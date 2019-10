Jalkapallo

Suomen naiset saavat Albanian vastaansa viileässä Vaasassa: ”Ehdottomasti nämä olosuhteet ovat meidän puolella

Syyskuun alussa Suomi haki Albaniasta 3–0-vierasvoiton vaikeissa olosuhteissa.Tänään Suomelta odotetaan jälleen selvää voittoa, kun joukkueet kohtaavat EM-karsintojen toisessa ottelussa Elbasanissa.– Meillä oli ensimmäisellä puoliajalla helpompi luoda vaarallisia maalipaikkoja, kun Albania piti linjaa aika ylhäällä. Me pystyttiin käyttämään hyödyksi tilaa linjan takana. Toiselle puoliajalle he muuttivat ryhmitystä ja sopeutuivat siihen, miten me pelataan, Suomen joukkueen runkopelaajiin kuuluva Emma Koivisto https://www.is.fi/haku/?query=emma+koivisto sanoo.25-vuotias laitapuolustaja uskoo, että Albania on käynyt Suomen pelin tarkasti läpi. Tiistaina ottelussa jo pelialusta tuo Suomelle etua. Elbasanissa ottelu pelattiin ukkosmyrskyn vuoksi lähes veden vallassa olleella raskaalla luonnonnurmella. Nyt Vaasan Elisa Stadion tarjoaa tasaisen ja nopean tekonurmen kuuden asteen kylmyydessä.– Ehdottomasti nämä olosuhteet ovat meidän puolella. Olemme tottuneet pelaamaan tekonurmella. Kenttä on luultavasti nopeampi, joten me pystymme pelaamaan maata pitkin ja luomaan tilanteita sillä tavalla.Albaniaa vastaan nopeana pelaajana tunnetulle Koivistolle saattaa aueta useita mahdollisuuksia nousuihin.– Albania pelasi todella kapealla ryhmityksellä, ja he kavensivat voimakkaasti aina pallon puolelle. Se sopi hyvin minulle, kun laitakaistat jäivät aika vapaaksi. Toivon, että pystyisimme käyttämään laidassa olevia tiloja ja sitä kautta luomaan maalipaikkoja laidoilta keskitysten kautta.Maajoukkueessa oikeajalkainen helsinkiläisen SAPA:n kasvatti on totuttu näkemään vasempana puolustajana. Sen sijaan seurajoukkueessaan Ruotsin Kopparberg/Göteborgs FC:n riveissä hänen pelipaikkansa on kentän vastakkaisella puolella.– Onhan se kieltämättä aina vähän haastavaa tulla leirille, kun ei ole treenannut vasemmalla puolella pelaamista ollenkaan. Kyllä siinä sitten muutaman treenin jälkeen tottuu sitten taas toisella puolella pelaamiseen.

Lähtevätkö keskitykset yhtä hyvin molemmilla jaloilla?









– No, on oikea jalkani paljon vahvempi, mutta kyllä sillä vasemmallakin jotenkin lähtee. Ja välillä pystyy kääntämään oikeallekin jalalle, että voi antaa sen keskityksen. Ei se niin suuria haasteita tuo.Suomen joukkueessa on kaksi isoa muutosta syyskuun alun EM-karsintapeliin verrattuna. Adelina Engman https://www.is.fi/haku/?query=adelina+engman on reisivamman vuoksi sivussa. Sen sijaan Emmi Alanen https://www.is.fi/haku/?query=emmi+alanen on jälleen mukana.– Emmi on todella tärkeä pelaaja. Olen todella iloinen, että hän pääsi taas mukaan. Hänellä on ollut huonoa tuuria loukkaantumisten kanssa. Emmi tuo lisää maajoukkueen peliin ja on yksi parhaista pelaajistamme. Hänellä on iso merkitys, vaikka häntä paikanneet pelaajat ovat onnistuneet hyvin.Emma Koiviston syyskuu oli raskas EM-karsinta-avauksen jälkeen. Suomen päävalmentaja Anna Signeul https://www.is.fi/haku/?query=anna+signeul muistutti joukkueen julkistamisen yhteydessä, että Koivisto ja hänen seuratoverinsa Natalia Kuikka https://www.is.fi/haku/?query=natalia+kuikka ovat pelanneet paljon viime aikoina.– Meillä oli syyskuussa kahdeksan peliä. Kropassa tuntui viimeisen pelin jälkeen ennen maajoukkuetaukoa, että olen pelannut paljon. Sain huilata pari päivää ennen maajoukkueleiriä, mutta nyt on ollut hyvä olo. Ainakin on pelituntumaa alla.Seurajoukkueessa Koivistolla riittää vielä pelattavaa. Ruotsin mestaruus on käytännössä karannut, mutta kakkossija ja sitä kautta paikka ensi kauden Mestarien liigaan on Kopparberg/Göteborgs FC:lle hyvin mahdollinen.– Meillä on ollut vaihteleva kausi. Nyt loppua kohden on maksanut se, että meillä on kapea rinki. Huomasin, että pelaajat olivat väsyneitä ja yleensä samat 11 ovat avauksessa. Nyt kun oli vielä Mestarien liigan pelit, niin pelaajamme olivat väsyneitä.– Uskon, että jos meillä olisi ollut enemmän pelaajia, niin meillä olisi ollut mahdollisuus voittaa mestaruus. Mielestäni se rokotti meitä. Olisi todella hienoa, että pystyisimme pitämään kakkossijan ja pääsisimme sitä kautta jälleen Mestarien liigaan.Koivisto pääsi kokemaan tänä syksynä naisten Mestarien liigan tunnelman, kun hänen seurajoukkueensa kohtasi FC Bayern Münchenin ensimmäisellä pudotuspelikierroksella.– Se oli todella hieno kokemus. En ollut aiemmin pelannut Mestarien liigaa. Pelasimme yhtä maailman huippujengiä vastaan. Arvonnan jälkeen oli vähän vaihtelevat fiilikset, kun tuli niin kova joukkue vastaan. Oli hienoa huomata, että meillä oli mahdollisuus laittaa kampoihin Bayernia vastaan. Jatkopaikka meni todella tiukoille.FC Bayern eteni neljännesvälieriin vierasmaalisäännön perusteella. Saksalaiset voittivat Göteborgissa 2–1, mutta Koivisto ja kumppanit hakivat Münchenistä 1–0-vierasvoiton.

Miltä tuntui pelata kotiottelu Göteborgin ykkösfutisstadionilla Gamla Ullevilla?