epävarmoja osallistujia ovat vielä Charlie Taylor ja Ashley Barnes, mutta viime viikkoina keskikentälle kaivattu Ashley Westwood on toipunut pelikuntoon.

Newcastle otti viime viikolla kaksi voittoa, joista kumpikaan ei ollut pelitapahtumien valossa ansainnut. Viimeisimpänä kairattiin 2–1-voitto kotona Southamptonista, vaikka maaliodottamassa jäätiin maalin verran jälkeen. Steve Brucen Newcastle lentää tällä hetkellä todella korkealla, eikä sarjasijoitus 11. ole millään perusteltavissa. Sivussa Burnleyta vastaan ovat loukkaantumisista kärsivät Jamaal Lascelles ja Matt Ritchie.

Burnley saa haastavan tuplaviikon jälkeen itselleen sopivamman vastustajan, vaikka pelinkuvaa on vaikea ennustaa etukäteen kummankin joukkueen luopuessa mielellään pallonhallinnasta. Isännät ovat kuitenkin luokkaa laadukkaampi ryhmä ja ansaitsevat kotonaan kerran kahdesta voittavan suosikkiaseman. Vakiossa pelikansa on hämääntynyt viime aikaisista tuloksista, ja kymmenen prosenttia alipelattu Burnley on kierroksen parhaita peli-ideoita.

5 Southampton–West Ham 1

Valioliiga. Southamptonille jäi vierailusta Newcastleen käteen vain luu, kun isännät voittivat pelin kuvan vastaisesti 2–1. Ralph Hassenhüttlin luotsaama ryhmä tästä tuskin hämmentyy, sillä joukkue on kohdannut läpi kauden runsaasti epäonnea peliesityksiinsä nähden. Viime viikkoina Soton on kuitenkin saanut tärkeät voitot Norwichia ja Watfordia vastaan, ja nämä lisäävät varmasti joukkueen uskoa omaan tekemiseen. Loukkaantumistilanne on Sotonilla hyvä, sillä ainoastaan Sofiane Boufal on epävarma osallistuja viikonlopun West Ham -otteluun.

West Hamin viime aikaiset peliesitykset ovat olleet karmivaa katsottavaa etenkin puolustuspelin osalta. Vastustajat ovat poikkeuksetta luoneet useamman maalin edestä maaliodottamaa. Maanantai-illan kotiottelu Arsenalia vastaan näytti olevan joukkueen hallussa 1–0-puoliaikajohdon myötä, mutta Arsenalin löydettyä oman pelinsä rytmin oli tilanne nopeasti 3–1 vieraiden hyväksi. Näihin loppulukemiin ottelu myös päädyttiin. West Hamin uudet hankinnat eivät ole alkuhurmoksen jälkeen pystyneet esiintymään toivotulla tasolla, ja viimeistään ykkösmaalivahti Lukasz Fabianskin loukkaantuminen on syössyt West Hamin todella tukalaan tilanteeseen. Sarjasta putoaminenkin alkaa näyttää todelliselta uhalta. Fabianskin lisäksi viikonloppuna sivussa ovat Manuel Lanzini, Jack Wilshere ja Andriy Yarmolenko.

Soton on saamassa itseluottamustaan kuntoon, mikä on näkynyt myös pelillisten otteiden kohenemisena. West Hamilla tilanne on vastaava, ja pelaajat saattavat jo odotella uuden managerin nimitystä. Isännät ansaitsevat kotonaan noin 51 prosentin suosikkiaseman, ja kotivoiton ollessa aavistuksen alipelattu saadaan isännistä kelvollinen varmavalinta kupongille.

6 Nottingham–Sheffield W 12

Championship. Forest menetti viikolla kotonaan varmalta näyttäneen voiton loppuhetkillä, kun Boro tasoitti ottelun pilkulta 1–1-loppulukemiin. Forest on pitänyt paikkansa pudotuspelikarsintaryhmässä ja kerätyt 34 pistettä ovat melko hyvin linjassa joukkueen peliesitysten kanssa.

