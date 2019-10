Jalkapallo

Vakio: Leicester voi venyä

1 Norwich C–Aston Villa 1

Valioliiga:

2 Liverpool–Leicester 12

Valioliiga:

3 Burnley–Everton 2

Valioliiga:

4 Watford–Sheffield U 1X

Valioliiga:

5 West Ham–Crystal P 1X

Valioliiga:

6 Millwall–Leeds U 2

Championship:

7 Sheffield W–Wigan 1

Championship:

8 Preston–Barnsley 1

Championship:

9 Bristol C–Reading FC 1X

Championship:

10 QPR–Blackburn X2

Championship:

11 Derby–Luton 1

Championship:

12 West Bromwich–Cardiff C 1

Championship:

13 Nottingham–Brentford X2

Championship:

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 Norwich C - Aston Villa 1 2 Liverpool - Leicester 1 2 3 Burnley - Everton 2 4 Watford - Sheffield U 1 X 5 West Ham - Crystal P 1 X 6 Millwall - Leeds U 2 7 Sheffield W - Wigan 1 8 Preston - Barnsley 1 9 Bristol C - Reading FC 1 X 10 QPR - Blackburn X 2 11 Derby - Luton 1 12 West Bromwich - Cardiff C 1 13 Nottingham - Brentford X 2 Järj. (6+0), 16,00 e



