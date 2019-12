Vakio: Cityn voitto Manchesterin derbyssä jopa alipelattu

Ohipelit QPR:stä ja Hullista kierroksen kantavia peli-ideoita.

1 Manchester C–Manchester U 1

Valioliiga. City sai pyyhittyä viikonlopun epäonnisen pistemenetyksen Newcastlea vastaan nopeasti mielestään, kun viikkokierroksen vierailu Turf Moorille toi vakuuttavan 4–1-voiton Burnleystä. City joutuu tulemaan derbyssä toimeen ilman loukkaantumisten takia sivussa olevia Sergio Agueroa ja Aymeric Laportea. Vaikka poissaolevat nimet ovat kovan luokan pelimiehiä, eivät heikennykset Cityn laajaan rosteriin ole merkittäviä.

United tasasi viikonloppuna kotonaan pisteet Aston Villan kanssa 2–2 ja pääsi viikkokierroksella isännöimään entisen managerinsa Jose Mourinhon johtamaa Tottenhamia. Ottelu päättyi Unitedin ansaittuun 2–1-voittoon, ja monien huonoissa merkeissä Mourinhon kanssa päätetylle pelaajalle ja henkilökunnalle voitto oli varmasti erityisen maukas. Unitedilta suuresta paikalliskohtaamisesta sivussa ovat tutut nimet Eric Bailly, Paul Pogba, Marcos Rojo, Diogo Dalot ja Timothy Fosu-Mensah.

Cityä on parjattu tiputettuaan pisteitä siellä ja täällä. Selvää onkin, että puolustukseen iskeneet loukkaantumiset ovat heikentäneet joukkuetta, mutta silti kokonaisuutena tarkastellessa Cityn tunnusluvut ovat ylivoimaisesti sarjan parhaita. United on kärsinyt Cityn tavoin loukkaantumisista. Pelin taso ei silti vastaa standardeja, joihin joukkueen resursseilla pitäisi pystyä. Cityn laadullinen etumatka on merkittävä ja päivän pidempi palautumisaika viikkokierrokselta lisää sitä entisestään. Kotivoittoa Etihadilla päästään todistamaan noin 75 prosentin todennäköisyydellä, ja peliprosenttien ollessa kymmen pinnaa tämän alle ei kohteessa jää muuta vaihtoehtoa kuin ottaa City tolpaksi.

2 Bournemouth–Liverpool 2

Valioliiga. Bournemouth kärsi viikkokierroksella jo neljännen peräkkäisen tappionsa, kun vierailu Lontoossa Crystal Palacea vastaan päättyi nihkeään 0–1-tappioon. Bournemouth pääsi pelaamaan ottelussa yli 70 minuuttia miesylivoimalla, muttei pystynyt luomaan ylivoimastaan huolimatta vaaraa Palacen puolustukselle. Cherriesin synkkä jakso ei ainakaan lähtökohtaisesti helpotu, kun vastaan lauantaina asettuu Liverpool ja poissa ovat edelleen loukkaantumisisista kärsivät Joshua King, Charlie Daniels, Junior Stanislas ja David Brooks.

Liverpoolin viikkokierros sujui paikallisen Merseyside-derbyn merkeissä. Jotain joukkueiden välisestä tasoerosta kertoo se, että Liverpool lepuutti useita avainpelaajiaan koko 90 minuuttisen ja voitti silti Evertonin suvereenisti 5–2. Kumpikaan ei ollut ottelussa puolustuksellisesti parhaimmillaan, mutta etenkin Liverpoolin useampi maali olivat jopa nöyryyttäviä Evertonin kannalta. Lauantain Bournemouth-ottelussa Pool joutuu tulemaan toimeen ilman pelikieltoaan kärsivää Allissonia sekä loukkaantumisten takia sivussa olevia Joel Matipia ja Fabinhoa.