Sheffield tasasi pisteet viikolla Derbyn vieraana 1–1, mutta oli odotuksiin nähden yllättävän suurissa vaikeuksissa Derbyn hyökkäysten kanssa. Sheffieldin tappiotakaan ei olisi voinut pitää vääryytenä. Pelillisesti Sheffield on kuulunut tällä kaudella sarjan parhaimmistoon ja tämän hetkinen sarjasijoitus on reilusti alakanttiin sen ansaitsemaan pisteodottamaan nähden.

Vieraita voi pitää laadukkaampana joukkueena, mutta Sheffield kärsii viikkokierroksen tuomasta rastituksesta selvästi isäntiä enemmän. Isännät ansaitsevat ottelussa hieman yli 40 prosenttisen suosikkiaseman ja Vakiossa oikein pelattuun kohteeseen on syytä käyttää runsaammin merkkejä.

7 Leeds U–Cardiff 1

Championship. Leeds otti viikolla tärkeät kolme pistettä kaataessaan kotonaan Hullin 2–0. Leeds ei kuitenkaan ollut ottelussa pelillisesti niin ylivoimainen mitä ennakko-odotukset ja lopputulos ehkä antaisivat ymmärtää, mutta niukka voitto olisi myös maaliodottaman mukaan ansaittu. Leeds on noussut sarjakärkeen, johon se kieltämättä on tunnuslukujensa valossa läpi kauden kuulunutkin. Alkukaudesta nähtyjä pistemenetyksiä ei ole enää hetkeen nähty ja sarjan laadukkain joukkue etenee seitsemän voitetun ottelun putkessa.

Cardiffin kolmen peräkkäisen voiton sarja tuli päätökseen sen hävitessä viikolla Brentfordin vieraana 1–. Loppulukemat ovat melko tarkka kuvaus pelitapahtumista ja maalin tappio oli ansaittu. Cardiff on vaikean alkukauden jälkeen parantanut peliään ja tämän hetkinen sijoitus yhdeksäntenä on melko tarkalleen mitä joukkue on pelitapahtumiensa valossa ansainnutkin.

Tasoero on Leedsin hyväksi selkeä ja kotijoukkueen menestyksen todennäköisyyttä lisää myös vieraiden kärsimä rasitushaitta viikkokierroksen ottelusta. Noin 74 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto kuuluu oikein pelattuna merkkinä kierroksen ehdottomiin runkomerkkeihin.

8 Bristol C–Blackburn X2

Championship. Bristol oli aavistuksen epäonninen hävitessään viikolla tasaisen kamppailun Millwallille 1–2. Joukkueet loivat Bristolin kotikentällä pelatussa ottelussa lähes identtiset maaliodottamalukemat, joten tasapeli olisi ollut pelinkuvan kannalta loogisin lopputulos. Bristol on sarjassa neljäntenä, mutta ansaitsisi peliesitystensä perusteella paikan keskikastista. Etenkin joukkueen sarjassa toiseksi eniten maaleja takonut hyökkäys on ylisuorittanut rajusti, ja on syytä odottaa Cityn maalitehtailun hiipuvan ennemmin tai myöhemmin.

Rovers on äitynyt viime kuukauden aikana kovaan tuloskuntoon, kun viidestä edellisestä ottelusta on saldona neljä voittoa ja yksi tasapeli. Tasapeli tuli viikolla Swansean vieraana 1–1-päättyneessä ottelussa, jossa lopputulos on melko tarkka kuvaus pelitapahtumista. Myös Roversin viimeaikaisin hyviin tuloksiin mahtuu pelitapahtumiin nähden onnekkaita pisteitä, ja joukkueen keräämät 31 pistettä ovat reilusti yläkanttiin sen pisteodottamaan nähden.

