Vakio: Norwichin puolustus tuuliajolla

1 Aston Villa–Liverpool 2

Valioliiga:

2 Manchester C–Southampton 1

Valioliiga:

3 Brighton–Norwich C 1

Valioliiga:

4 Arsenal–Wolverhampton X2

Valioliiga:

5 West Ham–Newcastle U 1

Valioliiga:

6 Sheffield U–Burnley X2

Valioliiga:

7 Watford–Chelsea X2

Valioliiga:

8 Fulham–Hull 1

Championship:

9 Blackburn–Sheffield W X2

Championship:

10 Leeds U–QPR 1

Championship:

11 Derby–Middlesbrough 1

Championship:

12 Luton–Nottingham 12

Championship:

13 Cardiff C–Birmingham 1X

Championship:

Villa joutui nöyrtymään Manchester Cityn vieraana häviten 0–3. Pelinkuva oli odotettu ja selkeät loppulukemat tarkka kuvaus pelitapahtumista. Liverpool kaatoi kotonaan Tottenhamin 2–1 kääntäen aikaisen tappioasemansa kontrolloidulla peliesityksellä ansaituksi voitoksi. Villa on esiintynyt ajoittain varsin pirteästi hyökkäyssuuntaan, mutta Liverpoolin laatu on sarjanousijalle liikaa. Noin 70 prosentin todennäköisyydellä toteutuva vierasvoitto kelpaa varmaksi ylipelattunakin.Manchester City suoriutui viime kierroksen kotiottelustaan Aston Villaa vastaan rutiinilla, kun sarjanousija kaatui 3–0. Soton teki historiaa hävitessään Leicesterille kotonaan peräti 0–9. Päävalmentaja Ralph Hassenhüttlin työpaikka lienee liipaisimella. Joukkueet kohtaavat toisensa myös tiistaina liigacupissa. Cityllä on edelleen kokoonpanohuolia, mutta kotivoiton todennäköisyys on murskaavat 90 prosenttia. Kotivoitto kuuluu kierroksen ehdottomiin runkomerkkeihin.Brighton taisteli kotonaan 3–2-voiton Evertonista. Ottelu oli kuitenkin pelitapahtumiltaan tasainen, eikä voittoa voi pitää täysin ansaittuna. Norwich jäi kotonaan Manchester Unitedin jyrän alle häviten 1–3. Puolustustyöskentely oli pahimmillaan kaoottista katsottavaa. Brighton on nostanut tasoaan merkittävästi ja ansaitsee kotonaan epävarmaa Norwichia vastaan noin 55 prosentin suosikkiaseman. Kotivoitto varmaksi.Arsenalin kompurointi jatkui sen tasatessa pisteet kotonaan Palacen kanssa 2–2, mutta voitto ei olisi ollut pelitapahtumien valossa vääryys. Wolves joutui tyytymään 1–1-tasapeliin Newcastlen vieraana, vaikka olisi pelitapahtumien valossa ansainnut voittaa. Arsenalin taso on kaukana sen potentiaalista ja viikonlopun ottelussa odotettu pelin kuva suosii vieraita. Kotivoitto toteutuu noin 56 prosentin todennäköisyydellä, mutta vieraiden venymiskyky tarjonnee etua.West Ham joutui tyytymään pisteeseen isännöidessään Sheffieldiä 1–1-päättyneessä ottelussa, vaikka olisi pelitapahtumien perusteella ansainnut voiton. Newcastle sai pisteen pelattuaan kotona Wolvesin kanssa 1–1, mutta tappio olisi ollut maaliodottamien perusteella ansaittu. Isännät palaavat voittokantaan selvästi heikompaa Newcastlea vastaan noin 55 prosentin todennäköisyydellä. Kotivoitto tarttuu kupongille varmaksi.Sheffield United sai vieraspisteen mukaansa Lontoosta West Hamin vieraana 1–1-päättyneestä ottelusta, mutta oli onnekas välttäessään tappion. Burnley hävisi kotonaan Chelsealle 2–4, mutta olisi ansainnut enemmän maalipaikoiltaan tasaisessa kamppailussa. Tiedossa on tasaväkinen ottelu, jossa maaliodottama on selvästi normaalia alhaisempi. Kotivoitto toteutuu noin 45 prosentin