Jalkapallo

Vakio: Burnley rohkeasti piikiksi

1 Tottenham–Sheffield U 1X

Valioliiga:

2 Burnley–West Ham 1

Valioliiga:

3 Southampton–Everton 2

Valioliiga:

4 Newcastle U–Bournemouth 1X

Valioliiga:

5 Leicester–Arsenal 1

Valioliiga:

6 Sheffield W–Swansea 1

Championship:

7 Hull–West Bromwich 12

Championship:

8 Wigan–Brentford X2

Championship:

9 Birmingham–Fulham X2

Championship:

10 Leeds U–Blackburn 1

Championship:

11 Preston–Huddersfield 1X

Championship:

12 Millwall–Charlton 1

Championship:

13 QPR–Middlesbrough 1

Championship:

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 Tottenham - Sheffield U 1 X 2 Burnley - West Ham 1 3 Southampton - Everton 2 4 Newcastle U - Bournemouth 1 X 5 Leicester - Arsenal 1 6 Sheffield W - Swansea 1 7 Hull - West Bromwich 1 2 8 Wigan - Brentford X 2 9 Birmingham - Fulham X 2 10 Leeds U - Blackburn 1 11 Preston - Huddersfield 1 X 12 Millwall - Charlton 1 13 QPR - Middlesbrough 1 Järj. (6+0), 16,00 e