Bristol nauttii ottelussa merkittävää lepoetua päivän pidemmällä palautumisaikansa myötä ja on kotikentällään noin kerran kahdesta voittava suosikki. Vakiossa pelikansa on rastittanut isännät lähes 60 prosenttiseen suosikkiasemaan, joten ohipeli on kohteessa ainoa looginen valinta.

9 Barnsley–QPR X2

Championship. Barnsley tasasi viikolla pisteet kotonaan Readingin kanssa 1–1, mutta olisi ansainnut pelitapahtumien valossa ottelusta täydet pisteet. Pisteitä joukkue kipeästi kaipaakin, sillä jatkuvien pistemenetysten myötä paikka sarjan viimeisellä sijalla sementoituu sarjanousijan kohtaloksi kierros kierrokselta.

QPR jatkoi voittojen tiellä kaataessaan viikolla Birminghamin vieraissa 2–0. Vaikka maalipaikat olivatkin ottelussa kortilla, onnistui QPR hyödyntämään omansa todella tehokkaasti, eikä voittoa voi pitää ansaitsemattomana. QPR on sarjassa sijalla 12, mikä on melko hyvin linjassa myös joukkueen pelitapahtumiin perustuvan pisteodottaman kanssa.

Vieraat ovat kaksi luokkaa laadukkaampana joukkueena suosikkeja. Vierasvoitto toteutuu hieman yli 40 prosentin todennäköisyydellä, mutta melko tarkasti oikein pelatussa kohteessa on vierasvoittoa syytä varmistella vaihtomerkein.

10 Swansea–Middlesbrough 1

Championship. Swansea on voitoitta kuudessa peräkkäisessä ottelussaan. Viikolla pisteet tasattiin kotona Blackburnin kanssa 1–1 ja lopputulos on melko tarkka kuvaus pelitapahtumien kulusta. Swansean voitoton jakso ei sinällään yllätä, sillä joukkue oli yksi alkukauden suurimmista ylisuorittajista.

Boro sai viikolta pisteen mukaansa, kun vierailu Nottinghamiin päättyi 1–1-tasapeliin. Boron peliesitys oli kuitenkin jälleen kerran todella vaatimaton ja 81. minuutilla syntynyt tasoitusmaali pilkulta pelasti joukkueen tappiolta. Boro on tällä kaudella voittanut neljä ottelua, joista kaikki kotikentällä 1–0-loppulukemin sarjan heikoimpia joukkueita vastaan. Vedonlyöntimarkkina ennusti ennen kauden alkua Boron sarjan kahdeksanneksi parhaaksi joukkueeksi, mutta noista odotuksista on jääty valtavasti jälkeen, eikä syynä ole huono onni.

Swansea on joukkueista selvästi laadukkaampi, vaikka viimeaikainen pelivire onkin heikko. Päivän lyhyemmästä palautumisajasta huolimatta Swansea lähtee otteluun noin 53 prosentin suosikkina ja kohteessa tyydytään oikein pelattuun kotivoittoon varman muodossa.

11 Derby–Millwall X2

Championship. Derby oli epäonninen tasatessaan viikolla pisteet kotonaan Sheffieldin kanssa 1–1, sillä joukkue loi ottelussa selvästi laadukkaammat maalipaikat ja olisi ansainnut niukan voiton. Derby on kärsinyt tällä kaudella kotonaan vain yhden tappion, mutta totuus hyvien tulosten takana on usein ollut toinen. Kokonaisuudessaan Derby on kerännyt noin kuusi pistettä enemmän se olisi kauden aikana pelitapahtumiensa valossa ansainnut.

Millwallin kuuden ottelun mittaiseksi venynyt tappioton putki sai jatkoa joukkueen hakiessa viikolla 2–1-vierasvoiton Bristolin kustannuksella. Voittoa ei kuitenkaan voi pitää täysin ansaittuna, sillä maalipaikat jakautuivat ottelussa tasaisesti ja pistejako olisi ollut paremmin pelitapahtumia kuvaava lopputulos. Ennakko-odotuksiin nähden Millwallin peliesitys oli kuitenkin erinomainen, ja Gary Rowettin alaisuudessa täysin uuden nosteen saanut Millwall jatkaa ansaitusti tappioitta.

