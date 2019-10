Jalkapallo

Vakio: Watfordille kauden avausvoitto?

1 Burnley–Chelsea 1X

Valioliiga

2 West Ham–Sheffield U 2

Valioliiga.

3 Watford–Bournemouth 1

Valioliiga.

4 Brighton–Everton 1

Valioliiga.

5 West Bromwich–Charlton 1

Championship.

6 Nottingham–Reading FC X2

Championship.

7 Preston–Blackburn 1X

Championship.

8 Hull–Derby 1

Championship.

9 Millwall–Stoke X2

Championship.

10 Birmingham–Luton 1

Championship.

11 Huddersfield–Barnsley X2

Championship.

12 Middlesbrough–Fulham 1

Championship.

13 Peterborough U–Coventry C X2

Ykkösliiga.

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 Burnley - Chelsea 1 X 2 West Ham - Sheffield U 2 3 Watford - Bournemouth 1 4 Brighton - Everton 1 5 West Bromwich - Charlton 1 6 Nottingham - Reading FC X 2 7 Preston - Blackburn 1 X 8 Hull - Derby 1 9 Millwall - Stoke X 2 10 Birmingham - Luton 1 11 Huddersfield - Barnsley X 2 12 Middlesbrough - Fulham 1 13 Peterborough U - Coventry C X 2 Järj. (6+0), 16,00 e



+ Pelijakauma vihjettä laadittaessa Kohde Ottelu 1 x 2 1 Burnley - Chelsea 19 22 59 2 West Ham - Sheffield U 56 27 18 3 Watford - Bournemouth 42 26 31 4 Brighton - Everton 34 31 35 5 West Bromwich - Charlton 77 14 9 6 Nottingham - Reading FC 70 18 12 7 Preston - Blackburn 69 18 13 8 Hull - Derby 41 32 27 9 Millwall - Stoke 43 28 30 10 Birmingham - Luton 62 21 17 11 Huddersfield - Barnsley 63 22 15 12 Middlesbrough - Fulham 30 26 44 13 Peterborough U - Coventry C 60 23 17