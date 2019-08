Jalkapallo

Vakio: Brentford maistuu, WBA:sta ohipeli

1 West Ham–Norwich C 12

Valioliiga:

2 Manchester C–Brighton 1

Valioliiga:

3 Leicester–Bournemouth 12

Valioliiga:

4 Chelsea–Sheffield U 1

Valioliiga:

5 Crystal P–Aston Villa 12

Valioliiga:

6 Newcastle–Watford X2

Valioliiga:

7 Burnley–Liverpool 2

Valioliiga:

8 Brentford–Derby 1

Championship:

9 Sheffield W–QPR 1

Championship:

10 Leeds U–Swansea 1

Championship:

11 West Bromwich–Blackburn X2

Championship:

12 Birmingham–Stoke X2

Championship:

13 Reading FC–Charlton 1

Championship:

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 West Ham-Norwich 1 2 2 Manchester C-Brighton 1 3 Leicester-Bournemouth 1 2 4 Chelsea-Sheffield U 1 5 Crystal P-Aston Villa 1 2 6 Newcastle-Watford X 2 7 Burnley-Liverpool 2 8 Brentford-Derby 1 9 Sheffield W-QPR 1 10 Leeds-Swansea 1 11 West Bromwich-Blackburn X 2 12 Birmingham-Stoke X 2 13 Reading-Charlton 1 Järj. (6+0), 16,00 e