Jalkapallo

Vakio: Leicesterin kotivoitto Arsenalista on kierroksen runkomerkkejä

1 Tottenham–Sheffield U 1X

Valioliiga.

2 Burnley–West Ham 1

Valioliiga.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

3 Southampton–Everton 2

Valioliiga.

4 Newcastle U–Bournemouth X2

Valioliiga.

5 Leicester–Arsenal 1

Valioliiga.

6 Sheffield W–Swansea 1

Championship.

7 Hull–West Bromwich 12

Championship.

8 Wigan–Brentford X2

Championship.

9 Birmingham–Fulham 2

Championship.

10 Leeds U–Blackburn 1

Championship.

11 Preston–Huddersfield X2

Championship.

12 Millwall–Charlton 1

Championship.

13 QPR–Middlesbrough 12

Championship.

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 1 Tottenham - Sheffield U 1 X 2 Burnley - West Ham 1 3 Southampton - Everton 2 4 Newcastle U - Bournemouth X 2 5 Leicester - Arsenal 1 6 Sheffield W - Swansea 1 7 Hull - West Bromwich 1 2 8 Wigan - Brentford X 2 9 Birmingham - Fulham 2 10 Leeds U - Blackburn 1 11 Preston - Huddersfield X 2 12 Millwall - Charlton 1 13 QPR - Middlesbrough 1 2 Järj. (6+0), 16,00 e



+ Pelijakauma vihjettä laadittaessa Kohde Ottelu 1 x 2 1 Aston Villa - Liverpool 62 22 16 2 Manchester C - Southampton 48 29 23 3 Brighton - Norwich C 29 28 43 4 Arsenal - Wolverhampton 43 30 27 5 West Ham - Newcastle U 58 23 20 6 Sheffield U - Burnley 49 28 23 7 Watford - Chelsea 29 25 46 8 Fulham - Hull 31 25 44 9 Blackburn - Sheffield W 49 25 26 10 Leeds U - QPR 82 10 7 11 Derby - Middlesbrough 66 19 15 12 Luton - Nottingham 54 27 19 13 Cardiff C - Birmingham 67 20 14