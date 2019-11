Jalkapallo

Vakio: José Mourinhon tuoma muutos siivittää Spursin kotivoittoon

1 Liverpool–Brighton 1

Valioliiga.

2 Chelsea–West Ham 1

Valioliiga.

3 Tottenham–Bournemouth 1

Valioliiga.

4 Burnley–Crystal Palace 1X

Valioliiga.

5 Southampton–Watford 1

Valioliiga.

6 Bristol C–Huddersfield X2

Championship.

7 Nottingham–Cardiff C X2

Championship.

8 Wigan–Reading FC 1X

Championship.

9 Birmingham–Millwall 1

Championship.

10 Derby–QPR X2

Championship.

11 Brentford–Luton 1

Championship.

12 Leeds U–Middlesbrough 1

Championship.

13 Barnsley–Hull X2

Championship.

+ Pelijakauma vihjettä laadittaessa Kohde Ottelu 1 x 2 1 Liverpool - Brighton 88 7 5 2 Chelsea - West Ham 79 13 8 3 Tottenham - Bournemouth 72 18 10 4 Burnley - Crystal P 48 28 24 5 Southampton - Watford 48 30 22 6 Bristol C - Huddersfield 54 28 18 7 Nottingham - Cardiff C 54 25 20 8 Wigan - Reading FC 33 31 36 9 Birmingham - Millwall 41 28 31 10 Derby - QPR 59 23 18 11 Brentford - Luton 75 15 10 12 Leeds U - Middlesbrough 77 15 8 13 Barnsley - Hull 22 29 49