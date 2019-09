Jalkapallo

Vakio: EM-karsinnoissa tukku saletteja

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 Coventry-Blackpool 1 X 2 Wycombe-Lincoln 2 3 Fleetwood-Oxford X 2 4 Tranmere-Gillingham X 2 5 Bristol R-Accrington 1 6 Grimsby-Crewe X 2 7 Plymouth-Oldham 1 8 Carlisle-Exeter 1 X 9 Englanti-Bulgaria 1 10 Islanti-Moldova 1 11 Liettua-Ukraina 2 12 Serbia-Portugali 1 2 13 Ranska-Albania 1 Järj. (6+0), 16,00 e



Coventry joutui viime kierroksella tyytymään tasapeliin. Vieraspeli Oxfordia vastaan päättyi 3–3, kun kahden maalin johtoasema kääntyi epäonnisesti tasapeliin. Blackpool tasasi viimeksi Portsmouthia isännöidessään pisteet 1–1. Kumpikin joukkue on kuuden kierroksen jälkeen tappioitta. Isännät ovat marginaalisia suosikkeja. Ottelun matalaksi jäävä maaliodotusarvo nostaa tasapelin todennäköisyyttä.Wycombe joutui viime kierroksella tyytymään pelitapahtumien hallinnasta huolimatta maalittomaan tasapeliin Wimbledonin vieraana. Lincoln voitti viimeksi kotonaan Fleetwoodin 2–0. Kuuden kierroksen jälkeen ollaan tasapisteissä. Lincoln on päästänyt maaleja vain häviämässään kahdessa ottelussa, Wycomben suorittaessa tappioitta. Sarjanousija Lincolnin materiaalia voi pitää vähintään yhtä laadukkaana isäntien kanssa eikä vieraiden marginaalinen suosikkiasema ole liioiteltua.Fleetwood hävisi viime kierroksella vieraissa Lincolnia vastaan 2–0 ja ansaitsi tappionsa. Oxford tasasi pisteet kotonaan Coventrya vastaan 3–3, mutta loppuhetkien onnekkaat maalit eivät olleet odotettuja pelinkuvan puolesta. Fleetwood on suoriutunut alkukaudesta paremmin, mutta joukkueet ovat pelivoimaltaan samaa kaliiberia. Isännät voittavat noin 40 prosentin todennäköisyydellä. Kotivoiton kerätessä runsaasti peliä sen ohitus palkitsee.Tranmere tasasi viime kierroksella pisteet vieraissa Rotherhamia vastaan 1–1, mutta olisi ansainnut tappion. Gillingham tyylitteli viimeksi kotonaan Boltonia vastaan voittoon peräti 5–0. Kummallakin joukkueella on ollut alkukaudesta käynnistymisvaikeuksia, mutta Gillingham on odotetusti sarjanousija Tranmerea edellä taulukossa. Gillingham ansaitsee vieraskentälläkin marginaalisen suosikkiaseman, mutta vaihtomerkki on syytä asettaa vierasvoiton suojaksi.Bristol hävisi viime kierroksen vierasottelunsa Burtonia vastaan 0–2. Vaikka maalit syntyivätkin ottelun viime hetkillä, Bristol ei ansainnut ottelusta pisteitä. Accrington voitti viimeksi kotonaan Milton Keysin 2–1 ja lukemat kuvaavat hyvin pelitapahtumia. Kummankin joukkueen alkukauden pistekertymistä saa melko hyvän kuvan tasoerosta. Kotonaan 45 prosentin suosikkina otteluun lähtevä Rovers kelpaa varmaksi asti.Grimsby kaatoi viimeksi vieraissa yllättäen Walsallin 3–1 ja esiintyi ottelussa edukseen. Crewe voitti viimeksi kotonaan odotetusti Bradfordin 2–1. Molemmat joukkueet ovat kuuden kierroksen jälkeen kärkikahinoissa, mutta kummankin osalta voidaan odottaa sijoituksen putoamista kauden edetessä. Ottelun todennäköisyyskenttä on lähellä ”tasabuukkia” tai vieraiden marginaalista suosikkiasemaa. Runsas rastitus on paikallaan.Plymouth kärsi viime kierroksella kauden toisen tappionsa