Jalkapallo

Vakio: Norwichin ahdinko jatkuu

1 Manchester C–Chelsea 1

2 Crystal P–Liverpool 2

3 Everton–Norwich 1

4 Brighton–Leicester 1X

5 Arsenal–Southampton 1

6 Bournemouth–Wolverhampton X2

7 Watford–Burnley X2

8 Bristol C–Nottingham X2

9 Luton–Leeds U 2

10 Swansea–Millwall 1

11 Derby–Preston X2

12 West Bromwich–Sheffield W 1

13 Huddersfield–Birmingham 1X

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 Manchester C - Chelsea 1 2 Crystal P - Liverpool 2 3 Everton - Norwich C 1 4 Brighton - Leicester 1 X 5 Arsenal - Southampton 1 6 Bournemouth - Wolverhampton X 2 7 Watford - Burnley X 2 8 Bristol C - Nottingham X 2 9 Luton - Leeds U 2 10 Swansea - Millwall 1 11 Derby - Preston X 2 12 West Bromwich - Sheffield W 1 13 Huddersfield - Birmingham 1 X Järj. (6+0), 16,00 e



City tuli ennen maajoukkuetaukoa yllätetyksi Anfieldilla, kun Liverpool voitti kärkikamppailun 3–1. Cityn puolustuksen poissaolot näkyivät rumalla tavalla. Chelsea jatkoi hyviä otteitaan kaataessaan kotona Palacen 2–0 vakuuttavalla esityksellä. Chelsean pirteistä otteista huolimatta City on lähes kaksi luokkaa laadukkaampi, eikä noin 74 prosentin todennäköisyydellä toteutuvaa kotivoittoa ole syytä lähteä varmistelemaan.Crystal Palace jäi viimeksi vieraissa Chelsean jyrän alle 0–2-tappioon päättyneessä ottelussa. Liverpoolin pelisuunnitelma onnistui Cityä vastaan erinomaisesti. Hallitsevan mestarin heikkoudet hyödynnettiin täysmääräisesti ja Pool juhli 3–1-voittoa. Palace on kerännyt pelitapahtumiinsa nähden reilusti liikaa pisteitä. Vaikka myös Poolin otteet ovat ailahdelleet, joukkue on pysynyt kääntämään vaikeat pelit edukseen. Noin 73 prosentin todennäköisyydellä toteutuva vierasvoitto varmaksi.Everton pääsi jälleen voiton syrjään kiinni voittaessaan vieraissa Southamptonin ansaitusti 2–1. Kanarialintujen häkki pienenee sarjan jumbosijalla, kun Norwich jäi kotonaan täysin Watfordin jalkoihin 0–2-tappiossa. Odotettu pelinkuva etenee isäntien kontrollissa, eikä Norwichin repaleisen puolustuksen murtaminen vaadi tällä hetkellä suurtakaan juonikkuutta. Noin 73 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.Brighton joutui viimeksi nöyrtymään Manchester Unitedin vieraana 1–3-tappioon, eivätkä lukemat jättäneet epäselvyyttä tasoerosta. Leicester jatkoi vakuuttavia otteitaan kaadettuaan kotonaan Arsenalin 2–0 varsin suvereenilla peliesityksellä. Kumpikin joukkue on esiintynyt edukseen, ja Leicester on joukkueista luokkaa laadukkaampi. Vieraiden marginaalinen suosikkiasema on perusteltua, mutta etu kohteessa voi löytyä isäntien laidalta.Arsenal ui syvissä vesissä. Viime kierroksen 0–2-vierastappio Leicesteriä vastaan oli paljon puhuva, sillä ottelu oli pahimmillaan täyttä Leicesterin näytöstä. Southampton hävisi kotonaan Evertonille 1–2 ja loppulukemat kuvaavat melko tarkalleen pelitapahtumien kulkua. Arsenal on oman epäonnensa seppä, mutta joukkueen laatu riittää silti noin 67 prosentin suosikkiasemaan niin ikää tuuliajolla olevaa Sotonia vastaan.Bournemouth koki viimeksi karvaan 1–2-tappion vieraissa Newcastlea vastaan ottelussa, jossa maalipaikat jakautuivat tasaisesti. Wolves otti vakuuttavan peliesityksen päätteeksi kotonaan 2–1-voiton Aston Villasta. Wolves on pystynyt ylläpitämään viime kauden tasonsa Euroopan liigan rasituksesta