Tottenhamin ja Evertonin 1–1-päättynyt kamppailu puhutti paljon ottelun jälkeen, mutta myös Spursin peliesitys jätti jälleen toivomisen varaa. Sheffield kohotti itseluottamusta kaataessaan kotona Burnleyn peräti 3–0. Tottenhamilla on loukkaantumishuolia ja keskiviikon vierailu Belgradiin syö merkittävästi energiaa lauantailta. Noin 60 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto on syytä varmistaa, mutta kokonaan ohi vetäminenkään ei ole poissuljettu idea.Burnleyn pelisuunnitelma epäonnistui viime kierroksella Sheffieldin vieraana isäntien voittaessa peräti 3–0. West Ham puolestaan yllätettiin kotonaan Newcastlen toimesta 3–2. Vieraat iskivät onnistuneesti kaikkiin Hammersin heikkouksiin, kuten erikoistilanteiden puolustamiseen. Burnleyn kotietu on keskimääräistä korkeampi, mikä tekee isännistä noin 45 prosenttisia suosikkeja rankingissa samaan kastiin kuuluvien joukkueiden kohtaamisessa. Isännät rohkeasti piikiksi.Southampton kohtasi Manchester Cityn kaksi kertaa viikon sisään. Viimeisin päättyi 1–2-tappioon, mutta loppulukemat olisivat voineet äityä rumemmiksi. Everton tasasi pisteet kotonaan Spursin kanssa 1–1, mutta pelissä huomio kiinnittyi tuomaritoimintaan ja Andre Gómesin järkyttävään loukkaantumiseen. Odotettu pelinkuva etenee Evertonin kontrollissa ja perustaso asettaa vieraat marginaaliseen 38 prosentin suosikkiasemaan. Vierasvoitto peliprosenttien salliessa varmaksi.Newcastle onnistui hyödyntämään West Hamin heikkoudet voittaessaan vieraissa 3–2. Myös maaliodottamat puoltavat vieraiden voittoa. Bournemouth palasi voittojen tielle kaataessaan kotona Manchester Unitedin 1–0. Epäorganisoitu United oli lopulta helppo vastus Cherriessille ja voitto ansaittu. Isännät ovat kotona marginaalisia 37 prosentin suosikkeja, mutta kelpaavat peli-ideaksi jäädessään alipelatuiksi.Leicester jatkoi orastavaa voittoputkeaan voitettuaan Palacen vieraissa 2–0. Vaikka esitys ei ollut parasta Lestöä, oli voitto ansaittu. Arsenalin tilanne tukaloitui entisestään, kun kotipeli Wolvesia vastaan päättyi vieraiden hallinnan jälkeen 1–1. Suosikista ei ole epäselvyyttä Arsenalin rasittaessa itseään vielä torstaina UEL-kentillä. Hieman yli 50 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto on kierroksen parhaita runkomerkkejä.Sheffield hävisi Blackburnin vieraana 1–2, mutta vastoin pelin kuvaa, sillä maalipaikat jakautuivat tasaisesti. Swansean peliesitys jäi yllättävän vaisuksi vieraissa Wigania vastaan 2–1-voittolukemista huolimatta. Swansean peliesitykset eivät edelleenkään vastaa sen sarjasijoitusta, kun taas Sheffieldin osalta tilanne on päinvastainen. Isännät ansaitsevat tasaisessa ottelussa kotiedun myötä 44 prosenttisen suosikkiaseman, joka nostetaan peliprosenttien salliessa piikiksi.Hull voitti jo kolmannen peräkkäisen ottelunsa kaadettuaan Fulhamin vieraissa 3–0. Hull hallitsi 25 prosenttisesti palloa, mutta loi voittoon oikeuttavalla tavalla maaliodottamaa. WBA pelasi kotona Charltonia vastaan 2–2, mutta kärsi aikaisen ulosajon. WBA on vieraissakin yli 40 prosentin suosikki, mutta Hull on osoittanut vaarallisuutensa. Todennäköisesti runsasmaaliseen otteluun runsas rastitus on paikallaan.Wigan hävisi viimeksi kotonaan Swansealle 1–2, mutta olisi ansainnut pisteen vähän tapahtumia sisältäneestä ottelusta. Brentfordin kolmen peräkkäisen voiton putki päättyi sen hävitessä hallinnasta huolimatta kotona Huddersfieldille 0–1. Brentford pelaa laadukasta jalkapalloa ja ansaitsee selvästi heikompaa Wigania vastaan hieman alle kerran kahdesta toteutuvan vierassuosikkiaseman. Ristikakkonen kattaa suuren todennäköisyyskentän.Birmingham hävisi viimeksi Cardiffin vieraana vaihderikkaiden tapahtumien jälkeen 2–4, mutta olisi ansainnut vähintään pisteen. Fulham yllätettiin viimeksi kotonaan housut kintuissa, kun Hull haki täydellisesti onnistuneella ottelusuunnitelmallaan ansaitun 3–0-voiton Lontoosta. Isännät ovat esiintyneet kotonaan edukseen, mutta perustaso tekee Fulhamista noin 40 prosentin vierassuosikin. Vierasvoitto on kuitenkin syytä suojata vaihtomerkillä.Leeds palasi kahden pistemenetyksen jälkeen voittojen tielle kaataessaan kotona QPR:n 2–0 ja hallitsi myös pelitapahtumia . Blackburn jätti viime aikaiset vaikeudet taakseen kaataessaan kotona Sheffieldin 2–1. Pistejako olisi kuitenkin kuvannut paremmin maalipaikoiltaan tasaista ottelua. Leeds on sarjan laadukkain joukkue ja tasoero tekee isännistä noin 64 prosenttisen suosikin. Ei syytä varmistuksiin.Preston nappasi toisen peräkkäisen voittonsa kaataessaan Charltonin vieraissa 1–0. Voitto oli ansaittu myös pelitapahtumien valossa. Huddersfield on kääntänyt kurssinsa. Viimeksi kaatui vieraissa Brentford 1–0. Tämä oli jo seitsemäs tappioton ottelu peräkkäin Terriereille. Isännät ovat lähes kaksi luokkaa laadukkaampia ja ansaitsevat kotonaan noin 57 prosentin suosikkiaseman. Reilusti peliä keräävät isännät varmistetaan vaihtomerkillä.Millwall oli epäonninen hävitessään Readingin vieraana 1–2. Millwall loi enemmän maaliodottamaa, mutta isännät onnistuivat kahdesti boksin ulkopuolelta lähteneillä laukauksilla. Charlton puolestaan hävisi kotonaan Prestonille 0–1 ottelussa, jossa myös pelitapahtumat tukivat vieraiden pienen marginaalin voittoa. Millwall on joukkueista hieman laadukkaampi ja elää kotikentältä raavituista pisteistä. Noin 50 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto nostetaan rohkeasti varmaksi.QPR:lle jäi toista kertaa peräkkäin luu käteen, kun vierasottelu Leedsiä vastaan päätyi isäntien selkeään 2–0-voittoon. Boron synkkä kuuden voitottoman ottelun jakso sai puolestaan jatkoa joukkueen hävitessä Derbyn vieraana 0–2. Kumpikaan ei ole vireensä puolesta parhaimmillaan, mutta isännät palaavat voittokantaan sekasortoista Boroa vastaan noin 55 prosentin todennäköisyydellä.Alla oleva taulukko avautuu ja kutistuu klikkaamalla otsikkoa.