Jalkapallo

AFP: Venäjä säilyttänee paikkansa EM-jalkapallon järjestäjämaana

Uutistoimisto AFP:n lähteiden mukaan jalkapallon miesten EM-kisoja pelataan ensi kesänä Pietarissa, vaikka Venäjää uhkaa neljän vuoden sulkeminen kansainvälisestä urheilusta. Maailman antidopingtoimiston Wadan hallitus käsittelee Venäjän tilannetta 9. joulukuuta.Jos Venäjä suljetaan kansainvälisestä urheilusta dopingsotkujen takia, maa ei voi osallistua joukkueillaan suuriin urheilukisoihin neljän vuoden aikana eikä isännöidä suuria urheilutapahtumia.AFP:n nimettömänä haastattelema lähde Wadan sisältä kuitenkin kertoi, ettei langettava päätös pätisi jalkapallon EM-lopputurnaukseen. Perusteluna olisi muun muassa, ettei kyseessä ole maailmanmestaruusturnaus.Pietari on yksi EM-turnauksen järjestäjäkaupungeista. Lopputurnausta pelataan 12 maassa eri puolilla Eurooppaa. Suomi on kisoissa mukana ja pelaa mahdollisesti myös Pietarissa.Wada kertoi sunnuntaina nettisivuillaan, että Moskovan antidopinglaboratoriosta alkuvuodesta 2019 pitkän vääntämisen jälkeen luovutetut testitiedot eivät olleet kattavat eivätkä alkuperäiset.Wada on verrannut testitietoja ilmiantajalta 2017 saamaansa kopioon ja todennut, että satoja positiivisia testituloksia on poistettu. Osa poistoista on tehty 2016 tai 2017, mutta merkittäviä muutoksia on tehty vielä joulukuussa 2018 ja tammikuussa 2019.