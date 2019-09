Jalkapallon huippuseurojen Super Cup Helsingin uusitulle Olympiastadionille? Palloliitto toiveikkaana: ”Olemme lobanneet”

Jalkapallo

Jalkapallon huippuseurojen Super Cup Helsingin uusitulle Olympiastadionille? Palloliitto toiveikkaana: ”Olemme

Uefan Super Cupin pelipaikka 2021 ratkeaa tiistaina, kun Euroopan jalkapalloliiton Uefan hallitus kokoontuu Ljubljanassa, Sloveniassa.Helsingin uusittu Olympiastadion on vahva ehdokas Mestarien liigan ja Euroopan liigan voittajien kohtaamispaikaksi. Super Cupin loppuottelu pelataan yleensä ennen suurten jalkapallosarjojen käynnistymistä elokuussa.Helsingin kanssa huippuottelun pitopaikasta kisaavat Ukrainan Kharkov, Pohjois-Irlannin Belfast ja Valko-Venäjän Minsk.Palloliiton pääsihteerin Marco Casagranden https://www.is.fi/haku/?query=marco+casagranden mukaan Suomen hakemus on loistava, joten hän pitää mahdollisuuksia hyvinä.– En ole muiden hakemuksia nähnyt, joten näkemykseni on melko subjektiivinen. Voi myös olla, että Uefalta tulee positiivisia viestejä kaikille muillekin. Se, minkä tiedän on, että stadionimme on erinomainen ja riittävän suuri. Itse koen Belfastin olevan pahin kilpailijamme. Meillä on tuplakokoinen stadion siihen nähden, ja sillä on merkitystä, Casagrande sanoo.Päätös pitopaikasta piti alun perin tehdä jo keväällä Uefan kokouksessa Bakussa, mutta sitä siirrettiin Ljubljanan kokoukseen, jossa valitaan myös areenat muun muassa Mestarien liigan loppuotteluille 2021, 2022 ja 2023 sekä Euroopan liigan loppuottelulle 2021.36 000 katsojaa vetävä Olympiastadion on niille auttamatta liian pieni, joten Super Cup on käytännössä suurin mahdollinen euro-ottelu, jonka Suomi voi saada järjestettäväkseen.Viime vuonna Super Cup pelattiin Real Madridin ja Atletico Madridin välillä Tallinnassa.– Vaikka tämä ottelu halutaan järjestää pienemmissä maissa, olemme saaneet vihjeen, että kapasiteetin pitäisi olla aavistuksen suurempi.Casagranden mukaan Suomi ei ole ”lähetellyt postikortteja” asiasta päättäville, joskin lobbaamista Helsingin eteen on viime viikkoina kuitenkin tehty.– Olemme mielestämme lobanneet hyvän maun mukaisesti. Luotamme siihen, että antamamme tiedot puhuvat puolestaan, Casagrande sanoo.Lobbaamisella hän tarkoittaa normaaleja keskusteluja hallituksen jäsenten kanssa, hakemuksesta muistuttamista ja lisätietojen tarjoamista halukkaille.Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti https://www.is.fi/haku/?query=ari+lahti lentää Sloveniaan vielä maanantaiksi.– Hallituksella on monta asiaa päätettävänä, joten totta kai ihmisiä pitää vähän muistuttaa. Suomi on hyvä maa, jossa on paljon hyviä puolia. Tärkeintä on silti stadionin valmistuminen juuri tähän hetkeen. Siihen on investoitu paljon, ja jalkapallo haluaa maksaa takaisin.Super Cupin järjestäminen on pääasiassa Uefan vastuulla, mutta Palloliiton puolesta koottaisiin paikallinen organisaatio, jossa olisi myös vapaaehtoisia. Taloudellisia kustannuksia tapahtumasta ei pitäisi tulla.– Lähtökohtaisesti se ei menisi taloudellisesti plussalle tai miinukselle. Jalkapallokulttuurin kannalta olisi aika hieno juttu, että saisimme maailman isoimmat starat tänne, Casagrande sanoo. Lionel Messi https://www.is.fi/haku/?query=lionel+messi on 2021 34-vuotias ja Cristiano Ronaldo https://www.is.fi/haku/?query=cristiano+ronaldo 36. Kenties joku nuorempi on jo siinä vaiheessa noussut maailman parhaaksi ja johdattaa joukkueensa Mestarien liigan voittoon. Tähtiä Super Cupin finaalissa joka tapauksessa riittää.Olympiastadion valmistuu näillä näkymin loppuvuoteen 2020 mennessä. Suomen jalkapallomaajoukkueen ja Palloliiton talouden kannalta remontti osuu huonoon hetkeen.

Buumi on nyt ennennäkemättömän suuri. Seuraava kamppailu Armeniaa vastaan pelataan alle 10 000 katsojaa vetävällä Kupittaalla ja Liechtensteinin Suomi kohtaa suunnilleen samankokoisella Telia 5g-areenalla.Jos EM-paikka olisi katkolla Liechtensteinia vastaan, ottelu vetäisi helposti Olympiastadionin täyteen.– Iloitsemme tästä hetkestä, mikä nyt on. Se, että ylipäänsä myymme katsomoita loppuun ei ole aina ollut itsestään selvyys. Tässä tulisi hulluksi, jos laskisi mahdollisuuksia, joita olisi voinut olla, Casagrande kuittaa kysymyksen menetetyistä lipputuloista.