Jalkapallo

Vakio: City ei armahda Norwichia

1: Manchester U–Leicester 12

Valioliiga.

2: Tottenham–Crystal P 1

Valioliiga.

3: Wolverhampton–Chelsea 1

Valioliiga.

4: Sheffield U–Southampton 2

Valioliiga.

5: Brighton–Burnley X2

Valioliiga.

6: Norwich–Manchester C 2

Valioliiga.

7: Swansea–Nottingham 1

Championship.

8: Charlton–Birmingham X2

Championship.

9: Stoke–Bristol C 1X

Championship.

10: Preston–Brentford 2

Championship.

11: QPR–Luton 12

Championship.

12: Blackburn–Millwall 1X

Championship.

13: Middlesbrough–Reading 1

Championship.

United joutui jälleen tyytymään tasapeliin kun vierasottelu Sotonia vastaan päättyi 1–1, Unitedin viimeisen 20 minuutin miesylivoimasta huolimatta. Leicester otti viimeksi kotonaan tyylikkään 3–1-voiton Bournemouthin kustannuksella ja ansaitsi voittonsa myös ottelutapahtumien valossa. United lähtee otteluun kotonaan noin 55 prosentin suosikkina, mutta Leicester omaa työkalut sen kaatamiseen.Tottenham ja Arsenal kohtasivat viime kierroksella Pohjois-Lontoon paikallisottelussa. 2–2 päättyneen kamppailun loppulukemat kuvaavat tarkasti pelitapahtumien kulkua. Palace voitti viimeksi kotonaan Aston Villan 1–0, mutta sai apuja Villan jouduttua vajaamiehiseksi toisen puoliajan alussa. Tottenhamin kausi ei ole alkanut vakuuttavasti, mutta kotona Palacen tasoista joukkuetta vastaan paluu voittokantaan on lähellä. Hieman päälle 70 prosentin todennäköisyydellä toteutuvakotivoitto ei kaipaa rinnalleen vaihtomerkkejä.Wolves on suoriutunut europelien tuomasta otteluruuhkasta erinomaisesti. Viimeksi se hävisi 2–3 Evertonin vieraana, mutta ei olisi ansainnut tappiota. Chelsealle viime kierros tarjosi karvasta kalkkia, kun varmalta näyttänyt voitto kääntyi epäonnisesti 2–2-tasapeliksi kotona Sheffield U:ta vastaan. Chelsea ansaitsee ottelussa vierassuosikin aseman, mutta todennäköinen pelinkuva suosii isäntiä. Noin 35 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto on kiinnostava valinta.Sheffield U kiusasi viimeksi Chelseaa ja onnistui nousemaan kahden maalin takamatkalta tasoihin loppuhetkillä. Pistejako ei kuitenkaan ollut pelitapahtumien valossa Sheffieldin kannalta ansaittu lopputulos. Soton tasasi niin ikään pisteet itseään isomman kanssa, kun kotiottelu ManUa vastaan päättyi 1–1. Isännät ovat ottelussa marginaalinen 38 prosentin suosikki. Vieraiden menestys vaikuttaa kiinnostavimmalta pelivalinnalta.Brighton joutui tunnustamaan hallitsevan mestarin selvästi paremmakseen, kun vierasottelu Manchester Citya vastaan päättyi isäntien 4–0-voittoon. Burnley taisteli kotonaan Liverpoolia vastaan hyvin ottelun alun, mutta epäonnisten sattumien myötä ottelu kääntyi nopeasti Liverpoolille, joka voitti lopulta 3–0. Kumpikin joukkue on esiintynyt alkukaudesta odotuksiin nähden laadukkaasti ja luvassa on tasainen kamppailu. Vakiossa etu voi löytyä Burnleyn puolelta.Norwich hävisi viimeksi West Hamin vieraana 0–2. Lopputulos ei jättänyt epäselvyyttä joukkueiden tasoerosta. City puolestaan antoi kotonaan Brightonille oppitunnin 4–0-voitollaan, vaikka iskikin jälleen paikkoihinsa nähden reilusti maaleja. Tasoero joukkueiden välillä on sarjan suurimpia ja Norwichin yllätyssaumat marginaaliset. Noin 85 prosentin todennäköisyydellä