Joulukuun otteluruuhka voi hyvinkin tuoda Liverpoolille pistemenetyksiä, mutta meno on toistaiseksi vakuuttavaa ja viikolla saatiin muutamallepelaajille tärkeää lepoaikaa. Pool lähtee otteluun Bournemouthia vastaan noin 68 prosentin vierassuosikkina ja merkki kestää muutaman prosentin ylipelattunakin varmana.

3 Tottenham–Burnley 12

Valioliiga. Mourinhon paluu keskiviikkona Old Traffordille ei sujunut odotusten mukaisesti. Spursin peliesitys jäi vaisuksi, ja Unitedin maalein johtaneet tilanteet sisälsivät paljolti Spursin omaa huolimattomuutta. Valmentajavaihdoksen myötä tulevien muutosten sisäänajo ei koskaan tapahdu sormia napsauttamalla, joten siihen nähden Spurs on suoriutunut ensimmäisistä otteluistaan kelvollisesti. Viikonloppuna Burnleyä vastaan sivussa ovat Hugo Lloris, Erik Lamela, Ben Davies ja Michael Vorm.

Burnley hävisi viikonloppuna pelinkuvan vastaisesti kotonaan Palacelle 0–2, mutta olisi ehdottomasti ansainnut peliesityksellään pisteitä. Viikolla Turf Moorilla vastaan asettui Manchester City, eikä Burnley pysynyt hallitsevan mestarin kyydissä ensimmäisen puoliajan alkua pidemmälle. Ottelu päättyi lopulta vieraiden selkeään 4–1-voittoon. Burnleyn kautta kokonaisuutena tarkastellessa voi todeta joukkueen esiintyneen edukseen, ja pisteitä olisi kuulunut kertyä hieman nähtyä enemmän. Burnleyn leiristä epävarmoja osallistujia Tottenham-otteluun ovat Charlie Taylor ja Ashley Westwood, joista jälkimmäistä onkin kahdessa viimeisessä ottelussa kaivattu keskikentän keskustaan.

Spursin peli on näyttänyt Mourinhon käytettävissä olleeseen aikaan nähden kelvolliselta ja joukkue lähtee kotiotteluun Burnleyä vastaan hieman alle 70 prosentin suosikkeina. Kotivoittoa on rastitettu hieman liikaa, ja Tottenhamin päivän lyhyempi palautumisaika sekä tulevan viikon UCL-ottelu antaa aihetta harkita Burnleyn yllätysvoiton sisällyttämistä riveihin.

4 Watford–Crystal P 1X

Valioliiga. Watford hävisi viikonloppuna Sotonin vieraana 2–1, mikä johti manageri Quique Sanchez Floresin potkuihin. Tilapäismanageriksi nimitettiin Watfordin U23-joukkueesta vastannut Hayden Mullins, joka joutui viikkokierroksella johdattamaan joukkueen Leicesterin vieraaksi. Leicester oli odotetusti vahvempi kaataen Watfordin suvereenilla peliesityksellä 2–0. Watfordin uudesta päävalmentajasta ei toistaiseksi ole tietoa, mutta aikaisemmin Brightonin peräsimessä olleen Chris Hughtonin nimi on noussut mediassa esiin. Watfordilta lauantain Palace-ottelusta sivussa ovat loukkaantuneet Daniel Welbeck ja Daryl Janmaat.

Palace haki viime viikonloppuna 2–0-vierasvoiton Burnleystä, mutta oli ottelussa maalipaikkojen valossa heikompi osapuoli. Tiistaina viikkokierroksella Palace isännöi kotonaan Bournemouthia ja onnistui Mamadou Sakhon aikaisesta ulosajosta huolimatta kääntämään ottelun edukseen 1–0. Watfordin kauden kolmatta valmentajaa tuskin nimetään vielä ennen Palace ottelua, joten isäntien tilanne on sekasortoinen. Watfordia voinee pitää silti kotiedun turvin marginaalisena suosikkina, mutta pelimerkit on syytä asettaa vieraiden suuntaan. Ulosajo pitää Sakhon sivussa, ja sivussa ovat myös Joel Ward, Scott Dann, Gary Cahill sekä mahdollisesti myös Patrick van Aanholt.

