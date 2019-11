Jalkapallo

Vakio: Mourinho toi piristyksen Tottenhamin anemiaan

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 Liverpool - Brighton 1 2 Chelsea - West Ham 1 3 Tottenham - Bournemouth 1 4 Burnley - Crystal P 1 5 Southampton - Watford 1 X 6 Bristol C - Huddersfield 1 2 7 Nottingham - Cardiff C X 2 8 Wigan - Reading FC X 2 9 Birmingham - Millwall 1 X 10 Derby - QPR 1 11 Brentford - Luton 1 12 Leeds U - Middlesbrough 1 13 Barnsley - Hull X 2 Järj. (6+0), 16,00 €



Liverpool käänsi jälleen nihkeästä esityksestä huolimatta vaikean ottelun edukseen voitettuaan Crystal Palacen vieraissa 2–1. Brighton jäi kotonaan täysin Leicesterin jyrän alle häviten 0–2. Yleensä laadukkaasti puolustava joukkue oli jatkuvissa vaikeuksissa Leicesterin taitavien hyökkääjien kanssa. Liverpool kohtaa keskiviikkona Napolin, mikä aiheuttaa ylimääräistä rasitusta viikonlopulle. Kotivoitto toteutuu rasituksesta huolimatta murskaavalla 80 prosentin todennäköisyydellä.Chelsea joutui toteamaan viimeksi hallitsevan mestarin paremmakseen hävitessään Manchester Cityn vieraana 1–2. Puolustuspään virheet maksoivat pisteet ja niukka tappio oli myös maaliodottamien mukaan ansaittu. West Ham hävisi kotonaan Tottenhamille 2–3, mutta niukat loppulukemat imartelevat Hammersin heikkoa peliesitystä. Chelsea on Mestarien liiga rasituksesta huolimatta suursuosikki tuuliajolla olevaa West Hamia vastaan, eikä 75 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto kaipaa rinnalleen vaihtomerkkejä.Spursin ja Jose Mourinhon tarina alkoi lupaavasti, kun West Ham kaatui vieraissa 3–2. Bournemouth hävisi kotonaan Wolvesille 1–2 ja tappio oli myös pelitapahtumien valossa ansaittu. Spurs rasittaa itseään Mestarien liigassa, mutta managerivaihdoksen tuoma pöhinä kantanee selvästi heikompaa Bournemouthia vastaan. Hieman yli 70 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.Burnley jyräsi vieraissa Watfordin peräti 3–0 ja ansaitsi selvän voittonsa myös pelitapahtumien valossa. Palace taisteli kotonaan miehekkäästi Liverpoolia vastaan, mutta vieraiden laatu oli lopulta liikaa ja ottelu päättyi 1–2-tappioon. Burnley ei luovu periaatteistaan kotonakaan ja luovuttanee pelin hallinnan vieraille, joka ei ole pallollisena vakuuttanut. Kotivoitto toteutuu noin 45 prosentin todennäköisyydellä ja isännät rastitetaankin rohkeasti piikiksi.Southampton oli viimeksi lähellä täyttä kolmea pistettä Arsenalin vieraana, mutta ottelu päättyi kuitenkin loppuhetkien takaiskun myötä 2–2. Watford hävisi kotonaan Burnleylle 0–3 ja loppulukemat ovat tarkka kuvaus kentällä nähdystä tasoerosta. Kahden materiaaliinsa nähden alisuorittaneen joukkueen kohtaaminen, jossa isännät ansaitsevat 47 prosentin suosikkiaseman. Soton on esiintynyt pelillisesti paremmin, mutta kotivoitto on syytä suojata tasapelillä.Bristol ei onnistunut hyödyntämään miesylivoimaansa, ja kotiottelu Forestia vastaan päättyi maalittomaan tasapeliin. Huddersfield tasasi kotonaan pisteet Birminghamin kanssa 1–1, mutta olisi ansainnut voiton luomansa maaliodottaman ansiosta. Läpi kauden ylisuorittanut Bristol joutuu otteluun