toteutuva vierasvoitto on selkeä varmavalinta.Swansea ryösti viimeksi täydet pisteet Leedsin vieraana 1–0-voitollaan. Swansea oli läpi ottelun vastaanottavana osapuolena, mutta onnistui iskemään maalin kulmapotkusta ottelun loppuhetkillä. Nottinghamin viime kierroksen peliesitys jäi vaisuksi sen tasatessa pisteet kotonaan Prestonin kanssa 1–1. Swansea on joukkueista vähintään luokkaa laadukkaampi ja ansaitsee kotonaan 55 prosentin suosikkiaseman.Charlton porskuttaa tappioitta kärkikahinoissa, vaikka sitä pidettiin ennen kauden alkua todennäköisimpänä putoajana. Matkassa on ollut hyvää onnea, kuten viime kierroksen 2–0-voitossa Prestonia vastaan. Birmingham otti kauden kolmannen voittonsa kaataen kotonaan Stoken ansaitusti 2–1. Charlton on ottelussa kotietunsa turvin noin 42 prosentin suosikki, mutta kerännee liikaa peliä.Stoke on kuuden pelatun kierroksen jälkeen sarjan viimeisenä. Viimeksi tuli ansaitusti takkiin vieraissa Birminghamia vastaan 1–2. Bristol tasasi viimeksi pisteet kotonaan Boron kanssa 2–2. Kummankaan joukkueen tämän hetkinen sarjasijoitus ei ole täysin linjassa tason kanssa, mutta Stoken tilanne alkaa muistuttaa kriisiä. Kotivoitto toteutuu hieman päälle 40 prosentin todennäköisyydellä.Preston joutui viime kierroksella tyytymään 1–1-pistejakoon Nottinghamin vieraana, vaikka hallitsi pelitapahtumia ja piti Nottinghamin tyystin pois paikoilta tasoitusmaaliin johtanutta tilannetta lukuun ottamatta. Brentford palasi viimeksi tasolleen myös tulosten valossa, kuin Derby kaatui kotona suvereenilla peliesityksellä 3–0. Ottelun todennäköisyyskenttä jakautuu tasaisesti, eikä Brentfordin marginaalinen suosikkiasemakaan ole liioiteltua. Pelikansa ei ole tällä kaudella arvostanut Brentfordia ja 38 prosentin todennäköisyydellä toteutuva vierasvoitto on erinomainen haku peliprosenttien salliessa.QPR haki viimeksi vastoin odotuksia 2–1-vierasvoiton Sheffield Wednesdayta vastaan. Ottelussa ei maalipaikoilla juhlittu, mutta QPR onnistui realisoimaan kummatkin huipputonttinsa isäntien epäonnistuessa omissaan. Luton voitti viime kierroksella kotonaan Huddersfieldin 2–1 ja ansaitsi voittonsa myös pelitapahtumien valossa. Joukkueiden välillä ei ole merkittävää tasoeroa. Kummankin joukkueen heikkoudet ovat puolustuspelaamisessa.Blackburn hävisi viime kierroksella vieraissa WBA:lle 2–3. Se jäi pelillisesti isäntien jalkoihin ja ansaitsi tappionsa. Millwall pelasi jo kauden kolmannen tasapelinsä isännöidessään Hullia 1–1 päättyneessä ottelussa. Millwall on suorittanut alkukaudesta hieman odotuksia paremmin, mutta Blackburn on rankingissa korkeammalla. Isäntien 50 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto on silti syytä suojata vaihtomerkillä.Boron kausi on lähtenyt nihkeästi liikkeelle. Se on voittanut kuudesta ensimmäisestä ottelustaan vain yhden. Viimeksi pisteet tasattiin Bristolin vieraana 2–2. Readingin alkukausi on sujunut melko lailla odotusten mukaan, mutta viime kierroksen 0–2-kotitappio Charltonia vastaan ei herätä liikaa luottamusta. Boron kauden toinen voitto toteutuu hieman alle 50 prosentin todennäköisyydellä ja kotivoitto kelpaa piikiksi.Järjestelmän (6+0) hinta 16 euroa.Alla oleva taulukko avautuu ja kutistuu klikkaamalla otsikkoa.