huolimatta ja on vähintään luokkaa laadukkaampi joukkue. Isännät ovat marginaalisia suosikkeja, mutta ohitus tarjonnee parhaan edun.Watford sai kauden avausvoittonsa kaataessaan vieraissa sekasortoisen Norwichin 2–0. Burnley kohenteli itseluottamustaan voittaessaan kotikentällään West Hamin vakuuttavan peliesityksen siivittämänä 3–0. Watford joutunee kotikentällään aloitteelliseksi osapuoleksi Burnleyn vetäytyessä tuttuun tyyliin matalaan blokkiin. Odotettu pelinkuva suosii paremmin alkukaudesta esiintyneitä vieraita ja 44 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto on peliprosenttien salliessa syytä ohittaa.Bristol oli onnekas voittaessaan Cardiffin vieraissa 1–0, sillä joukkue jäi maaliodottamien valossa heikommaksi osapuoleksi. Myös Forest otti pelinkuvan vastaisen 1–0-voiton kotonaan Derbystä maalipaikoiltaan tasaisessa ottelusta. Joukkueet kuuluvat sarjan eniten ylisuorittaneisiin, eikä kumpikaan ole ansainnut paikkaansa kuuden parhaan joukossa. Isännät ovat kotiedun turvin 42 prosentin suosikkeja, mutta pelivalintana ristikakkonen kattaa suuren todennäköisyyskentän.Luton joutui viimeksi nöyrtymään Readingin vieraana häviten peräti 0–3. Tappio oli ansaittu, vaikka loppulukemia vastaavalla tavalla se ei pelillisesti heikompi osapuoli ollutkaan. Leeds jatkoi totutun vahvaa tekemistään kaataessaan kotona suvereenilla peliesityksellä Blackburnin 2–1. Tasoero joukkueiden välillä on sarjan suurimpia, ja lähes 70 prosentin todennäköisyydellä toteutuva vierasvoitto kuuluu kierroksen ehdottomiin runkomerkkeihin.Swansea tasasi viimeksi ­pisteet Sheffieldin vieraana 2–2, mikä oli looginen lopputulos tasaisessa ottelussa. Millwall onnistui jälleen kotikentällään kaataessaan Charltonin 2–1, ja niukka voitto oli myös maaliodottamien valossa ansaittu. Swansea on ylisuorittanut läpi kauden, mutta vieraskentällä lähes poikkeuksetta ahtaalla olevaa Millwallia vastaan isännät ovat noin 53 prosentin suosikkeja ja kelpaavat riviin varmaksi.Derby hävisi viimeksi Forestin vieraana 0–1, mutta olisi ansainnut pelitapahtumien valossa pisteen. Preston otti jo kolmannen peräkkäisen voittonsa kaataessaan kotona rutiinilla Huddersfieldin 3–1. Myös ottelun maaliodottamat indikoivat isäntien voittoa selvällä marginaalilla. Preston on yksi kauden ehdottomista onnistujista, mutta myös Derby on esiintynyt sarjasijoitustaan paremmin. Luokkaero tekee vieraista marginaalisia suosikkeja, mutta runsas rastitus on kohteessa paikallaan.WBA on pitänyt pintansa sarjakärkenä, vaikka otteet ovat ajoittain jättäneet toivomisen varaa. Viimeksi kaatui Hull vieraissa 1–0, mutta maaliodottamat kertyivät selvästi isäntien hyväksi. Sheffield tasasi viimeksi pisteet kotonaan Swansean kanssa 2–2, ja loppulukemat kuvaavat melko tarkasti pelitapahtumia. WBA on luokkaa laadukkaampi ja ansaitsee kotikentällään noin 53 prosentin suosikkiaseman. Kotivoitto varmaksi.Huddersfieldin tappioton jakso tuli päätökseen, kun vierasottelu Prestonia vastaan päättyi 1–3-tappioon. Birmingham hävisi viimeksi kotonaan Fulhamille 0–1, mutta olisi ansainnut pisteen tasaisesta ottelusta. Kummankin sarjasijoitus on hieman yläkanttiin peliesityksiin nähden, eikä joukkueiden välillä ole suurta tasoeroa. Isännät ovat kotiedun turvin 38 prosentin suosikkeja, mutta vaihtomerkkiä kaivataan suojaksi.