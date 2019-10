Jalkapallo

Vakio: Jatkuuko Burnleyn kotitaika Chelseaa vastaan?

1 Burnley–Chelsea 1X

Valioliiga:

2 West Ham–Sheffield U 1

Valioliiga:

3 Watford–Bournemouth 1

Valioliiga:

4 Brighton–Everton 1X

Valioliiga:

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

5 West Bromwich–Charlton 1

Championship:

6 Nottingham–Reading FC 1X

Championship:

7 Preston–Blackburn 1

Championship:

8 Hull–Derby 1

Championship:

9 Millwall–Stoke X2

Championship:

10 Birmingham–Luton 1

Championship:

11 Huddersfield–Barnsley 1X

Championship:

12 Middlesbrough–Fulham 1

Championship:

13 Peterborough U–Coventry C X2

Ykkösliiga:

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 Burnley - Chelsea 1 X 2 West Ham - Sheffield U 1 3 Watford - Bournemouth 1 4 Brighton - Everton 1 X 5 West Bromwich - Charlton 1 6 Nottingham - Reading FC 1 X 7 Preston - Blackburn 1 8 Hull - Derby 1 9 Millwall - Stoke X 2 10 Birmingham - Luton 1 11 Huddersfield - Barnsley 1 X 12 Middlesbrough - Fulham 1 13 Peterborough U - Coventry C X 2 Järj. (6+0), 16,00 e



