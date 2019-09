Jalkapallo

HJK:n 14 vuoden mittainen korpivaellus päättymässä – ”KuPS tekee kaikkensa, ettei me varmisteta mestaruutta”





HJK:n naisten joukkueen edellisestä mestaruudesta on ehtinyt kulua jo peräti 14 vuotta. Lauantaina Klubin korpivaellus voi päättyä, kun se saa vieraaksi KuPSin.HJK varmistaa mestaruuden voitolla. Tasapeli tai tappiokin riittää, jos Klubin päävastustaja FC Honka ei voita omassa ottelussaan TiPSiä.– Luulen, että KuPS tekee kaikkensa, ettei me varmisteta mestaruutta heitä vastaan. Varmasti kaksinkamppailuja täynnä oleva ottelu, HJK:n kokenut Essi Sainio https://www.is.fi/haku/?query=essi+sainio arvioi.– Heillä on hyvä joukkue ja tosi vahva hyökkäyspää. Aino Kröger https://www.is.fi/haku/?query=aino+kroger on ollut hyvä tällä kaudella. Lisäksi Gentjana Rochi https://www.is.fi/haku/?query=gentjana+rochi ja Marina Kiskonen https://www.is.fi/haku/?query=marina+kiskonen ovat tosi hyviä yksilöitä. Keskikentällä Neea Berg https://www.is.fi/haku/?query=neea+berg tuo paljon kokemusta. Kun KuPS pelaa hyvin, heitä on vaikea voittaa.HJK:n pelaajille KuPSista tutuin lienee puolustaja Katarina Naumanen https://www.is.fi/haku/?query=katarina+naumanen , joka vielä viime kaudella pelasi HJK:ssa.– Hän on todella periksiantamaton ja avaa peliä hyvin. Nopeutta riittää ja hän jaksaa juosta laitaa ylös ja alas, mikäli pelaa laitapakkina. Muutenkin erikoistilanteissa pitää katsoa, ettei hän pääse puskemaan palloa.HJK:n naiset ovat voittaneet vuodesta 1971 lähtien 22 mestaruutta, mutta edellisestä on kulunut HJK:n näkökulmasta kovin kauan – peräti 14 vuotta.– Se on pitkä aika. Me voidaan unohtaa se nyt ja keskittyä tähän hetkeen. On ilo nähdä, kun olen viimeisten vuosien aikana ollut seurassa, miten prosessi on mennyt eteenpäin. Tämä on luonnollinen jatkumo sille työlle, jota HJK on viimeisten vuosien aikana tehnyt.HJK voitti aiemmin kesällä Suomen cupin, joten nyt olisi tarjolla tuplamestaruus. Kauden päätyttyä seurassa tapahtuu iso muutos, kun viimeiset 3,5 vuotta edustusjoukkuetta valmentanut Joonas Rantanen https://www.is.fi/haku/?query=joonas+rantanen siirtyy Klubi-04:n päävalmentajaksi. Naisten joukkue sai tietää hyvissä ajoin Rantasen lähdöstä ja samalla kerrottiin apuvalmentaja Jonne Kunnaksen https://www.is.fi/haku/?query=jonne+kunnaksen siirtyvän päävastuuseen.– Valmentajan vaihtuminen kauden päätteeksi ei ole näkynyt arjessa millään tavalla. Mielestäni oli hyvä ratkaisu, että se kerrottiin meille hyvissä ajoin ja sitä ei tarvitse enempää miettiä. Jonne Kunnas on oikein hyvä vaihtoehto jatkamaan ja aika looginen päätös.HJK koki kesken kauden ison takaiskun, kun kokenut toppari Anna Auvinen jätti joukkueen ja siirtyi Italiaan Interin riveihin.– Totta kai se vei tietynlaista pää- ja puolustuspeli voimaa pois. Mielestäni olemme selvinneet tosi hyvin siitä. Meillä on laadukas joukkue ja se on näkynyt nyt meidän peleissä. Olen todella iloinen hänen puolestaan, vaikka se oli meille tietynlainen menetys. Se oli iso asia hänelle ja naisfutikselle. Se oli merkki todella monelle naispelaajalle, että vanhempanakin voi lähteä ulkomaille.

Mistä se mielestäsi kertoo, että kokeneita, kuten Auvinen ja Paula Myllyojahttps://www.is.fi/haku/?query=paula+myllyoja lähtee ulkomaille?





– Se kertoo, että meillä on ikärakenteeltaan tosi nuori liiga Suomessa. Se saa minunkinlaiset pelaajat näyttämään tosi vanhoilta. Kun katsotaan maailmalle, niin siellä on paljon vanhempia pelaajia. Se on merkki siitä, ettei tarvitse lopettaa pelaamista niin aikaisin. Paula Myllyoja on erinomainen maalivahti ja Anna Auvinen erinomainen toppari. He osaavat oman tonttinsa hyvin. Miksi heitä ei otettaisi? Hieno homma, että vanhempia pelaajia pääsee ulkomaille pelaamaan.

Jos sinua kysytään ulkomaille, lähtisitkö vielä?

– Se on kysymys, jota pohdin todella paljon. Siihen liittyy hirveästi pohdittavaa. Etenkin sellaisissa tapauksissa, kun on jo kerran tullut ulkomailta takaisin. Kyllä mä uskon, että voisin lähteä. Oma ammattilaisurani on päättynyt itsestäni riippumattomista syistä. Koen, olevani itselleni velkaa sen, että teen mietintätyön hyvin.

Oletko saanut tarjouksia?

– Tänä vuonna en vielä, mutta viime vuonna tuli muutama. Ne olivat ihan periaatteessa mielenkiintoisia, mutta olin päättänyt, että HJK on hyvä vaihtoehto. Nyt en sulje pois mitään vaihtoehtoja. Totta kai HJK on korkealla kärjessä mun listalla. Mikäli mestaruus nyt voitetaan, niin Mestarien liiga kiehtoo. Vielä hienompaa olisi pelata sitä suomalaisessa joukkueessa.