Jalkapallo

Vakio: Selättääkö Tottenham pelilliset ongelmansa kotiottelussa?

1 Bournemouth–Norwich 1

Valioliiga:

2 Chelsea–Newcastle 1

Valioliiga:

3 Tottenham–Watford 1X

Valioliiga:

4 Leicester–Burnley 1

Valioliiga:

5 Aston Villa–Brighton X2

Valioliiga:

6 Wolverhampton–Southampton 1

Valioliiga:

7 Crystal P–Manchester City 2

Valioliiga:

8 Stoke–Fulham 1X

:

9 Middlesbrough–West Bromwich X2

Championship:

10 Leeds U–Birmingham 1

Championship:

11 Charlton–Derby X2

Championship:

12 Luton–Bristol C 12

Championship:

13 Barnsley–Swansea 2

Championship:

Bournemouth hävisi ennen maajoukkuetaukoa Arsenalin vieraana 0–1, ja loppulukemat kuvaavat melko tarkasti joukkueiden tasoeroa. Siipirikkoinen Norwich jäi viimeksi kotonaan täysin jyrän alle Aston Villan hakiessa Carrow Roadilta 5–1-voiton. Norwichin kokoonpanotilanne on edelleen kriittinen, vaikka pelaajia voidaan saada kuntoon viikonlopun otteluun. Bournemouth on kuitenkin noin 57 prosentin suosikki, joka on peliprosenttien salliessa ehdoton varmavalinta.Chelsea pääsi maajoukkuetauolle hyvässä swingissä kaadettuaan vieraissa Southamptonin peräti 4–1. Vaikka maaleja syntyi paikkoihin nähden runsaasti, ansaitsi Blues ehdottomasti voittonsa. Myös Newcastle otti takulla henkeä nostattavan voiton kaadettuaan Manchester Unitedin kotonaan 1–0, tosin hieman vastoin pelin kuvaa. Chelsean kontrolloima ottelu, jossa perustaso tekee isännistä kotonaan selvän 75 prosentin ennakkosuosikin. Suursuosikki varmaksi.Tottenhamin ongelmat kulminoituivat ennen maajoukkuetaukoa nöyryyttäviin tappioihin niin Mestarien liigassa kuin Valioliigassa Brightonia vastaan kärsittyyn 3-0 tappioon. Watford pelasi kotonaan maalittoman tasapelin Sheffield Unitedia vastaan, mutta olisi maalipaikkojen valossa ansainnut voiton. Spurs on vaikeuksistaan huolimatta noin 65 prosentin suosikki, mutta kotivoiton varmistaminen tasapelillä ei vaikuta lainkaan tarpeettomalta.Leicester oli viimeksi lähellä ryöstää pisteen Liverpoolista. Isäntien 2–1-voitto varmistui vasta lisäajan rangaistuspotkumaalilla. Pelillisesti Leicester jäi kuitenkin pahasti jyrän alle, eikä olisi ansainnut ottelusta pisteitä. Burnley otti kotonaan tyylilleen uskollisen 1–0-voiton Evertonista. Vaikka vieraat loivat ottelussa parhaat maalipaikat, jäivät pisteet Turf Moorille. Leicester on joukkueista selvästi laadukkaampi ja voittaa kotonaan hieman yli 60 prosentin todennäköisyydellä.Villa nöyryytti ennen maajoukkuetaukoa Norwichia voittaen vieraissa peräti 5–1. Tuloksen painoarvoa vähentää kuitenkin merkittävästi Norwichin runsaat puolustuspään poissaolot. Brighton jatkoi vakuuttavia otteitaan jyräten kotonaan täysin sekaisin olleen Tottenhamin yli 3–0. Isännät ovat ottelussa kotietunsa turvin marginaalisia suosikkeja, mutta paras etu löytynee kotivoiton ohituksesta.Wolves pääsi viimeksi juhlimaan 2–0-voittoa Cityn vieraana, mikä nostaa varmasti tuloksellisesti heikosti sujuneen alkukauden jälkeen tunnelmaa joukkueessa. Soton hävisi jo kolmannen peräkkäisen ottelunsa jäätyään kotonaan täysin Chelsean jalkoihin vieraiden voittaessa peräti 4–1. Wolves on joukkueista lähes luokkaa