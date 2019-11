Jalkapallo

Vakio: Hollanti, Kroatia ja Itävalta jyräävät EM-kisoihin

1 Coventry C–Rochdale 1

Ykkösliiga:

2 Gillingham FC–Lincoln C 1X

Ykkösliiga:

3 Rotherham–Accrington S 1

Ykkösliiga:

4 Blackpool FC–AFC Wimbledon 1

Ykkösliiga:

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

5 Bolton–MK Dons X2

Ykkösliiga:

6 Forest Green–Plymouth A X2

Kakkosliiga:

7 Salford C–Swindon T X2

Kakkosliiga:

8 Northampton T–Crewe 1

Kakkosliiga:

9 Venäjä–Belgia 12

EM-karsinta:

10 P-Irlanti–Hollanti 2

EM-karsinta:

11 Kroatia–Slovakia 1

EM-karsinta:

12 Itävalta–P-Makedonia 1

EM-karsinta:

13 Israel–Puola 1X

EM-karsinta:

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 Coventry C - Rochdale 1 2 Gillingham FC - Lincoln C 1 X 3 Rotherham - Accrington S 1 4 Blackpool FC - AFC Wimbledon 1 5 Bolton - MK Dons X 2 6 Forest Green - Plymouth A X 2 7 Salford C - Swindon T X 2 8 Northampton T-Crewe 1 9 Venäjä - Belgia 1 2 10 P-Irlanti - Hollanti 2 11 Kroatia - Slovakia 1 12 Itävalta - P-Makedonia 1 13 Israel - Puola 1 X Järj. (6+0), 16,00 e



