Vakio: Huuhkajat lähtee altavastaajana Bosnia-Hertsegovinaa vastaan

21 Bosnia-Herts.–Suomi 1

EM-karsinnat:

2 Tanska–Sveitsi 1X

EM-karsinnat:

3 Italia–Kreikka 1

EM-karsinnat:

4 Norja–Espanja 1X

EM-karsinnat:

5 Liechtenstein–Armenia 2

EM-karsinnat:

6 Southend U–AFC Wimbledon 1

Ykkösliiga:

7 Bristol R–MK Dons X2

Ykkösliiga:

8 Portsmouth–Gillingham FC 1

Ykkösliiga:

9 Oxford U–Doncaster 1

Ykkösliiga:

10 Blackpool FC–Rotherham X2

Ykkösliiga:

11 Rochdale–Accrington S X2

Ykkösliiga:

12 Peterborough U–Lincoln C 1

Ykkösliiga:

13 Swindon T–Plymouth A 12

Kakkosliiga:

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 Bosnia-Herts. - Suomi 1 2 Tanska - Sveitsi 1 X 3 Italia - Kreikka 1 4 Norja - Espanja 1 X 5 Liechtenstein - Armenia 2 6 Southend U - AFC Wimbledon 1 7 Bristol R - MK Dons X 2 8 Portsmouth - Gillingham FC 1 9 Oxford U - Doncaster 1 10 Blackpool FC - Rotherham X 2 11 Rochdale - Accrington S X 2 12 Peterborough U - Lincoln C 1 13 Swindon T - Plymouth A 1 2 Järj. (6+0), 16,00 e