Watfordin tilanne on sekava ja projektin haastavuus vaikeuttanee kauden kolmannen managerin nimittämistä. Joukkueen materiaali ei kuitenkaan ole sarjan heikointa ainesta, ja palasten loksahtaessa kohdalleen voi joukkueelta odottaa myös tuloksia. Watford ansaitsee ottelussa joka tapauksessa marginaalisen suosikkiaseman etenkin Palacen poissaolojen heikentäessä sen puolustusta. Pelikansa on rastittanut vieraat 44-prosenttiseksi suosikiksi, mikä ei Watfordin tilanteesta huolimatta ole perusteltua. Ykkösristi kattaa suuren todennäköisyyskentän ja tarjoaa riveihin positiivista odotusarvoa.

5 Fulham–Bristol C 1

Championship. Fulham etenee tuloksellisesti vakuuttavassa neljän peräkkäisen voiton putkessa. Viimeksi kaatui vieraissa Swansea 2–1, mutta pistejako olisi ollut paremmin pelitapahtumia kuvaava lopputulos. Fulham kuuluu kiistatta sarjan kärkijoukkueiden kastiin ja materiaalissa riittäisi vielä nähtyä enemmän potentiaalia. Sarjasijoitus kolmen parhaan joukossa on kuitenkin varsin hyvin linjassa peliesityksien oikeuttamaan pistemäärään.

Bristol jyräsi kotonaan Huddersfieldin 5–2. Vaikka loppulukemat imartelevat isäntien hyökkäysvoimaa, kolmen pisteen potti oli ansaittu. Koko kautta tarkastellessa Bristol on yksi eniten ylisuorittaneista. Vaikka lentokeli ei millään tunnu loppuvankaan, ei The Robins tämän hetkisestä sijoituksestaan huolimatta kuulu sarjan kuuden parhaan joukkoon.

Fulham on Bristolia kaikilla osa-alueilla edellä ja ansaitsee kotonaan selkeän 62 prosentin suosikkiaseman. Kotivoitto on jäämässä viitisen pinnaa alipelatuksi ja kuuluu kierroksen ehdottomiin runkomerkkeihin.

6 QPR–Preston 1

Championship. QPR tasasi viimeksi pisteet Derbyn vieraana 1–1 luoden kuitenkin paremmat maalipaikat. Ärrien niukka voittokaan ei olisi ollut vääryys. QPR:n edellisestä voitosta on jo yli puolitoista kuukautta, ja joukkueen itseluottamus on varmasti ollut koetuksella korpivaelluksen aikana. Pelilliset otteet eivät kuitenkaan ole olleet lähelläkään niin heikkoja kuin huono tuloksellinen jakso antaa ymmärtää, ja Ärrien ansaitsemattomat pisteet tulevat ennemmin tai myöhemmin realisoitumaan.

Preston on kärsinyt jo kolme peräkkäistä tappiota. Viimeisimpänä näistä maanantai-illan kotiottelu WBA:ta vastaan päättyi vieraiden viimeisen minuutin rangaistuspotkumaalin myötä niukkaan 0–1-tappioon. Ottelu oli pelinkuvaltaan tasainen vääntö, jossa rangaistuspotku oli lopulta ainoa joukkueet erottava tekijä, eikä Prestonin tappiota voi pitää ansaittuna. Preston on ollut tällä kaudella odotuksiin nähden vakuuttava, mutta kolmessa viimeisessä tappioihin päättyneissä otteluissa otteet eivät ole olleet kauden parhaimpien esitysten tasolla.