Siipirikkoinen Norwich hävisi viimeksi ansaitusti Palacea vastaan vieraissa 0–2. Villa tasasi pisteet kotonaan Burnleyn kanssa 2–2, mutta oli ottelussa kotiedustaan huolimatta heikompi osapuoli, eikä tappiotakaan olisi voinut pitää suurena vääryytenä. Sarjanousijoiden välinen isojen pisteiden ottelu, johon Norwich lähtee noin 43 prosentin suosikkina. Kotiyleisön tuki on taattu ja loukkaantumistilannekin voi viikon aikana helpottaa. Kanarialinnut Teemu Pukin johdolla varmaksi!Liverpool voitti viimeksi Sheffield Unitedin vieraissa 1–0. Vaikkei peliesitys tälläkään kertaa ollut aivan parasta Liverpoolia, oli suoritus riittävä takaaman voiton. Leicester tyylitteli kotonaan 5–0-voittoon Newcastlesta ja nousi samalla sarjassa kolmanneksi. Liverpool rasittuu viikolla Mestarien liigassa, mutta kotivoitto toteutuu silti noin 65 prosentin todennäköisyydellä. Leicesterin venymiset kannattaa kuittenkin peliprosenttien salliessa mahduttaa mukaan.Burnley tasasi pisteet Aston Villan vieraana 2–2, mutta olisi pelitapahtumien valossa ansainnut jopa voiton. Everton ei pystynyt pirteästä peliesityksestään huolimatta haastamaan Manchester Cityä, joka vei Evertonin kotikentällä pelatun ottelun lopulta nimiinsä 3–1. Tulokset karttavat Evertonia, vaikka peliesitykset ovat laadukkaita. Burnleyä vastaan vieraiden marginaalinen suosikkiasema ei ole liioiteltua ja Everton kelpaapeliprosenttien salliessa varmaksi asti.Watfordin tuska sai viime kierroksella jatkoa sen hävittyä Wolvesin vieraana 0–2. Loppulukemat eivät kuitenkaan kuvasta pelitapahtumia kovin hyvin, sillä Watford olisi ansainnut tasaisesta pelistä pisteen. Sheffield pelasi pitkään näennäisen hyvää peliä kotona Liverpoolia vastaan, mutta joutui lopulta taipumaan vieraiden voitettua 1–0. Tasainen ja vähämaalisuuteen nojaava kohtaaminen, jossa isännät ovat kotiedun turvin 45 prosentin suosikkeja. Runsas rastitus tarpeen.West Ham tasasi viikonloppuna pisteet Bournemouthin vieraana 2–2. Joukkue oli kuitenkin onnekas saadessaan pisteen. Palace otti kotonaan vakuuttavan 2–0-voiton Norwichista, vaikka maalin ero olisi kuvannut paremmin pelitapahtumia. Hieman laadukkaamman Hammersin voitto toteutuu kotona noin 50 prosentin todennäköisyydellä, mutta Palace pääsee pelaamaan ottelussa mukavuusalueellaan. Ykkösristi kattaa suuren todennäköisyyskentän.Millwall taisteli pisteen Huddersfieldin vieraana 1–1-päättyneestä ottelusta, vaikka joutui pelaamaan lopun vajaamiehisenä. Leeds tiputti jälleen pisteitä koettuaan shokkitappion sarjanousija Charltonin vieraana 0–1. Leeds ei onnistunut viimeistelemään useista laatupaikoistaan, eikä tappiotta voinut pitää ansaittuna. Ärsytetty Leeds lähtee otteluun noin 60 prosentin vierassuosikkina ja sarjan laadukkaimman joukkueen voitto on kelpuutettava kohteessa varmaksi.Sheffield W:n pelisuunnitelma onnistui viikonloppuna täydellisesti, kun joukkue kaatoi Boron vieraskentällä peräti 4–1. Vaikka maaleja syntyi reilusti paikkoihin nähden, oli Sheffieldin voitto ansaittu. Wigan hävisi viimeksi Fulhamin vieraana 0–2 ja oli täysin vastaantulija läpi ottelun. Tästä kertoo vain yksi onnistunut laukaus boksin sisäpuolelta. Perustaso puhuu isäntien puolesta ja kotivoitto toteutuu noin 60 prosentin todennäköisyydellä. Laadukas varmavalinta.Preston oli onnekas tasattuaan kotonaan pisteet Bristolin kanssa 3–3. Joukkue onnistui maalinteossa kolmesti harvoista paikoistaan huolimatta. Barnsley joutui toteamaan kotikentällään Brentfordin paremmakseen vieraiden 3–1-voittoon päättyneessä ottelussa, eivätkä loppulukemat jättäneet epäselvyyttä tasoerosta. Preston on kaksi luokkaa laadukkaampi ja hieman alle 60 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto kuuluu kierroksen ehdottomiin runkomerkkeihin.Bristolin kahdeksan ottelun tappioton sarja sai jatkoa joukkueen tasattua pisteet Prestonin vieraana 3–3. Reading ehti kärsiä kolme peräkkäistä tappiota ennen viikonlopun 1–1-loppulukemiin päättynyttä vierasottelua Swanseaa vastaan. Bristolin otteissa on aavistuksen verran ylisuorittamisen makua, mutta Readingia vastaan perustason ero riittää tekemään isännistä hieman yli 50 prosentin suosikkeja. Kotivoiton suojaksi vaihtomerkki tasapelille.QPR:n neljän peräkkäisen voiton sarja katkesi tylysti sen hävittyä ­kotona WBA:lle 0–2. Peliesitys jäi kotiedusta huolimatta vaisuksi ja tappio oli pelin kuvan mukainen. Blackburn oli epäonninen hävitessään kotonaan Lutonille 1–2, sillä pistejako olisi kuvannut paremmin pelin kulkua. Perustasoltaan samaan kastiin kuuluvien joukkueiden kohtaamisessa isännät ­ansaitsevat noin 45 prosentin suosikkiaseman, mutta etu löytynee todennäköisesti isäntien ohituksesta.Derby onnistui viimein puristamaan täydet kolme pistettä kaadettuaan kotonaan Birminghamin 3–2. Luton puolestaan nappasi täydet pisteet Blackburnin vieraana tutun ennakkoluulottoman peliesityksen siivittäessä joukkueen 2–1-voittoon, vaikkei se ollutkaan ottelussa merkittävästi parempi. Derby saanee organisoidulla pelillään pidettyä Lutonin aisoissa ja ansaitsee luokkaa laadukkaampana joukkueena noin 50 prosentin suosikkiaseman. Kotivoitto peliprosenttien salliessa varmaksi.WBA on pelannut kuusi ottelua tappioitta. Viimeksi kaatui vieraissa QPR vakuuttavan peliesityksen päätteeksi 2–0. Kovin odotuksin kauteen lähtenyt Cardiff ei ole pelillisesti vakuuttanut. Viikonloppuna pisteet tasattiin Hullin vieraana 2–2, ja tulos kuvaa hyvin pelitapahtumia. WBA pelaa joukkueista tällä hetkellä laadukkaammin ja ansaitsee kotonaan noin 50 prosentin suosikkiaseman. Kotivoitto kuuluu kierroksen runkovarmoihin.Forest jatkoi vakuuttavia otteitaan voitettuaan vieraissa Stoken 3–2. Voitto oli Forestille jo kolmas peräkkäinen, eikä tappiota ole tullut sitten avauskierroksen. Brentford haki pelin kulkua vastanneen 3–1-voiton vieraskentällä Barnsleyta vastaan. Forestin alkukausi on sujunut paremmin, mutta myös onni on ollut suotuisa. Isännät ovat kotiedun turvin 43 prosenttinen suosikkeja, mutta etu löytyy todennäköisesti vieraiden laidasta.