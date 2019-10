Kommentti: Järkyttävä terroriteko sai urheiluseurat yhdistämään voimansa – viesti itäisestä Saksasta on rahaa tärkeämpää

Jalkapallo

Kommentti: Järkyttävä terroriteko sai urheiluseurat yhdistämään voimansa – viesti itäisestä Saksasta on rahaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Yhdessä väkivaltaa vastaan”

Pääasia on viesti

Ja vielä....