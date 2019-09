Jalkapallo

Vakio: Siipirikkoinen Norwich ylipelattu

1 Burnley–Norwich C 1

Valioliiga.

2 Manchester C–Watford 1

Valioliiga.

3 Everton–Sheffield U 1X

Valioliiga.

4 Newcastle U–Brighton X2

Valioliiga.

5 Bristol C–Swansea 12

Championship.

6 Wigan–Charlton 1

Championship.

7 Sheffield W–Fulham 2

Championship.

8 Cardiff C–Middlesbrough 1

Championship.

9 Nottingham–Barnsley 1

Championship.

10 Luton–Hull X2

Championship.

11 Reading FC–Blackburn 12

Championship.

12 Millwall–QPR 1

Championship.

13 Birmingham–Preston X2

Championship.

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 Burnley - Norwich C 1 2 Manchester C - Watford 1 3 Everton - Sheffield U 1 X 4 Newcastle U - Brighton X 2 5 Bristol C - Swansea 1 2 6 Wigan - Charlton 1 7 Sheffield W - Fulham 2 8 Cardiff C - Middlesbrough 1 9 Nottingham - Barnsley 1 10 Luton - Hull X 2 11 Reading FC - Blackburn 1 2 12 Millwall - QPR 1 13 Birmingham - Preston X 2 Järj. (6+0), 16,00 e



+ Pelijakauma vihjettä laadittaessa Kohde Ottelu 1 x 2 1 Manchester U - Leicester 34 26 39 2 Tottenham - Crystal P 88 7 5 3 Wolverhampton - Chelsea 70 19 11 4 Sheffield U - Southampton 45 31 24 5 Brighton - Burnley 43 27 31 6 Norwich C - Manchester C 28 23 50 7 Swansea - Nottingham 41 28 32 8 Charlton - Birmingham 47 31 22 9 Stoke - Bristol C 80 11 9 10 Preston - Brentford 53 25 22 11 QPR - Luton 40 27 33 12 Blackburn - Millwall 35 27 38 13 Middlesbrough - Reading FC 43 27 30