todennäköisyydellä, mutta vieraiden iskukykyyn luottaminen voi tarjota hyvän peli-idean.Watfordin esitys jätti jälleen toivomisen varaa sen pelattua kotona Bournemouthin kanssa 0–0-tasapelin. Lopputulos kuvaa hyvin tapahtumaköyhää peliä. Chelsea kaatoi Burnleyn vieraissa 4–2. Christian Pulisic pääsi juhlimaan hattutemppua. Chelsea on hieman alle 60 prosenttinen suosikki, mutta Watfordin pelikirja toimii parhaimmillaan altavastaajana. Vaihtomerkki on syytä asettaa vierasvoiton suojaksi.Fulham jäi vieraissa Boroa vastaan maalittomaan tasapeliin. Joukkue joutui jo varhain vajaamiehiseksi, ja tämä vesitti Boron oman hyökkäyspelaamisen. Hull taisteli kotonaan 2–0-voiton Derbysta, muttei ollut loppulukemia vastaavalla tavalla parempi. Fulham on hoitanut itseään heikommat ryhmät rutiinilla ja saman voi odottaa jatkuvan Hullia vastaan. Noin 63 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto kelpaa varmaksi.Blackburnin kahden maalin johtoasema vieraissa Prestonia vastaan kääntyi lopulta 2–3-tappioksi. Vaikka maaleja syntyi todella runsaasti laatupaikkoihin nähden, oli tappio Blackburnin kannalta ansaittu. Sheffieldin kurinalainen puolustuspelaaminen toi pisteen kotona Leedsiä vastaan maalittomaksi jääneestä ottelusta. Perustaso puhuu vieraiden puolesta, mutta isännät ovat kotiedun turvin marginaalisia suosikkeja. Peliprosenttien salliessa tyly ohitus isännistä.Leeds joutui tyytymään maalittomaan tasapeliin Sheffieldin vieraana. Pistejako oli pelitapahtumiltaan tasaisessa ottelussa oikeuden mukainen lopputulos. QPR tasasi viimeksi pisteet kotonaan Readingin kanssa 2–2, mutta oli ottelussa yllättävän pahoin helisemässä. Leedsin on päästävä takaisin voittokantaan ja kotonaan se on Ärriä vastaan noin 65 prosentin suosikki. Kotivoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.Derby taipui Hullin vieraana 0–2-tappioon. Derby ei ollut loppulukemia vastaavalla tavalla alakynnessä, mutta epäonnistui huipputonttiensa viimeistelyssä. Boro pelasi kotonaan Fulhamia vastaan maalittoman tasapelin. Lähes 70-minuuttinen miesylivoima ei tuottanut kuin yhden laukauksen kohti maalia, mikä kertoo paljon joukkueen tämän hetken hyökkäyspelaamisen tasosta. Noin 45 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto nostetaan piikiksi.Luton kärsi toisen peräkkäisen tappion hävittyään ansaitusti Birminghamissa 1–2. Forest huilasi viikonloppuna, kun kotipeli Readingia vastaan siirtyi sääolosuhteiden vuoksi myöhempään ajankohtaan. Kumpikaan joukkue ei ole viime aikoina pelillisesti häikäissyt, mutta vieraat ovat perustasoltaan laadukkaampi ryhmä. Todennäköisyyskenttä jakautuu ottelussa tasaisesti, joten runsas rastitus on kohteessa paikallaan.Cardiff hävisi viimeksi Swansean vieraana 0–1. Ottelu oli jo neljäs peräkkäinen voitoton peli pitkin kautta alisuoriutuneelle ryhmälle. Birmingham puolestaan jatkoi hyviä otteitaan kaataessaan kotonaan Lutonin 2–1. Niukka voitto oli ansaittu myös pelitapahtumien valossa. Vieraat luottavat pelaavampaan lähestymistapaan, Cardiff prosenttipalloon. Kotietu on ottelussa normaalia suurempi, sillä kumpikin joukkue on vahva kotikentällään. Kerran kahdesta toteutuva kotivoitto suojataan asettamalla vaihtomerkki tasapelille.