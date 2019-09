Jalkapallo

Vakio: Suursuosikit kelpaavat Englannin ja Ranskan johdolla

1: Coventry–Blackpool X2

Ykkösliiga.

2: Wycombe–Lincoln X2

Ykkösliiga.

3: Fleetwood–Oxford X2

Ykkösliiga.

4: Tranmere–Gillingham 1

Ykkösliiga.

5: Bristol R–Accrington X2

Ykkösliiga.

6: Grimsby–Crewe X2

Kakkosliiga.

7: Plymouth–Oldham 1

Kakkosliiga.

8: Carlisle–Exeter 1

Kakkosliiga.

9: Englanti–Bulgaria 1

EM-karsinta.

10: Islanti–Moldova 1

EM-karsinta.

11: Liettua–Ukraina 2

EM-karsinta.

12: Serbia–Portugali 12

EM-karsinta.

13: Ranska–Albania 1

EM-karsinta.

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 Coventry-Blackpool X 2 2 Wycombe-Lincoln X 2 3 Fleetwood-Oxford X 2 4 Tranmere-Gillingham 1 5 Bristol R-Accrington X 2 6 Grimsby-Crewe X 2 7 Plymouth-Oldham 1 8 Carlisle-Exeter 1 9 Englanti-Bulgaria 1 10 Islanti-Moldova 1 11 Liettua-Ukraina 2 12 Serbia-Portugali 1 2 13 Ranska-Albania 1 Järj. (6+0), 16,00 e



+ Pelijakauma vihjettä laadittaessa Kohde Ottelu 1 x 2 1 Coventry-Blackpool 49 30 22 2 Wycombe-Lincoln 41 31 27 3 Fleetwood-Oxford 55 25 20 4 Tranmere-Gillingham 40 30 30 5 Bristol R-Accrington 63 21 16 6 Grimsby-Crewe 41 30 28 7 Plymouth-Oldham 68 18 14 8 Carlisle-Exeter 29 29 42 9 Englanti-Bulgaria 83 10 7 10 Islanti-Moldova 80 12 7 11 Liettua-Ukraina 14 20 65 12 Serbia-Portugali 28 30 42 13 Ranska-Albania 86 8 6