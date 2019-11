Jalkapallo

Vakio: Itävalta ja Hollanti jyräävät lauantaina EM-kisoihin

1 Coventry C–Rochdale 1

Ykkösliiga.

2 Gillingham FC–Lincoln C X2

Ykkösliiga.

3 Rotherham–Accrington S X2

Ykkösliiga.

4 Blackpool FC–AFC Wimbledon 1

Ykkösliiga.

5 Bolton–MK Dons X2

Ykkösliiga.

6 Forest Green–Plymouth A X2

Kakkosliiga.

7 Salford C–Swindon T 2

Kakkosliiga.

8 Northampton T–Crewe X2

Kakkosliiga.

9 Venäjä–Belgia 2

EM-karsinta.

10 P-Irlanti–Hollanti 2

EM-karsinta.

11 Kroatia–Slovakia 1X

EM-karsinta.

12 Itävalta–P-Makedonia 1

EM-karsinta.

13 Israel–Puola 1

EM-karsinta.

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 Coventry C - Rochdale 1 2 Gillingham FC - Lincoln C X 2 3 Rotherham - Accrington S X 2 4 Blackpool FC - AFC Wimbledon 1 5 Bolton - MK Dons X 2 6 Forest Green - Plymouth A X 2 7 Salford C - Swindon T 2 8 Northampton T-Crewe X 2 9 Venäjä - Belgia 2 10 P-Irlanti - Hollanti 2 11 Kroatia - Slovakia 1 X 12 Itävalta - P-Makedonia 1 13 Israel - Puola 1 Järj. (6+0), 16,00 e



+ Pelijakauma vihjettä laadittaessa Kohde Ottelu 1 x 2 1 Coventry C - Rochdale 70 18 12 2 Gillingham FC - Lincoln C 47 32 22 3 Rotherham - Accrington S 73 16 11 4 Blackpool FC - AFC Wimbledon 68 19 12 5 Bolton - MK Dons 47 28 24 6 Forest Green - Plymouth A 57 22 20 7 Salford C - Swindon T 27 28 44 8 Northampton T-Crewe 46 26 28 9 Venäjä - Belgia 30 30 40 10 P-Irlanti - Hollanti 13 16 70 11 Kroatia - Slovakia 76 16 9 12 Itävalta - P-Makedonia 82 11 8 13 Israel - Puola 23 26 51