Joukkueet ovat laadultaan tällä hetkellä samaa kaliiberia, eikä merkittävää tasoeroa ole. Derby joutuu otteluun hieman rasittuneempana myöhäisemmän viikkokierros-ottelun myötä, mutta lähtee kotiedun turvin otteluun 40 prosentin suosikkina. Vakiossa kotivoitto on aavistuksen ylipelattu ja kohde rastitetaankin ristikakkonen yhdistelmällä, joka kattaa suuren todennäköisyyskentän.

12 Brentford–Fulham 12

Championship. Brentfordin viikkokierros sujui voitokkaasti, kun kotiottelu Cardiffia vastaan päättyi ansaittuun 2–1-voittoon. Brentford loi ottelussa useamman laadukkaan maalipaikan ja piti vastaavasti walesilaiset tehokkaasti poissa paikoilta, joten maalin voitto oli ansaittu. Bees on kivunnut sarjataulukossa odotetusti ylöspäin ja hätyyttelee jo nousukarsintasijoituksia. Tällä hetkellä kasassa oleva pistemäärä on linjassa joukkueen pelitapahtumiin perustuvan pisteodottaman kanssa, mutta pelillistä parannuspotentiaalia joukkueesta löytyy edelleen.

Fulham kärsi jo toisen peräkkäisen tappion hävittyään viikolla Prestonin vieraana 1–2. Fulhamin hyökkäyspeli jäi ottelussa varsin vaatimattomaksi, joten tappio opli myös pelitapahtumiin nähden täysin ansaittu. Fulham ei saa tällä hetkellä laadukkaasta materiaalistaan puristettua kaikkea irti, mutta sijoitus nousukarsinnoissa ei tule lontoolaisille ongelma.

Länsi-Lontoon paikallisottelu, josta voidaan odottaa ennakkoon maalirikasta kahden laadukkaan joukkueen kohtaamista. Brentfordilla on päivän lyhyempi palautumisaika viikkokierrokselta, mutta kotietu pitää isännät silti hieman yli 40 prosentin suosikkeina. Oikein pelatussa paikallisottelussa on runsas rastitus paikallaan.

13 Stoke–Reading FC 1

Championship. Stoke palasi viikkokierroksella voittokantaan kolmen peräkkäisen tappion jälkeen, kun joukkue kaatoi kotonaan Lutonin 3–0. Pelinkuva oli varsin yksipuolinen ja Stoken runsasmaalinen voitto looginen lopputulema. Sarjataulukossa Stoke on edelleen putoamisuhan alla 17 pisteellään, mutta joukkueen peliesitysten perusteella ansaitsema pistemäärä oikeuttaisi tukevaan sijoitukseen keskikastissa.

Reading oli viikolla vaikeuksissa sarjanousija Barnsleyn vieraana, mutta kierrätti ottelussa useampaa runsaasti peliaikaa nauttinutta pelaajaa viikonlopun Stoke-ottelua ajatellen. Ottelu päättyi pistejakoon 1–1, mutta isäntien niukka voitto olisi ollut paremmin linjassa pelinkuvan kanssa. Reading on Stoken tapaan saanut hieman vähemmän pisteitä mitä se olisi peliesityksillään ansaittu, mutta tämän hetkinen sijoitus alemmassa keskikastissa on Readingin materiaaliin nähden sopiva.

Stoke on tuloksellisesti heikosta alkukaudestaan huolimatta joukkueista selvästi laadukkaampi ja nauttii ottelussa lepoetua, vaikka Readingin kierrättikin pelaajistoaan viikolla Barnsleyta vastaan. Stoke ansaitsee kotikentällään hieman yli 50 prosentin suosikkiaseman ja oikein Vakiossa pelattu kotivoitto kelpaa varmaksi.