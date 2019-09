Jalkapallo

Poliisi tutkii pelaajasiirtoihin liittyviä rikosepäilyjä Belgiassa, Monacossa ja Lontoossa

Poliisi tutkii pelaajasiirtoihin liittyviä rikosepäilyjä Belgiassa, Monacossa ja Lontoossa

11.9. 12:49

jalkapallo Jalkapalloilun pelaajasiirtoihin liittyviä rikosepäilyjä tutkiva poliisi on tehnyt ratsioita Belgiassa, Monacossa ja Lontoossa, kertovat belgialaissyyttäjät.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Operaatiossa on pidätetty kaksi henkilöä, joista toinen on pelaaja-agentti. Tekijöiden epäillään syyllistyneen ainakin rahanpesuun.



Samaan tutkintaan liittyy myös se, että viranomaiset tutkivat Belgian jalkapalloliiton päämajan aiemmin tänä vuonna.



Viime kesänä belgialaista jalkapalloa ravistellut tulosmanipulaatio- ja petosskandaali toi syytteitä 20 henkilölle.



Uutistoimisto AFP:n mukaan tämänkertaisessa tutkinnassa on kyse erillisestä tapauksesta.