laadukkaampi ryhmä ja ansaitsee kotikentällään noin 55 prosentin suosikkiaseman. Kotivoitto on laadukas varma peliprosenttien salliessa.Palace onnistui ennen maajoukkuetaukoa puristamaan täydet pisteet West Hamin vieraana 2–1-voitollaan. Hallitseva mestari Citizens koki jälleen kovia hävittyään kotonaan Wolvesille 0–2. Vieraat onnistuivat hyödyntämään paikkansa Cityn hakiessa lopussa voittoa puolustuksen kustannuksella. Cityllä on edelleen ongelmia loukkaantumisten kanssa, mutta se lähtee viikonlopun otteluun joka tapauksessa 75 prosentin vierassuosikkina. Peliprosenttien säilyessä maltillisina vierasvoitto on selkeä varmavalinta.Stoke sai maistaa viimein varianssin suotuisampaa puolta otettuaan kauden avausvoittonsa Swansean vieraana 2–1. Tosin pistejako olisi kuvannut paremmin pelitapahtumia. Fulham joutui tyytymään hallinnasta huolimatta jälleen tasapeliin, kun kotiottelu Charltonia vastaan päättyi 2–2. Voitto juuri ennen taukoa tuli Stokelle hyvään saumaan ja hieman yli 30 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto voi jäädä vaille pelikansan huomiota.Boron heikko jakso sai jatkoa Birminghamin vieraana 1–2-tappiolla. Pelillisesti joukkue oli selvästi loppulukemiakin pahemmin isäntiä perässä. WBA kiilasi ennen maajoukkuetaukoa sarjakärkeen voitettuaan kotonaan Cardiffin ansaitusti 4–2. Joukkueiden välinen tasoero on pienempi kuin sarjataulukko antaa ymmärtää, mutta WBA ansaitsee silti ottelussa 45 prosenttisen vierassuosikkiaseman. Vaihtomerkille on silti käyttöä.Leeds maksaa pian huolimattomuudestaan kovaa hintaa. Viimeksi se menetti jälleen täyden pistepotin itseään heikompaa joukkuetta vastaan hävittyään Millwallin vieraana 1–2. Birmingham pelasi viimeksi kenties kauden parhaan ottelunsa kaaduttuaan kotonaan Boron 2–1 suvereenilla peliesityksellä. Leeds on yllättävistä pistemenetyksistään huolimatta edelleen sarjan laadukkain joukkue. Hieman yli 70 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.Charlton venyi ennen maajoukkuetaukoa Fulhamin vieraana 2–2-tasapeliin, mutta oli ottelussa pitkiä jaksoja vastaantulijana. Derby otti kotonaan onnekkaan 2–0-voiton Lutonista ottelussa, joka ei pelillisesti ollut kummaltakaan laadukas esitys. Derby on joukkueista laadukkaampi, mutta ei ole parhaimmillaan joutuessaan aloitteelliseksi osapuoleksi. Derbyn marginaalinen suosikkiasema ei kuitenkaan ole liioiteltu, ja kotivoiton ohitus voi tarjota kohteessa peli-idean.Luton kärsi viimeksi 0–2-tappion Derbyn vieraana, mutta tappio oli varsin epäonninen tulos pelitapahtumiin nähden. Bristol puolestaan jatkoi vahvaa virettään kaataessaan kotona Readingin 1–0. Isäntien maalin voitto oli myös maaliodottamien valossa ansaittu. Bristol on pelannut avauskierroksen jälkeen tappioitta, mutta ollut myös onnekas. Barnsleyn tilanne synkkeni entisestään sen hävitessä ennen maajoukkuetaukoa Prestonin vieraana peräti 1–5. Joukkue ei ole voittanut ensimmäisen kierroksen jälkeen. Swansea hävisi viimeksi kotonaan Stokelle 1–2, mutta pistejako olisi kuvannut paremmin pelitapahtumia. Joukkueiden laatuero on vieraiden hyväksi selkeä ja 50 prosentin suosikkiasema perusteltu. Aineksia piikiksi asti.