Vieraat ovat noin luokkaa laadukkaampi ryhmä, mutta isännät nousevat kotiedun myötä noin 40 prosenttiseen suosikkiasemaan. Kohteessa pelikansa on lähtenyt leipomaan vieraita vastaavaan suosikkiasemaan, joten kotivoitosta napataan rohkea mutta osuessaan tuntuvasti positiivista odotusarvoa riveihin tuova varma.

7 Sheffield W–Brentford 12

Valioliiga. Sheffield haki viimeksi Charltonia vastaan vieraissa 3–1-voiton ja olisi voinut murjoa taululle rumemmatkin lukemat. Sheffieldin peli on toiminut toistaiseksi vakuuttavasti jokaisella osa-alueella, mutta onni on ollut useammin vastaista kuin myötäistä. Sarjasijoitus on tällä hetkellä vasta yhdeksännes, vaikka peliesitykset oikeuttaisivat kärkikahinoihin. Joukkuetta voi odottaa vähintään yhdeksi nousukarsintoihin etenevistä joukkueista.

Brentford jyräsi kotonaan Lutonin yli peräti 7–0. Murskavoiton hyökkäyspään onnistumiset tekivät varmasti joukkueen itseluottamukselle hyvää, sillä Brentford on kärsinyt tällä kaudella ajoittain hyökkäyspään tehottomuudesta, vaikka peliesitykset ovat olleetkin kelvollisia. Tehottomuuden takia sijoitus on vasta seitsemäs, mutta peliesitysten kanssa linjassa oleva sijoitus löytyy muutaman sijan korkeammalta.

Kahden laadukkaan joukkueen tasaväkinen kohtaaminen, jossa sopii odottaa myös runsasmaalisuutta. Kotietu nostaa isännät marginaaliseen suosikkiasemaan, mutta runsas rastitus on kierroksen huippukohtaamisessa enemmän kuin paikallaan.

8 Cardiff C–Barnsley 1

Championship. Cardiff haki tyylilleen uskollisen 1–0-vierasvoiton Nottinghamista, mutta tasapeli olisi ollut pelitapahtumiin nähden oikeudenmukainen lopputulos. Cardiffin peliesitykset ovat olleet tasaista suorittamista läpi kauden, ja viime kuukausi on tarjonnut jopa pientä nousujohteisuutta Neil Warnockin ryhmälle. Sarjasijoitus on tällä hetkellä kymmenes, joka on melko lailla linjassa joukkueen peliesitysten kanssa.

Barnsley oli onnekas voittaessaan kotonaan Hullin peräti 3–1, sillä maalipaikat jakautuivat joukkueiden välillä tasaisesti. Kokonaisuutena kautta tarkastellessa Barnsley ei ole hyötynyt tai kärsinyt varianssista. Joukkue on täysin ansaitusti sarjan viimeisellä sijalla, josta nousemien sarjapaikan säilyttäville sijoituksille näyttää hyvin epätodennäköiseltä, vaikka kautta on reilusti jäljellä.

Isännät ovat vähintään kaksi luokkaa laadukkaampi ryhmä ja kotivoitto toteutuu noin 59 prosentin todennäköisyydellä. Usein osuva kotivoitto nostetaan varmaksi. Kotivoiton pelikannatus on karannut laukalle, mutta tasoeron ollessa selvä kotijoukkueen hyväksi, löytyy rajalliselle määrälle vaihtomerkkejä kierroksella parempaakin käyttöä.

9 Luton–Wigan 12

Championship. Kyyti oli tavallista marraskuun säätäkin kylmempää Lutonin vieraillessa viimeksi Lontoossa Brentfordin vieraana. Isännät iskivät taululle murskaavat 7–0-loppulukemat. Tulos kuvastaa hyvin Lutonin pelillistä identiteettiä, jossa riskien ottamista ei pelätä ja kaadutaan saappaat jalassa. Kokonaisuutta tarkastellessa voidaan kuitenkin todeta, että konservatiivisemmalla lähestymistavalla rajallisen joukkueen sarjassa säilymisen mahdollisuudet olisivat merkittävästi paremmat. Brentford-kohtaaminen tuskin oli kauden viimeinen ottelu, jossa vastaavia murskajaisia järjestetään Lutonin kustannuksella.

