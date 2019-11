Jalkapallo

Suomen naisten maajoukkueen luottopakki pelaa Italian suurseurassa: ”On oltava valmis kulttuurishokkiin”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy













Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen EM-karsinta jatkuu illalla klo 20.30 Portugalissa. Suomella on alla kolme voittoa EM-karsinnasta Albaniaa ja Kyprosta vastaan. Nyt vastus kovenee merkittävästi.– Portugali on aika tuttu vastustaja. Olemme pelanneet useasti heitä vastaan viime vuosina. Tunnemme heidän pelaajat ja pelitapansa hyvin. Siitä on tulossa tiukka peli, Suomen joukkueen kokeneimpiin pelaajiin kuuluva Tuija Hyyrynen https://www.is.fi/haku/?query=tuija+hyyrynen sanoo.– Heillä on nopeat hyökkääjät ja he haluavat pelata palloa nopeasti linjan taakse. Se on Portugalin vahvuus.Mutta on Suomellakin omat saumansa iskeä vastaan.– Portugali pelaa aikaa kapealla. Jos me saamme puolenvaihtoja ja pelattua laitakaistoilta hyvin, niin silloin meille aukeaa paikkoja.Portugali on Suomelle kovin tuttu vastustaja. Viimeisen kolmen vuoden aikana Suomi ja Portugali ovat kohdanneet viisi kertaa, joista Portugali on voittanut yhden ja loput ottelut ovat päättyneet tasan. Suomen joukkueessa ei ole unohdettu syksyn 2016 kirvelevää tappiota. Tuolloin Suomelle olisi riittänyt voitto EM-kisapaikkaan ja Suomi johti ottelua 2–0. Portugali tuli takaa tasoihin ja voitti ottelun 3–2. Suomen kisahaaveet kaatuivat käytännössä siihen.– Nyt on vielä tuoreena muistissa viime karsintojen pistemenetys. Me olemme päättäneet voittaa tämän pelin. Sillä pääsee jo pitkälle, kun olemme sen mentaalisesti päättäneet ja kaikki ovat valmiita antamaan kaikkensa. Se on hyvä lähtökohta.Samaa viestiä kertoi myös Suomen joukkueen päävalmentaja Anna Signeul https://www.is.fi/haku/?query=anna+signeul voitollisen Kypros-ottelun jälkeen. Suomi lähtee Portugaliin voittamaan, ei hakemaan tasapeliä.Kolmessa ensimmäisessä EM-karsintaottelussa pelinkuva on ollut etukäteen selvä. Suomi on ollut ennakkosuosikki ja se on hallinnut otteluja. Nyt luvassa on toisenlainen peli.– Pelinkuva tulee olemaan paljon tasaisempi kuin aikaisemmissa karsintapeleissä. Portugali on selvästi parempi joukkue kuin Kypros tai Albania. Tulee olemaan paljon kamppailuja keskikentällä.– Tietenkin me haluamme jatkaa pallonhallintapeliä ja toivotaan, että se onnistuu myös Portugalia vastaan. Se on tavoitteena, mutta ihan varmasti tulee enemmän puolustushommia tässä pelissä kuin aiemmissa.Kun Portugali kävi Suomessa keväällä 2016, 0–0-tasapeliin päättyneestä pelistä jäi monelle mieleen se, miten taktisesti vahva Portugali onnistui pitämään Suomen pois maalipaikoilta. Muutosta ei ole luvassa illalla.– Portugali on taktinen joukkue, joka puolustaa tiiviisti ja pelitapa on aika selvä. He näyttävät noudattavan sitä, mitä on harjoiteltu. Heidän pelisysteemiin ei tule hirveästi muutoksia.Tuija Hyyrynen on ollut sivussa kahdesta edellisestä karsintaottelusta. Taustalla oli loukkaantuminen ja Suomen päävalmentaja Anna Signeul kertoi ennen viime torstain Kypros-ottelua, ettei Hyyrynen todennäköisesti pelaa siinä. Signeul ei ollut varma, pystyisikö Hyyrynen pelaamaan kahta peräkkäistä ottelua lyhyen ajan sisällä. Hyyrynen vakuuttaa kuitenkin olevansa iskussa nyt.– Kunto on hyvä. Olen valmiina pelaamaan.Todennäköisesti Hyyrynen ottaa paikkansa oikeana puolustajana, jolloin Kypros-ottelussa samalla paikalla pelannut Nora Heroum https://www.is.fi/haku/?query=nora+heroum jää vaihtopenkin puolelle.31-vuotias Hyyrynen pelaa nyt kolmatta kautta Italiassa Juventuksessa. Suurseura on voittanut Hyyrysen aikana lähes kaiken mahdollisen Italiassa. Kuluva kausi on alkanut torinolaisseuralta tuttuun tapaan.– Kausi on alkanut todella hyvin. Olemme pelanneet viisi sarjapeliä ja saaneet täyden pistepotin niistä. Supercup oli meille tärkeä, koska se oli vielä sellainen pokaali, jota meillä ei ollut. Panostimme siihen todella paljon ja hienoa, että voitimme sen.Sen sijaan Mestarien liigassa Juventuksen pelit päättyivät ensimmäisellä pudotuspelikierroksella.– Saimme kovan vastustajan siinä. putosimme heti, vaikka pelasimme hyvät pelit. Saimme tärkeää kokemusta Euroopasta otteluissa FC Barcelonaa vastaan.Katalonialaisjätti pelasi viime keväänä Mestarien liigan loppuottelussa, mutta hävisi Euroopan ykkösjoukkueelle Olympique Lyonnais’lle.– Oli kiva pelata Barçaa vastaan, kun näki missä Euroopan huippu on tällä hetkellä. Meillä on oman seuran kanssa vielä tehtävää, että olisimme ihan huipulla. Hyvä nähdä ja pelata tällaisia pelejä, niin voi testata omia rajoja.