hävitessään vieraissa Northamptonille 1–3. Oldham joutui taipumaan kotonaan Colchesteria vastaan 0–1, mutta olisi ansainnut pisteen. Plymouth on joukkueista laadukkaampi ja taistelee paluusta takaisin Ykkösliigaan, pudottuaan sieltä viime kauden päätteeksi. Hieman alle 60 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto kantaa ideavarmana.Carlisle haki viime kierroksella kauden toisen voittonsa vieraskentältä Scunthorpea vastaan 1–0. Exeter voitti kotonaan odotetusti Mansfieldin 1–0 ja olisi voinut kasvattaa marginaalia suuremmaksikin. Exeter on sarjakärjessä tappioitta, mutta joukkueiden välinen tasoero ei täysin vastaa tämän hetkisistä taulukkoa. Vieraat ansaitsevat marginaalisen suosikkiaseman, mutta kerännevät liikaa peliä.Englanti on ehtinyt pelata vasta kaksi karsintaottelua osallistuttuaan Kansojen liigan pudotuspeleihin, mutta kumpikin karsintaottelu on päättynyt suurinumeroiseen voittoon. Bulgaria puolestaan on pelannut jo neljä ottelua keräten kaksi pistettä. Viimeisin ottelu päättyi kotona 2–3-tappioon Kosovoa vastaan, mikä kertoo paljon joukkueen tämän hetkisestä tasosta. Englannin yli 90 prosentin todennäköisyydellä toteutuva voitto ei kärsisi edes mahdollisista uusista kokoonpanokokeiluista.Viime vuosina itsensä arvokisojen vakiojengiksi pelannut Islanti on aloittanut myös EM-karsinnat lupaavasti, voittaen neljästä ottelustaan kolme. Viimeksi joukkue onnistui kisapaikan kannalta ratkaisevassa ottelussa Turkkia vastaan ja otti 2–1-kotivoiton. Moldova on pelannut odotetulla tasolla häviämällä kolme neljästä ja voittamalla Andorran kotonaan 1–0. Islannin kultaisen sukupolven parasta ennen päiväys lähestyy, mutta Moldovan tasoisia joukkueita vastaan ei taivuta piiruakaan etenkään kotiyleisön edessä.Liettua on kerännyt kolmesta avausottelustaan pisteen ja otteluista kaksi se on pelannut Luxemburgia vastaan. Ukrainalla on neljän pelatun ottelun jälkeen kasassa kunnioitettavat 10 pistettä ja vain yksi päästetty maali. Ukrainan jalkapallo on kovassa nosteessa ja viime kesän nuorten MM-kisojen mestaruusjoukkueesta tulvii talenttia myös A-maajoukkueeseen. Hieman päälle 70 prosentin todennäköisyydellä toteutuva vierasvoitto kestää varmana, vaikka kannatus nousisi ylikin.Serbialla on kasassa neljä pistettä kolmen pelatun jälkeen. Viimeksi kotona tuli 4–1-voitto Liettuasta, mutta sitä ennen kärsitty 0–5-tappio Ukrainaa vastaan vieraissa herättää kysymyksiä. Portugali pääsi kesällä nostamaan Kansojen liigan mestaruuspokaalia ja on pelannut vasta kaksi karsintaottelua. Portugali ansaitsee 45 prosentin vierassuosikin aseman, mutta kotivoitto voi tarjota etua peliprosenttien valossa.Ranska on aloittanut karsinnat vakuuttavasti. Ainoana kauneusvirheenä on 0–2-vierastappio Turkkia vastaan. Albanialla on neljän pelatun ottelun jälkeen kasassa kuusi pistettä, mutta kisapaikkaan venyminen Islannin ja Turkin takaa näyttää epätodennäköiseltä. Vasta kertaalleen EM-karsinnoissa kotonaan pelannut Ranska tarjoaa kotiyleisölle viihdettä ja kotivoiton toteutumisen todennäköisyys on noin 87 prosenttia, mikä ei jätä syytä luottaa Albanian venymiskykyyn.Järjestelmän (6+0) hinta 16 euroa.Alla oleva taulukko avautuu ja kutistuu klikkaamalla otsikkoa.