Burnley esiintyi viime kierroksella edukseen, vaikka hävisikin Leicesterin vieraana 1–2. Pelitapahtumien valossa joukkue olisi ansainnut vähintään pisteen. Chelsea voitti kotonaan Newcastlen 1–0, mutta olisi paremmalla viimeistelyllä voinut iskeä rumatkin lukemat taululle. Burnleyn kotitaika on ollut tälläkin kaudella vahva, ja Chelsea rasittaa itseään Mestarien liigassa. Vieraat ovat silti hieman yli 50 prosentin suosikkeja, mutta peliprosenttien salliessa isäntien venyminen tarjoaa peli-idean.West Ham kärsi toisen peräkkäisen tappion hävittyään Evertonin vieraana 0–2. West Ham jäi ottelussa selvästi heikommaksi osapuoleksi ja kahden maalin tappio kuvaa hyvin pelitapahtumia. Sheffieldin peliesitykset ovat olleet viime viikkoina laskusuhdanteessa, eikä edellisen ottelun maaliton tasapeli Watfordin vieraana herätä luottamusta. West Ham on luokkaa laadukkaampi ryhmä ja voittaa kotonaan noin 47 prosentin todennäköisyydellä, mutta vieraat taitavat puolustuspelaamisen.Watford onnistui ryöstämään pisteen Tottenhamin vieraana 1–1-päättyneessä ottelussa. Loppulukemat kuvaavat melko tarkasti tapahtumaköyhäksi jääneen ottelun kulkua. Bournemouthin peliesitys jäi vaisuksi sen tasatessa kotonaan pisteet Norwichia vastaan maalittomassa tasapelissä. Vieraat ovat perustasoltaan pykälää laadukkaampi joukkue, mutta Watford ansaitsee kotonaan 45 prosenttisen suosikkiaseman. Isännillä on sauma ottaa kauden avausvoitto ailahtelevaa Bournemouthia vastaan.Brighton hävisi viime kierroksella Aston Villan vieraana 1–2, mutta oli jälleen aavistuksen epäonninen joutuessaan ottelussa varhain vajaamiehiseksi. Everton sai jo neljän ottelun mittaiseksi venyneen tappioputkensa poikki voittaessaan kotona suvereenilla peliesityksellä West Hamin 2–0. Tiedossa on tasaväkinen ja vähämaalinen kamppailu, jossa isännät ansaitsevat marginaalisen 38 prosentin suosikkiaseman. Runsas rastitus on kohteessa paikallaan.WBA piti paikkansa sarjakärjessä ottaessaan 1-0-voiton vieraissa Boroa vastaan, mutta pistejako olisi ollut ottelussa oikeudenmukaisempi lopputulos. Charlton jyräsi kotonaan Derbyn yli 3-0 voitollaan, mutta iski maaleja runsaasti paikkoihinsa nähden. Tasoero on isäntien hyväksi selkeä ja WBA on kotonaan lähes 70 prosenttinen suosikki. Kotivoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.Forestin pitkä tappioton putki tuli päätökseen sen hävitessä vieraissa Wiganille 0–1, mutta vain oma heikko viimeistely esti joukkueen pisteille pääsyn. Reading sai kauan kaipaaman voittonsa kaataessaan kotona Prestonin 1–0. Forest on perustasoltaan useamman luokan laadukkaampi, mutta Reading on myös tuloksiaan parempi joukkue. Forest ansaitsee silti noin 55 prosentin suosikkiaseman, mutta vaihtomerkki on syytä asetta tasapelille rivin arvoa nostattamaan.Preston joutui viimeksi taipumaan Readingin vieraana 0–1-tappioon, ja maalin ero isäntien hyväksi oli melko tarkka kuvaus myös ottelun pelitapahtumista. Blackburn tasasi kotonaan pisteet Huddersfieldin kanssa 2–2. Vaikka maaleja syntyi paikkoihin nähden runsaasti, oli pistejako oikeudenmukainen lopputulos. Preston on ollut kuluvalla kaudella joukkueista laadukkaampi ja kotikentällään selkeä 53 prosentin suosikki.Hull hävisi toisen peräkkäisen ottelunsa jäätyään kotonaan QPR:n jalkoihin vieraiden viedessä täydet pisteet 3–2-voitolla. Derby hävisi niin ikään viime kierroksella vierasottelun Charltonia 0–3. Tappio oli Derbyn kannalta ansaittu, vaikka todellista tasoeroa ei ottelussa kolmen maalin edestä nähtykään. Joukkueet ovat perustasoltaan samaa kaliiberia ja isännät ansaitsevat kotietunsa myötä noin 45 prosenttisen suosikkiaseman.Millwall hävisi viime kierroksella Brentfordin vieraana 2–3, mutta oli pelillisesti loppulukemiakin selvemmin vastaantulijana. Stoke jatkoi voittojen tiellä kaadettuaan kotonaan Fulhamin 2–0. Millwall on yllättänyt kotonaan itseään laadukkaampia joukkueita useasti tällä kaudella ja ansaitsee Stoken parantuneista otteista huolimatta noin 40 prosentin suosikkiaseman. Stoke ei ole pelikansan suosiossa, joten etu saattaa jälleen kerran löytyä vieraiden laidalta.Birmingham tarjosi viimeksi hyvän vastuksen Leedsille, eikä niukka 0–1-tappio ollut pelitapahtumien valossa täysin ansaittu. Luton yllätti viimeksi kotonaan Bristolin 3–0. Vaikka kolmen maalin marginaali imartelee isäntiä, ei voittoa voinut pitää ansaitsemattomana. Kotonaan vahva Birmingham ansaitsee ottelussa selkeän 55 prosentin suosikkiaseman ja peliprosenttien pysyessä maltillisina ykkösessä on runkomerkin aineksia.Huddersfield on saanut tappioputkensa poikki. 2–2-tasapeliin päättynyt vierailu Blackburnia vastaan oli jo neljäs tappioton ottelu perättäin. Barnsley oli viime kierroksella onnekas tasatessaan kotonaan Swansean kanssa pisteet 1–1, sillä maaliodottamat indikoivat vähintään maalin voittoa vieraille. Huddersfieldin viime viikkojen parannuksesta ei sovi innostua liikaa, mutta kotona Barnsleyta vastaan se ansaitsee noin 45 prosentin suosikkiaseman.Boro joutui viimeksi taipumaan kotonaan WBA:lle 0–1-tappioon, mutta pistejako olisi ollut tarkempi kuvaus pelitapahtumiltaan tasaisesta ottelusta. Fulham puolestaan hävisi ansaitusti Stoken vieraana 0–2, eikä pystynyt itse luomaan yhtään todellista huippupaikkaa. Boro ui syvissä vesissä, mutta myös Fulhamin otteet ailahtelevat. Vieraat ansaitsevat noin 40 prosenttisen suosikkiaseman, mutta etu voi löytyä isäntien yllätyksestä.Peterborough paranteli asemiaan kärjen tuntumassa hakiessaan 2–1-vierasvoiton Gillinghamista. Voitto on karttanut Coventrya jo neljässä peräkkäisessä ottelussa. Viime kierroksen vierasottelu MK Donsia vastaan päättyi maalittomaan tasapeliin. Isännät ovat pyrkivät ratkaisemaan pelin aggressiivisella hyökkäyspelillään, mutta Coventryn pakka pysyy tarvittaessa tiiviinä. Kotivoitto toteutuu noin 55 prosentin todennäköisyydellä, mutta kerännee herkästi peliä puoleensa.Alla oleva taulukko avautuu ja kutistuu klikkaamalla otsikkoa.