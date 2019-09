Jalkapallo

Ronaldo ilotteli neljä maalia Liettuan verkkoon

Ottelu päättyi lopulta vierasjoukkue Portugalin 5–1-voittoon.Samalla Portugali onnistui vahvistamaan asemiaan B-lohkossa heikon alun jälkeen. Maa on nyt viisi pistettä lohkokärki Ukrainaa jäljessä. Se on pelannut yhden ottelun lohkovastuksiaan vähemmän.A-lohkossa Kosovo puolestaan yllätti Englannin laukomalla 1–0-vierasmaalin, kun ottelua oli pelattu vain 34 sekuntia. Englanti kuitenkin teki nopean ryhtiliikkeen ja tykitti ensimmäisellä jaksolla peräti viisi maalia vastustajan verkkoon.Toisella jaksolla Kosovo onnistui maalinteossa vielä kaksi kertaa, mutta ottelu meni silti Englannille lukemin 5–3. Englanti on lohkoykkösenä kolme pistettä Tshekkiä edellä.H-lohkossa Ranska voitti Andorran helponoloisesti 3–0 kotonaan. Turkki puolestaan löi Moldovan vieraissa 4–0.