Wigan jäi kotonaan Readingin jalkoihin 1–0-johtoaseman kääntyessä ottelun lopulla muutamassa minuutissa 1–3tappioksi. Wigan saa syyttää tappiosta itseään, sillä se ei pystynyt vastaamaan vieraiden asettamaan vaatimustasoon ja jäi pelillisesti jalkoihin. Wiganin pelilliset otteet eivät vakuuta, mutta kokonaisuutena se olisi ansainnut hieman nykyistä pistesaldoaan enemmän.

Joukkueet ovat sarjan pohjilla ja pisteet äärimmäisen tärkeitä. Luton pyrkii kotonaan aktiiviseen peliin ja hakee aggressiivisella hyökkäyspelillään täysiä pisteitä. Isännät ovat kotiedun turvin noin 40 prosentin suosikkeja, ja maaliodottama on hieman sarjan keskimääräistä ottelua korkeammalla. Melko tarkalleen oikein pelatussa kohteessa rastitetaan sekä koti- että vierasvoitot.

10 Reading FC–Birmingham 1

Championship. Reading yllätti viimeksi Wiganin vieraissa ansaitulla 3–1-voitollaan, kun potentiaaliselta tulevaisuuden pelimieheltä vaikuttava George Puscas iski hattutempun ottelun viimeisen kymmenminuuttisen kohdilla. Vaikka Readingin hurja nousu näyttää paperilla onnenkantamoiselta, oli Reading pelillisesti Wigania edellä ja ansaitsi voittonsa.

Birmingham pelasi kolmannen peräkkäisen tasapelinsä jaettuaan pisteet kotonaan Millwallin kanssa 1–1. Ottelu ei tarjonnut katsojille suurta juhlaa, ja kaksi tehtyä maaliakin olivat selvästi luotujen maalipaikkojen määrään nähden yläkanttiin. Pistejakoa voi kuitenkin pitää pelinkuvan kanssa linjassa olevana lopputuloksena. Yli kuukauden voitoton jakso ei kuitenkaan ole saanut seurajohtoa menettämään uskoaan Pep Clotettiin, joka nimitettiin viikolla vihdoin virallisesti päävalmentajaksi. Hän oli hoitanut tehtäviä kesästä asti väliaikaisen valmentajan tittelillä.

Reading on ollut tuloksiaan parempi läpi kauden, ja itseluottamuksen voi uskoa olevan viime kierroksen upean voiton jälkeen tavallistakin korkeammalla. Birmingham on kerännyt valtaosan pisteistään kotikentällä, vieraissa varsinkin puolustuspelaaminen on pettänyt useamman kerran. Reading ansaitsee kotonaan noin 47 prosentin suosikkiaseman ja ylipelattu kotivoitto otetaan pitkin hampain piikiksi.

11 Middlesbrough–Charlton 1

Championship. Boro hävisi viimeksi Leedsin vieraana tylyin 0–4-lukemin. Joukkue ei ollut ottelussa loppulukemia vastaavalla tavalla heikompi, vaikkei pisteitä olisi peliesityksellään ansainnutkaan. Boron hyökkäyspään ongelmat pitävät sinällään materiaaliltaan selvästi sarjan keskimääräistä laadukkaamman joukkueen edelleen putoamisviivan tuntumassa. Nousua voidaan odottaa, mutta tämä vaatii otteiden reippaita parannusta ja mahdollisesti useampiakin hankintoja tammikuun siirtokunnassa.

Charlton jäi viime kierroksella kotonaan täysin Sheffieldin jalkoihin, kun vieraat hakivat dominoivan peliesityksen siivittämänä 3–1-voiton The Valley -stadionilta. Charlton on alkukauden onnenkantamoistensa jälkeen tullut vauhdilla alas sarjataulukossa ja ehdottomasti yksi sarjan rajallisimmista ryhmistä ja todennäköisimmistä putoajista.

