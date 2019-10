Jalkapallo

Espanjan liigan futistähdet olivat pelaamassa – vorot veivät luksusautoja, koruja ja muhkean summan kahisevaa





Espanjan poliisi on pidättänyt yhteistyössä Albanian poliisin ja Europolin kanssa viisi henkilöä, joita epäillään huippujalkapalloilijoiden koteihin kohdistuneista murtovarkauksista.Neljä albanialaista ja yksi espanjalainen pidätettiin viime viikolla Madridissa ja Toledossa suoritetuissa operaatioissa, Europol kertoo tiedotteessaan.Muutaman viime kuukauden aikana Atletico Madridin ja Real Madridin pelaajien koteja on joutunut rikoksen kohteeksi samaan aikaan, kun pelaajat ovat olleet otteluissaan. Joissain tapauksissa pelaajien perheenjäseniä on ollut kotona, kun rikolliset ovat iskeneet. Rikollisten uskotaan väijyneen sopivaa iskuhetkeä pelaajien sosiaalisen median tilejä seuraamalla.Poliisioperaatiossa takavarikoitiin koruja, luksusautoja ja tuhansia euroja käteistä rahaa, joiden uskotaan kuuluvan pelaajille ja heidän perheilleen. Ryöstettyjen tavaroiden joukossa on kerrottu olevan myös Mestarien liigan mitali, joka kuuluu Atleticon pelaajalle.