lyhyemmällä palautumisajalla, mutta ansaitsee kotona silti noin 45 prosenttisen suosikkiaseman. Ykköskakkonen kupongille.Forest tasasi pisteet Bristolin vieraana maalittomaan tasapeliin päättyneessä ottelussa. Pistejako oli Forestin puolituntisen alivoiman huomioiden oikeutettu. Cardiff tasasi pisteet Charltonin vieraana 2–2. Lukemat olivat linjassa tapahtumien kanssa. Forest on laadukkaampi joukkue, muttei aivan sarjataulukon osoittamalla tavalla. Noin 45 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan kotivoiton ohitus voi tarjota edullisen pelivalinnan.Wigan kärsi jo kolmannen peräkkäisen tappionsa hävitessään Stoken vieraana 1–2 jääden myös pelillisesti isäntien jalkoihin. Reading hävisi Brentfordin vieraana 0–1. Niukka tappio oli pelinkuvan mukainen lopputulos. Joukkueiden välillä ei ole merkittävää tasoeroa, ja isännät ovat kotiedun myötä noin 40 prosentin suosikkeja. Isossa kuvassa epäonnisen Readingin menestys tarjoaa kiinnostavan peli-idean.Birmingham oli onnekas saadessaan pisteen Huddersfieldin vieraana 1–1-loppulukemiin päättyneessä ottelussa, sillä isännät loivat parhaat maalipaikat. Millwall ryösti täydet pisteet Swansean vieraana 1–0-voitollaan pitäen tehokkaasti isännät poissa vaarallisilta maalipaikoilta. Millwall on saanut uutta nostetta valmentajavaihdoksesta, mutta isännät ansaitsevat noin 46 prosenttisen suosikkiaseman. Runsas rastitus on kohteessa paikallaan.Derbyn kova kotivire jatkui joukkueen kaataessa Prestonin 1–0. Maalipaikat jakautuivat ottelussa tasaisesti ja pistejako olisi ollut paremmin pelitapahtumia kuvaava lopputulos. QPR kärsi viimeksi Fulhamin vieraana 1–2-tappion. Ottelun oli jo viides peräkkäinen ilman voittoa. Derby nauttii viikkokierrokselta päivän pidempää palautumisaikaa ja noin 45 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto nostetaan piikiksi.Brentford jatkoi hyvää virettään kaataessaan kotona Readingin 1–0. Niukka voitto oli myös pelitapahtumien valossa ansaittu. Luton kärsi jo viidennen peräkkäisen tappionsa hävittyään kotonaan ansaitusti Leedsille 1–2. Brentford on yksi sarjan laadukkaimpia joukkueita, eikä vapaapudotuksessa olevan sarjanousijan pitäisi aiheuttaa suuria vaikeuksia. Noin 65 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto kupongille varmaksi.Leeds haki viimeksi 2–1-vierasvoiton Lutonista. Vaikka myöhäinen voitto-osuma oli Lutonin oma maali, loi Leeds voittoon oikeuttavan määrän laatupaikkoja. Boro menetti kotonaan Hullia vastaan lupaavasti alkaneen ottelun aikaisen ulosajon myötä. Loppulukemiksi kirjattiin 2–2. Leeds on joka osa-alueella Boroa edellä, ja hieman yli 70 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto kuuluu kierroksen runkovarmoihin.Barnsleyn kauden kymmenes tappio oli tosiasia, kun joukkue hävisi Blackburnin vieraana 2–3. Hull onnistui kääntämään Boron vieraana kahden maalin tappioaseman toisen puoliajan miesylivoimallaan 2–2-tasapeliksi. Barnsleyn virhealtis puolustuspeli pitää joukkueen sarjan jumbona ja se on kotikentälläkin altavastaaja Hullia vastaan. Ennakkoon runsasmaalisessa kohtaamisessa isäntien venyminen voittoon ei näytä todennäköiseltä, mutta 37 prosenttinen vierasvoitto suojataan vaihtomerkillä.