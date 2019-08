Jalkapallo

Vakio: Arsenal voimaton Valioliigan kärkiottelussa

1 Liverpool–Arsenal 1

Valioliiga:

2 Manchester United–Crystal Palace 1

Valioliiga:

3 Watford–West Ham 1

Valioliiga:

4 Sheffield U–Leicester X2

Valioliiga:

5 Brighton–Southampton X2

Valioliiga:

6 Charlton–Brentford X2

Championship:

7 Fulham–Nottingham 1

Championship:

8 Stoke–Leeds U X2

Championship:

9 Barnsley–Luton 12

Championship:

10 Preston–Sheffield W 1

Championship:

11 Hull–Bristol C X2

Championship:

12 QPR–Wigan 1

Championship:

13 Middlesbrough - Millwall 1

Championship:

Liverpool haki Southamptonia vastaan vieraista 2–1-voiton, mutta pistejako olisi kuvannut paremmin pelitapahtumia. Arsenal voitti kotonaan Burnleyn niin ikään 2–1 ja teki jälleen juuri riittävän määrän töitä voittaakseen ottelun, joka osoitti silti taas puolustuksen haavoittuvaisuuden. Kumpikin on aloittanut kautensa tappioitta, mutta tasoero puhuu omaa kieltään isäntien hyväksi. Liverpool voittaa lähes 70 pinnan todennäköisyydellä, eikä kotivoitto kaipaa vaihtomerkkejä.Manchester United avasi kautensa tyylillä voittaen Chelsean kotonaan 4–1. Vaikka lukemat imartelevat Unitedin peliesitystä, oli voitto ansaittu. Palace hävisi vieraissa sarjanousija Sheffield Unitedille 0–1. Peliesitys jäi aneemiseksi, eikä joukkue olisi ansainnut pisteitä missään olosuhteissa. United voittaa kotonaan hieman yli 70 prosentin todennäköisyydellä, eikä usein osuvaa kotivoittoa ole syytä ohittaa edes ylipelattuna.Watford kärsi jo toisen peräkkäisen tappion hävittyään Evertonille vieraissa 0–1, mutta tälläkään kertaa se ei olisi ansainnut hävitä pelinkuvaltaan tasaista ottelua. West Ham jäi pelillisesti Brightonin jalkoihin, vaikka ottelu päättyikin pistejakoon 1–1. Joukkueiden välillä ei ole suurta tasoeroa, mutta alkukauden otteet kielivät Watfordin olevan valmiimpi ryhmä. Noin 45 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto kelpaa varmaksi.Sheffield U avasi voittotilinsä kaadettuaan kotonaan Crystal Palacen 1–0. Voitto oli ansaittu ja voittomarginaali olisi voinut kasvaa suuremmaksikin. Leicester taisteli pisteen vieraissa Chelseaa vastaan 1–1, ja tulosta voi pitää pelitapahtumiin nähden reiluna. Sheffield ei avausvoitostaan huolimatta esittänyt ihmeitä ja selvästi laadukkaampi Leicester on hieman yli 40 prosentin suosikki. Ristikakkosella edetään.Brighton koki epäonnisen pistemenetyksen tasattuaan kotonaan pisteet West Hamia vastaan 1–1. Brighton loi selvästi enemmän maaliodottamaa ja olisi ansainnut voittaa. Southampton joutui taipumaan kotonaan Liverpoolille 1–2, vaikka pystyikin horjuttamaan supercupin rasituksesta kärsinyttä ennakkosuosikkia. Joukkueet ovat samaa kaliiberia ja Brighton on kotonaan noin 40 prosentin suosikki. Isännät kerännevät kannatusta, jolloin ohitus palkitsee.Charlton taisteli tärkeän pisteen vierasottelun Barnsleyta vastaan päätyttyä 2–2. Brentfordin esitys jätti toivomisen varaa sen tasattua kotonaan pisteet Hullin kanssa 1–1. Joukkueiden sijoitukset rankingissa ovat ääripäissä ja tasoero vieraiden hyväksi selkeä, vaikka tällä hetkellä sarjataulukko osoittaa toisin. Brentford voittaa hieman yli 40 prosentin todennäköisyydellä, mutta