Vakio: Brightonilla yllätyssauma

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 Crystal P - Norwich C 1 2 Tottenham - Southampton 1 3 Chelsea - Brighton 1 2 4 Aston Villa - Burnley X 2 5 Bournemouth - West Ham 1 2 6 Wolverhampton - Watford X 2 7 Everton - Manchester C 2 8 Blackburn - Luton 1 9 Preston - Bristol C 1 10 Charlton - Leeds U 2 11 Swansea - Reading FC X 2 12 Derby - Birmingham 1 13 Middlesbrough - Sheffield W X 2 Järj. (6+0), 16,00 e



Palacen täysi pistepotti suli viime kierroksella, kun Wolves tuli vastoin pelinkuvaa lisäajalla tasoihin 1-1-tasapeliin päättyneessä ottelussa. Norwich joutui nöyrtymään Burnleyn vieraana hävittyään pelin tapahtumiin nähden ansaitusti 0–2. Palace on pykälän laadukkaampi joukkue, ja Norwich kärsii edelleen alakerran poissaoloista. Kerran kahdesta toteutuva kotivoitto nousee kupongille varmaksi asti pelikansan rastittaessa kohteen jälleen »Pukki Partyn» toivossa.Spurs hävisi viimeksi Leicesterille vieraissa 1–2, mutta pistejako olisi kuvannut paremmin pelitapahtumia. Myös Southampton hävisi vastoin pelinkuvaa Bournemouthin isäntänä vieraiden 3–1-voittoon päättyneessä ottelussa. Tasoero puhuu isäntien puolesta, mutta Spursin valmistautuminen UCL-otteluun Bayernia vastaan tuo oman mausteensa otteluun. Noin 65 prosentin todennäköisyydellä toteutuvaa kotivoiton varmistukseen ei ole kuitenkaan mielekästä käyttää vaihtomerkkejä.Chelsea esiintyi viimeksi edukseen Liverpoolia vastaan, vaikka hävisikin lopulta 1–2. Brighton joutui tyytymään pistejakoon vieraissa Newcastlea vastaan, vaikka olisin pelitapahtumien valossa ansainnut jopa voiton maalittomaan tasapeliin päättyneessä ottelussa. Isäntien kontrolloima ottelu, jossa kotivoitto toteutuu hieman yli 60 prosentin todennäköisyydellä. Alkukaudesta epäonnisen Brightonin venymiset kannattaa mahduttaa peliprosenttien salliessa mukaan.Villa onnistui menettämään johtoasemansa kahdesti vieraissa Arsenalia vastaan, vaikka pääsi pelaaman puolet ottelusta miesylivoimalla. Ottelu päättyi lopulta Arsenalin 3–2-voittoon. Burnley otti viimeksi vakuuttavan 2–0-voiton kotonaan Norwichista. Burnley on luokkaa laadukkaampi, eikä todennäköinen pelinkuva suosi isäntiä. Kotiedun myötä Villa on kuitenkin noin 42 prosentin suosikki, mutta kotivoiton ohitus ei peliprosenttien salliessa vaikuta huonolta idealta.Bournemouth voitti viime kierroksella Southamptonin vieraissa 3–1, mutta oli varsin onnekas pelitapahtumiin nähden. West Ham oli niin ikää onnekas voittaessaan kotona Manchester Unitedin 2–0. Pistejako olisi kuvannut paremmin pelitapahtumia. Vieraat ovat laadukkaampi ryhmä, mutta Bournemouth ansaitsee ottelussa kotiedun turvin marginaalisen 38 prosentin suosikkiaseman. Maaleja nähtäneen runsaasti, jolloin myös runsas rastitus on kohteessa paikallaan.Wolves oli onnekas saatuaan viime hetkin maalilla pisteen 1–1 päättyneestä vierasottelusta Crystal Palacea vastaan. Watford koki uuden valmentajansa johdolla elämänsä nöyryytyksen Cityn voitettua kotonaan 8–0. Watford on sarjan hännillä, mutta on ollut tuloksiaan parempi. Wolves