Boron haasteet hyökkäyskolmanneksella ovat pitäneet joukkueen pistepussin laihana, eikä välitöntä muutosta ole ollut nähtävillä. Toissakierroksella toista sarjanousijaa vastaan puristettiin väkisin ansaittu 1–0-voitto ja samoin suuntaviivoin myös lauantain kohtaaminen Charltonia vastaan todennäköisesti etenee. Hieman useammin kuin kerran kahdesta toteutuva kotivoitto naulataan varmaksi, vaikka pelikannatus on noussut aavistuksen liian korkeaksi.

12 Blackburn–Derby 12

Championship. Blackburn haki viikonloppuna tuloksellisesti komeat kolme pistettä Britannia Stadiumilta voittaessaan Stoken 2–1. Pelillisesti Rovers ei kuitenkaan ollut ottelussa parempi, eikä voittoa voinut pitää ansaittuna. Kokonaisuudessaan Rovers on kerännyt enemmän pisteitä mitä se olisi pelitapahtumiensa valossa ansainnut, mutta elillinen suoritustaso on välttynyt suuremmilta ailahteluilta. Joukkue kuuluu tasaiseen keskikastiin, johon se ennen kauden alkua odotettiin sijoittuvankin.

Derbyn kotimenestykselle nousi viimein seinä pystyyn joukkueen tasatessa viime kierroksella pisteet QPR:n kanssa 1–1. Tätä edelsi peräti viisi peräkkäistä voitettua kotiottelua, joissa suotuisa varianssi näytteli kotiedun kanssa yhtä suurta roolia. Derby jäi QPR:ää vastaan myös pelitapahtumien valossa heikommaksi osapuoleksi, eikä vieraiden voittoa olisi voinut pitää suurena vääryytenä.

Isäntiä voinee tällä hetkellä pitää ohuesti laadukkaampana ryhmänä, mutta kumpikin joukkue on saanut suotuisaa varianssia osakseen kauden aikana. Luvassa on tasapäinen kamppailu, jossa isännät ansaitsevat noin kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa kotivoitto on kerännyt lähes kymmenen pinnaa liikaa peliä, mutta täysi ohitus ei inspiroi. Vaihtomerkille on kohteessa käyttöä.

13 Hull–Stoke X2

Championship. Hull koki viime kierroksella pelinkuvan vastaisen tappion, kun vierasottelu Barnsleyta vastaan päättyi isäntien 3–1-voittoon. Laadukkaat maalipaikat jakautuivat ottelussa tasaisesti, ja pelitapahtumien valossa pistejako olisi ollut oikeudenmukainen lopputulema. Hull on yksi viime kuukausien parhaista onnistujista niin pelillisesti kuin tuloksellisesti ja on pystynyt ottamaan kovia päänahkoja itseään laadukkaammiltakin joukkueilta. Vastahyökkäyksiin nojaava pelityyli tuottaa onnistuessaan korkean todennäköisyyden maalipaikkoja, ja hyvän vireen ansiosta Hull olisi voinut ansaita nykyistä pistepottiaan enemmänkin pisteitä.

Stoke kärsi toisen peräkkäisen tappionsa hävitessään kotonaan Blackburnille 1–2. Kuten kovin usein tällä ja edelliskaudella Stoke ei olisi luotujen maalipaikojen valossa ansainnut hävitä, mutta niin vain kaikki kolme pistettä lähtivät vieraiden matkaan. Stoke itseluottamus on varmasti koetuksella viikosta toiseen. Vaikka peliesitykset ovat keskimääräisesti kelvollisia, eivät nämä realisoidu sarjapisteiksi. Uskoa pitäisi kuitenkin riittää, mikäli joukkueen materiaalia ja peliesityksiä kertovia tunnuslukuja arvioidaan objektiivisesti.