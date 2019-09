Jalkapallo

Suomen naiset aloittavat EM-karsinnan – avausottelun haasteena Albanian puolustus ja helle

Seura vaihtui kesällä

Suomen naisten jalkapallomaajoukkue aloittaa toden teolla uuden projektin, kun se kohtaa maanantai-iltana Albanian vieraskentällä.Vastustaja ei ole kovin tuttu Suomelle, eikä joukkueesta löydy paljon tietoa.– Olemme katsoneet klippejä heidän peleistään ja he ovat pelanneet aika koviakin joukkueita vastaan tasaisia otteluita. Kova joukkue tai sanoisin, ettei Albaniaa saa aliarvioida lainkaan. Me tarvitaan hyvä suoritus, että pysymme tavoitteessa ja saadaan pisteet kotiin, Suomen joukkueen runkopelaajiin kuuluva Ria Öling https://www.is.fi/haku/?query=ria+oling kertoo.Suomen tavoite on vuoden 2021 EM-kisoissa. Sinne pääsee suoraan kisajärjestäjä Englannin lisäksi kaikki yhdeksän lohkovoittajaa sekä kolme parasta lohkokakkosta. Loput kuusi lohkokakkosta pelaavat kaksiosaiset jatkokarsinnat, joiden voittajat pääsevät kisoihin.Albania puolustaa oletettavasti syvältä. Se vaatii Suomen hyökkäyspelaamiseen vauhtia.– Vastahyökkäykset ovat Albanian vahvuus. Me pääsemme enemmän pitämään palloa. Meidän täytyy pitää pelissä tempoa, tehdä juoksuja ja vaihtaa puolta. Heillä pitäisi olla aika kapea puolustuslinja, joten toivottavasti pääsemme laitojen kautta murtautumaan.Ottelu pelataan Elbasanissa Albanian pääkaupungin Tiranan eteläpuolella. Maanantaiksi sinne on luvattu 30 asteen hellettä. Suomen joukkue on valmistautunut helteisiin olosuhteisiin leireilemällä viime viikon Italiassa.– Täällä on aika lämmin verrattuna Suomen kesään. Olimme alkuviikon Italiassa valmistautumassa. Se oli ehkä hyvä meille, että totuimme enemmän lämpöön.Öling vaihtoi kesällä maisemaa, kun hän siirtyi Tanskan suurseura Bröndby IF:stä Ruotsiin Växjö DFF:n riveihin.– Bröndbyssä meillä oli hyvä joukkue ja hyviä treenejä. Tuntui, ettei liiga ollut niin kova, kun siellä on oikeastaan Bröndby ja Fortuna Hjörring, jotka taistelevat mestaruudesta. Bröndbystä lähti muutenkin aika paljon pelaajia, niin minusta tuntui, että on aika siirtyä kovempaan sarjaan. Sen takia tein tämän siirron.

Ruotsin sarja on Tanskan sarjaa haastavampi?





– Joo. Kyllä Bröndby varmasti pärjäisi Ruotsin sarjassa, mutta se on tasaisempi kuin Tanskassa. Ruotsissa jokainen ottelu on kova. Tanskassa oli niitä joukkueita, joita voitimme aika suurinumeroisesti. En tiedä, kuinka kehittävää se on pitkän päälle.Vaasassa pelaajauransa aloittanut 24-vuotias futaaja on pelannut 35 maaottelua, joissa hän on tehnyt viisi maalia. Pelipaikka on ollut maajoukkueessa pääasiassa laidalla, mutta kevään otteluissa hän oli myös keskikentän keskustassa.– Olen hyökkäävä pelaaja. Bröndbyssä pelasin enimmäkseen hyökkääjänä. Nyt Växjössä olen ollut laidassa ja keskellä. Molemmat roolit sopivat minulle, mutta koen enemmän olevani keskikentän keskustan pelaaja. Kyllä se laitakin sopii.

Entä kuka Suomen pelaaja yllättää EM-karsinnan avauksessa?