ansaitsee kotonaan noin 50 prosentin suosikkiaseman, mutta Watfordin viime kierroksen murskatappio liikuttaa pelikansan rahaa isäntien suuntaan, jolloin ohitus palkitsee.Everton hävisi jälleen vastoin ottelun kulkua, kun Sheffield haki Goodison Parkilta 2–0-voiton. Vaikka Everton pääsi kohtalaisesti maalintekopaikoille, joukkueella on peiliin katsomisen paikka. City palasi tasolleen voittaessaan kotona Watfordin peräti 8–0 ja kellottaen uskomattomat tilastot myös maaliodottamiin. Vierasvoitto toteutuu noin 74 prosentin todennäköisyydellä, eikä Cityn ohi pelaamiseen sovi tuhlata vaihtomerkkejä.Blackburn oli aavistuksen onnekas voittaessaan viimeksi Birminghamin vieraissa 2–1. Pistejako olisi kuvannut paremmin pelitapahtumia. Luton hävisi kotonaan Hullia vastaan 0–3 ja jäi selvästi vieraiden jalkoihin. Sarjanousija Luton makselee vielä oppirahojaan epäorganisoidulla puolustuspelaamisellaan. Rovers voittaa kotonaan noin 56 prosentin todennäköisyydellä ja kotivoitossa on kaikki runkovarman ainekset.Preston jatkoi vakuuttavia otteitaan kaadettuaan viime kierroksella Birminghamin vieraissa 1–0. Bristol pelasi viimeksi kotonaan Swansean kanssa maalittoman tasapelin ja pistejako kuvasi hyvin tasaväkistä ottelua. Kummankin alkukausi on sujunut tuloksellisesti hyvin, mutta Bristolilla on ollut enemmän onni puolellaan. Noin 47 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto on laadukas merkki peliprosenttien salliessa.Charltonin kuntokäyrä on lähtenyt odotetusti laskuun. Viimeksi se hävisi ansaitusti Wiganin vieraana 0–2. Leeds joutui tyytymään suvereenista hallinnasta huolimatta 1–1-tasapeliin Derbyn isäntänä. Vastakkain ovat sarjan laadukkain ja yksi heikoimmista ryhmistä, joten tasoero puhuu vieraiden puolesta. Noin 60 prosentin todennäköisyydellä toteutuva vierasvoitto on kierroksen runkomerkkejä.Alkukaudesta ylisuoriutunut Swansea on hyytynyt viime kierroksilla. Tästä viimeisimpänä osoituksena oli maaliton tasapeli Bristolin vieraana. Reading kärsi jo kolmannen peräkkäisen tappion hävittyään kotona Blackburnille 1–2, mutta tappio oli jälleen pelinkuvan vastainen. Swansea ansaitsee laadukkaampana kotonaan noin 55 prosentin suosikkiaseman, mutta Reading on viimeaikaisia tuloksiaan parempi.Derby oli viime kierroksella onnekas saadessaan pisteen 1–1-tasapeliin päättyneestä vierasottelusta Leedsiä vastaan, sillä isännät olisivat maaliodottamien valossa ansainneet voiton. Birminghamin peliesitys jäi vaisuksi sen hävittyä kotonaan Prestonille 0–1. Derby on luokkaa laadukkaampi joukkue ja kotona noin kerran kahdesta voittava suosikki. Kotivoitto varmaksi peliprosenttien salliessa.Boro hävisi Cardiffin vieraana 0–1, vaikka olisi ansainnut tasaisesta ottelusta pisteen. Sheffield Wednesday tasasi pisteet kotonaan Fulhamin kanssa 1–1 ja pistejakoa voi pitää myös pelinkuvan kannalta reiluna lopputuloksena. Isännät ovat materiaaliltaan laadukkaampi ryhmä, mutta Sheffield on nostanut osakkeitaan alkukaudesta. Noin 40 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan kotivoiton ohitus kiinnostaa.