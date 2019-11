Jalkapallo

Englannin naisten jalkapallomaajoukkue rikkoo ennätyksiä – Wembley loppuunmyyty lauantaina

Englannin naisten jalkapallomaajoukkue rikkoo ennätyksiä – Wembley loppuunmyyty lauantaina

8.11. 14:11

jalkapallo Naisjalkapallon suosio jatkuu Englannissa hurjana.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lauantaina Lontoon maineikas Wembleyn stadion on loppuunmyyty, kun Englannin jalkapallonaiset kohtaavat maaottelussa Saksan.



Nykyinen naisten jalkapallo-ottelun yleisöennätys Englannissa on vuoden 2012 olympiafinaalilla Yhdysvallat–Japani, jota seurasi Wembleyllä 80 203 silmäparia. Viikonlopun Saksa-otteluun lehtereille odotetaan 90 000:ta katsojaa. Englannin naisten maajoukkueen nykyinen yleisöennätys kotikentällä on 45 619 katsojaa vuodelta 2014.



Jalkapallohuuma on heijastunut myös naisten pääsarjaan Englannissa. Sarjan avausviikonloppuna normaalia suuremmilla stadioneilla järjestettyjä otteluita seurasi paikan päällä 62 000 katsojaa.



Englannin heinäkuinen MM-välierätappio Yhdysvaltoja vastaan keräsi Englannissa vastaanottimien ääreen yli 11 miljoonaa katsojaa. Englanti järjestää vuoden 2021 naisten EM-kilpailut.