Coventry tasasi viimeksi pisteet kotonaan Accringtonin kanssa maalittomassa tasapelissä, mutta olisi voinut hävitäkin ottelun huolimattomalla puolustuspelillään. Rochdale hävisi jo kolmannen peräkkäisen ottelunsa, kun kotiottelu Ipswichiä vastaan päättyi 0–1-tappioon. Coventry on laadukkaampi joukkue ja 57 prosentin suosikki, vaikka pelaakin kotiottelunsa evakossa Birminghamissa. Ykkönen piikiksi.Gillingham hävisi kotonaan Rotherhamille 0–3. Vaikka lukemat imartelevat vieraiden esitystä, oli tappio ansaittu. Lincoln tasasi viime kierroksella pisteet Wimbledonin vieraana 1–1, ja lopputulos kuvaa tarkasti myös pelitapahtumia. Joukkueet kuuluvat laadultaan samaan kastiin, mutta isännät nousevat kotiedun turvin noin 45 prosentin suosikkiasemaan. Maaliodottama on hieman normaalia matalampi, ja pelivalintana ykkösristi kattaa suuren todennäköisyyskentän.Rotherham kaatoi viimeksi vieraissa Gillinghamin 3–0, mutta viimeistelytehot olivat rajusti yläkanttiin maalipaikkoihin nähden. Accrington tasasi pisteet kotonaan Coventryn kanssa 0–0-päättyneessä ottelussa, mutta pystyi luomaan laatupaikkoja jopa voittoon oikeuttavalla tavalla. Isännät ovat kaksi luokkaa laadukkaampi ryhmä ja ansaitsevat kotonaan lähes 60 prosentin suosikkiaseman. Iso kotisuosikki kelpaa varmaksi.Blackpool voitti kotonaan Peterboroughn vaiheikkaan ottelun päätteeksi 4–3, mutta tasapeli olisi kuvannut paremmin pelitapahtumia. Wimbledon tasasi pisteet kotonaan Lincolnia vastaan 1–1 ja lopputulos on linjassa pelinkuvan kanssa. Blackpool on joukkueista laadukkaampi, ja Wimbledon esiintynyt kuluvalla kaudella varsin vaatimattomasti vieraissa. Noin 57 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto nousee riviin varmaksi.Bolton on esittänyt elonmerkkejä voitettuaan kaksi edellistä otteluaan. Viimeisimmässä kaatui kotona Fleetwood 2–1. Vieraat loivat kuitenkin runsaammin maaliodottamaa, joten voittoa on vaikea pitää ansaittuna. MK Dons kärsi jo kolmannen peräkkäisen tappionsa hävitessään kotona Tranmerelle 1–3. Pahnan pohjimmaisten välienselvittely, jossa vieraat ansaitsevat marginaalisen 38 prosentin suosikkiaseman. Ristikakkonen kattaa suuren todennäköisyyskentän.Viime kierroksella voitollaan sarjakärkeen kivunnut Forest Green kaatoi viimeksi vieraissa Cheltenhamin 2–1. Plymouthilla on takana pidempi tauko sarjapeleistä. Viimeksi se kärsi 0–4-vierastappion Exeterille, eivätkä lukemat jättäneet epäselvyyttä kentällä nähdystä tasoerosta. Isännät ovat laadukkaampi joukkue, mutta vieraat ovat tuloksiaan parempi ryhmä. Isännät voittavat noin 45 prosentin todennäköisyydellä, mutta etu voi löytyä kohteessa vieraiden laidasta.Salford haki viimeksi isot pisteet Newportilta 2–1-voitollaan, joka oli kuitenkin pelitapahtumiin nähden varsin onnekas. Swindon on voittanut kolme viimeisintä otteluaan. Viimeksi kaatui kotona Walsall 2–1, mutta tasapeli olisi kuvannut tarkemmin pelitapahtumia. Vieraat ovat selkeästi laadukkaampi ryhmä ja ansaitsevatkin noin 43 prosentin suosikkiaseman vieraskentästä huolimatta. Vaihtomerkki on kuitenkin syytä asettaa tasapelille vierasvoiton suojaksi.Northampton on vakuuttavassa iskussa vältettyään tappion jo neljässä peräkkäisessä ottelussa. Viimeksi tasattiin pisteet Oldhamin vieraana 2–2, vaikka ottelussa oli kaikki edellytykset jopa voittoonkin. Crewe hävisi viimeksi kotonaan Port Valelle 0–1 ja ansaitsi niukan tappion myös pelitapahtumien valossa. Northampton lähtee otteluun kotiedun turvin noin 42 prosentin suosikkina, ja kotimenestys nostetaan rohkeasti piikiksi.Venäjä kaatoi viimeksi Kyproksen vieraissa ylivoimaisella peliesityksellä 5–0. Belgia haki puolestaan rutinoituneen 2–0-voiton Kazakstanista. Kumpikin joukkue on jo varmistanut kisapaikkansa ja ovat esiintyneet vakuuttavasti läpi karsintojen. Edellinen kohtaaminen Belgiassa päättyi isäntien hyväksi 3–1. Kilpailullinen motivaatio on ottelussa pieni, mutta vieraiden suosikkiasema on silti hieman alle 50 prosenttia. Runsas rastitus on kohteessa paikallaan.Pohjois-Irlannin puolustustaistelu oli tuottaa tulosta viime kierroksella Amsterdamissa, mutta Hollanti sai pelinsä lopulta rullaamaan ja käänsi viimeisen kymmenminuuttisen aikana 0–1-tappioaseman 3–1-voitoksi. P-Irlanti tuskin muuttaa lähestymistapaansa pakkovoitosta huolimatta, mutta Hollannin laatu lienee tälläkin kertaa liikaa. Hollanti varmistaa voitolla kisapaikkansa, eikä lähes 70 prosentin vierassuosikkia ole syytä lähteä varmistelemaan vaihtomerkein.Kroatia joutui tyytymään viimeksi 1–1-tasapeliin Walesin vieraana, mutta johtaa edelleen E-lohkoa kahden pisteen erolla Unkariin. Slovakia tasasi niin ikään pisteet Walesin kanssa kotonaan 1–1, mutta oli pelillisesti ottelussa heikompi osapuoli. Edellisten MM-kisojen finalisti Kroatia on selvästi Slovakiaa laadukkaampi ryhmä ja esiintynyt kotonaan vakuuttavasti. Hieman alle 70 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.Itävalta on menossa vahvasti kohti EM-kisoja. Viimeksi kaatui kurinalaisella peliesityksellä vieraissa Slovenia 1–0. Pohjois-Makedonia on esiintynyt karsinnoissa potentiaalinsa ylärajoilla ja sen on olisi voitettava Itävalta pitääkseen kisahaaveet elossa. Haaste vaikuttaa ylitsepääsemättömältä, sillä useamman luokan laadukkaampi Itävalta varmistaa voitolla kisapaikkansa ja tämä toteutuu noin 70 prosentin todennäköisyydellä. Suursuosikki piikiksi ilman varmistuksia.Israel voitti viimeksi kotonaan Latvian 3–1, mutta mahdollisuudet kisapaikkaan alkavat olla enää teoreettiset. Puola varmisti kisapaikkansa voittamalla Pohjois-Makedonian kotona 2–0. Vieraat ovat vailla motivaatiota, mutta ansaitsevat silti vieraskentälläkin noin 40 prosentin suosikkiaseman. Peliprosenttien salliessa isäntien menestys tarjoaa peli-idean ilman motivaatiota pelaavaa Puolaa vastaan.Alla oleva taulukko avautuu ja kutistuu klikkaamalla otsikkoa.