Mitkä oli merkittävimmät erot teidän joukkueen ja Barçan välillä?





– Pelin rytmittäminen ja pallon hallinta, kun heillä on niin taitavia pelaajia. Pallo pyöri hyvin keskikentällä. Siinä ne päihittivät meidät. Lisäksi Barça teki todella kovalla prosentilla paikoista maalit.Hyyrysen lisäksi Italiassa pelasi viime kaudella suomalaisista myös Nora Heroum, jonka seura on AC Milan. Tälle kaudelle Italiaan siirtyi kaksi uutta suomalaista, kun Paula Myllyoja https://www.is.fi/haku/?query=paula+myllyoja meni Pink Bariin ja Anna Auvinen https://www.is.fi/haku/?query=anna+auvinen Milanon toiseen suurseuraan Internazionaleen.– Italiassa on mahdollisuus pelata täysammattilaisena. Luulen, että se on houkutellut suomalaisia pelaajia sinne. Italiassa on kova taso, mutta ei liian kova. Kumpikin heistä (Myllyoja ja Auvinen) on saanut ison roolin joukkueessaan. Tuntuu, että Italia on hyvä sarja suomalaisille pelaajille tällä hetkellä.

Olisiko muillekin suomalaispelaajille kysyntää Italiassa?

– Totta kai. Meillä on maajoukkueessa hyviä pelaajia ja varmasti monet saisivat hyvän aseman hyvästä italialaisjoukkueesta. On myös oltava valmis siihen kulttuurishokkiin. En suosittele tulemaan Suomesta suoraan Italiaan – ainakaan nuorille pelaajille. On hyvä käydä muiden pohjoismaiden, kuten Ruotsin tai Tanskan kautta hakemassa kokemusta.

Mikä se kulttuurishokki on?

– Ehkä se on aika kovaa ja raakaa, että olet sellainen pelipalikka. Teet omat hommasi ja on tyydyttävä omaan rooliin. Italia on aika autoritäärinen. Ammattilaisjoukkueissa on todella kova kilpailu pelipaikoista. Ruotsi on enemmän Suomen kaltainen, jossa voi keskustella ja kehittää pelaajia. Kun on henkisesti ja fyysisesti valmis, vasta sitten suosittelen siirtymään suurseuroihin. Italiassa on myös sellaisia seuroja, jotka eivät ole ihan kärkipäässä. Niistä voi saada nopeammin roolia. Kulttuurishokilla tarkoitin sitä, että Italiassa on erilaista jalkapallo ja muukin elämä. Pitää olla aika valmis varsinkin henkisesti.