Bosnian kisahaaveet kokivat viimeksi kovan kolauksen sen hävittyä yllättäen vieraissa Armenialle 2–4. Suomi hävisi Ratinassa Italialle 1–2, mutta onnistui pitämään Italian odotettua paremmin poissa vaarallisilta maalipaikoilta. Bosnia on Huuhkajien loistavasta vireestä huolimatta auttamattomasti laadukkaampi joukkue ja ansaitsee kotonaan 53 prosentin suosikkiaseman. Pelikansan raha menee kohteessa Huuhkajien voitolle, jolloin Bosnian voitto jäänee hyvin edulliseksi merkiksi.Tanska joutui viimeksi tyytymän suvereenista hallinastaan huolimatta pisteeseen maalittomaan tasapeliin päättyneessä ottelussa Georgiaa vastaan. Sveitsi voitti kotonaan odotetun suvereenisti Gibraltarin 4–0. Kumpikin joukkue on lohkossa tappioitta ja kisapaikat lohkossa vielä täysin jakamatta. Tanska ansaitsee kotiedun turvin hieman yli 40 pinnan suosikkiaseman, mutta runsas rastitus on isojen panosten pelissä paikallaan.Italia on ollut odotetusti omassa kastissaan J-lohkossa, vaikka viimeisin 2–1-voitto Suomesta herättikin keskustelua etenkin voittomaaliin johtaneen rangaistuspotkun osalta. Kreikka on alisuorittanut rajusti läpi karsintojen. Viimeksi se jäi 1–1-tasapeliin kotona Liechtensteinin kanssa. Kotivoitto toteutuu hieman yli 80 prosentin todennäköisyydellä ja Kreikan viime otteluista nähdyllä pelihuumorilla luvassa voi olla rumatkin lukemat isäntien hyväksi.Norja otti viimeksi tärkeän vieraspisteen Ruotsia vastaan 1–1-päättyneessä ottelusta. Espanja on ollut lohkossa odotetun suvereeni ja voittanut kaikki kuusi otteluaan. Viimeksi käteltiin 4–0-voitto kotona Färsaarista. F-lohkossa tilanne on Espanjan takana äärimmäisen tasainen, eikä Espanjalla ole varaa aliarvioida motivoitunutta Norjaa. Noin 65 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan vierasvoiton ohitus voi kuitenkin tarjota Vakiossa tuntuvaakin etua.Liechtenstein ylsi viime kierroksella näiden EM-karsintojen maksimisuoritukseensa saadessaan Kreikasta vieraspisteen 1–1-päättyneessä ottelusta. Armenia ilmoittautui vielä mukaan taisteluun kisapaikasta Suomen kanssa voitettuaan kotona Bosnia-Hertsegovinan 4–2. Tasoero on vieraiden hyväksi valtava, vaikka ykköstykki Henrikh Mkhitaryanin pelikunto on kysymysmerkki. Noin 83 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan vierasvoiton varmavalinta ei kaipaa perusteluja.Southend kärsi toisen peräkkäisen tappionsa hävitessään ansaitusti Gillinghamin vieraana 1–3. Wimbledon otti kauden ensimmäisen voittonsa kotona Rochdalesta 3–1, muttei ollut merkittävästi parempi osapuoli, eikä voitto tullut ansaitusti. Sarjan heikoimpiin kuuluvien joukkueiden kohtaaminen, jossa isännät ovat vaivoin 40 prosentin suosikkeja. Pelit suoraa kilpailijaa vastaan on kotona voitettava.Anssi Jaakkolan edustama Bristol on hyvässä vireessä. Viimeksi kaatui kotona Rotherham vakuuttavan peliesityksen siivittämänä 1–0. MK Donsilla on meneillään synkkä neljän peräkkäisen tappion jakso. Viimeksi takkiin tuli kotona Burtonia vastaan 0–3. Vieraiden huonosta tuloskunnosta huolimatta ei joukkueiden välinen tasoero ole kovin suuri. Kotivoitto toteutuu noin 45 prosentin todennäköisyydellä, mutta etu voi vakiossa hyvinkin löytyä vieraista.Portsmouth otti toisen peräkkäisen voiton kaataessaan viime kierroksella vieraissa Doncasterin 2–1. Voitto oli kuitenkin pelin kuvan vastainen, eikä kolmen pisteen potti ollut missään nimessä täysin ansaittu. Gillingham palasi kotonaan voittojen tielle kaadettuaan Southendin 3–1. Joukkueiden tämän hetkiset sarjasijoitukset eivät kuvaa selvää laatueroa isäntien hyväksi. Noin 60 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.Oxford on äitynyt kovaan lyöntiin. Edellinen tappio on jo yli kuukauden takaa. Viimeksi joukkue tasasi pisteet vieraissa Accringtonin kanssa 2–2. Doncaster oli viimeksi epäonninen hävittyään selkeästä hallinnasta huolimatta kotonaan Portsmouthille 1–2 . Oxford on nostanut tasoaan tällä kaudella ja joukkueet kuuluvat rankingissa samaan ryhmään. Kotivoitto toteutuu hieman alle 50 prosentin todennäköisyydellä ja kelpaa peliprosenttien salliessa varmaksi.Blackpool voitti viimeksi kotonaan Lincolnin 2–1 ja ansaitsi niukan voittonsa myös pelitapahtumien valossa. Rotherham puolestaan jyräsi viime kierroksella kotonaan Coventryn peräti 4–0 ja murskavoitto oli myös pelitapahtumien valossa ansaittu. Kurinalaisesti puolustavia vieraita voi pitää joukkueista hieman laadukkaampana, mutta kotiedun turvin isännät ansaitsevat 40 prosentin suosikkiaseman. Kotivoitto kerännee vakiossa liikaa peliä, jolloin ohitus tarjoaa etua.Rochdale kärsi kolmannen peräkkäisen tappionsa hävitessään viime kierroksella Wimbledonin vieraana 2–3, vaikka olisi ansainnut ottelusta pelitapahtumien valossa pisteen. Accringtonin pelasi jo neljännen ottelun tappioitta tasattuaan pisteet kotonaan Oxfordin kanssa 2–2. Joukkueet ovat peräkkäisillä sijoilla sarjataulukossa, mutta Accrington on joukkueista laadukkaampi. Kotivoitto toteutuu noin 42 prosentin todennäköisyydellä, mutta ohitus tarjonnee parhaan edun.Peterborough tasasi viime kierroksella pisteet Wycomben vieraana 3–3. Pistejako oli isäntien rangaistuspotkusta ja Peterborough omasta maalista huolimatta oikeudenmukainen lopputulos. Lincoln puolestaan voitti kotonaan Sunderlandin 2–0, mutta ottelu oli huomattavasti loppulukemia tasaisempi. Peterborough on joukkueista luokkaa laadukkaampi ja ansaitsee kotonaan noin 53 prosentin suosikkiaseman. Kotivoitto peliprosenttien salliessa varmaksi.Swindon kärsi viime kierroksella toisen peräkkäisen tappion hävittyään ansaitusti Bradfordin vieraana 1–2. Swindon oli myös pelillisesti selvästi heikompi osapuoli. Plymouth tasasi viimeksi pisteet kotonaan Scunthorpen kanssa 2–2, joka oli myös pelin kuvaa vastaava lopputulos. Plymouth on joukkueista hieman laadukkaampi, mutta isännät ansaitsevat kotiedun turvin 52 prosentin suosikkiaseman. Ottelussa on ainekset runsasmaalisuuteen, joten runsas rastitus on paikallaan.Alla oleva taulukko avautuu ja kutistuu klikkaamalla otsikkoa.