uhrautuvasti pelaavaa nousijajoukkuetta vastaan vierasvoitto varmistetaan vaihtomerkillä.Fulham jatkoi vakuuttavia esityksiään voitettuaan Huddersfieldin vieraissa 2–1. Isännät onnistuivat ainoasta paikastaan, kun taas Fulham loi useita korkean todennäköisyyden maalipaikkoja. Forestin kauden avausvoitto tuli kotiyleisön edessä tyylillä, kun Birmingham kaatui 3–0. Fulhamin peli on vastannut odotuksia ja joukkue on kotona Forestia vastaan selkeä 57 pinnan suosikki. Kotivoitto tarjoaa laadukkaan varman.Stoken avausvoitto antaa odottaa itseään sen koettua jälleen epäonnisen pistemenetyksen. Kotiottelu Derbyä vastaan päättyi 2–2. Leeds voitti Wiganin vieraissa suvereenisti 2–0, mutta sai apua isäntien aikaisesta ulosajosta. Heti sarjakärkeen kivunnut Leeds on sarjan parhaana joukkueena vieraissakin hieman päälle 40 prosentin suosikki. Stoke on kuitenkin alkukauden tuloksiaan parempi, joten vierasvoitto täytyy ehdottomasti varmistaa vaihtomerkillä.Barnsley tasasi pisteet kotona sarjanousijoiden mittelössä Charltonia vastaan 2–2. Pistejako kuvaa ottelun tasaisuutta, vaikka maaleja syntyi paikkoihin nähden runsaasti. Lutonin kausi jatkui voitottomana sen hävittyä kotona West Bromwichille 1–2. Luton rankattiin nousijoista laadukkaimmaksi, mutta alkukauden otteet eivät ole tätä vahvistaneet. Kotivoitto toteutuu hieman yli 40 prosentin todennäköisyydellä, mutta myös vierasvoitto on syytä nostaa mukaan kupongille.Preston joutui pirteästä esityksestään huolimatta taipumaan Swansean vieraana, kun isännät olivat parempia 3–2. Sheffield W puolestaan koki kauden ensimmäisen tappionsa häviten Millwallin vieraana 0–1. Sheffield ei päässyt toisen puoliajan ylivoimastaan huolimatta huippupaikoille, mutta pistejako olisi kuvannut pelitapahtumia paremmin. Joukkueiden välillä ei ole suurta tasoeroa ja isännät ansaitsevat 45 prosentin suosikkiaseman. Kotivoitto kelpuutetaan varmaksi asti.Hull tasasi pisteet Brentfordia vastaan vieraissa 1–1. Pistejako oli tasaisessa ottelussa reilu tulos. Bristol otti kauden avausvoiton kaadettuaan QPR:n kotona ansaitusti 2–0. Bristol on laadukkaampi joukkue, mutta kun kumpikin perustaa pelinsä vahvasti puolustukseen, ei ottelussa todennäköisesti juhlita maaleilla. Hull on kotonaan marginaalinen 40 prosentin suosikki, mutta kotivoiton ohitus tarjonnee parhaat edut.QPR koki kauden ensimmäisen tappionsa, kun vierasottelu Bristolia vastaan päättyi isännille 2–0. QPR oli vastaanottavana osapuolena ja tappio ansaittu. Wigan koki jo kolmannen peräkkäisen tappion hävittyään kotonaan Leedsille 0–2. Wigan joutui pelaamaan lähes 70 minuuttia alivoimaisena, eikä pystynyt haastamaan sarjakärkeä. QPR on lähes luokkaa laadukkaampi ja alkukauden otteet antavat viitteitä tasoerosta. Kerran kahdesta toteutuva kotivoitto varmaksi.Boron ensimmäistä voittoa saadaan yhä odottaa. Vierasottelu Roversia vastaan päättyi 0–1-tappioon, mutta tasapeli olisi ollut pelitapahtumia paremmin vastaava lopputulos. Millwall taisteli 1–0-voiton kotonaan Sheffieldiä vastaan, vaikka pelasi toisen puoliajan alivoimalla. Päinvastaiset sijoitukset kuntopuntarissa eivät poista isäntien luokkaetua ja hieman yli 50 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto kelpaa varmaksi.Alla oleva taulukko avautuu ja kutistuu klikkaamalla otsikkoa.