Jalkapallo

Vakio: Southampton ideavarma

1 Crystal P–Everton X2

Valioliiga:

2 Burnley–Southampton 2

Valioliiga:

3 Bournemouth–Sheffield U 1

Valioliiga:

4 Watford–Brighton 1X

Valioliiga:

5 Tottenham–Aston Villa 1

Valioliiga:

6 Middlesbrough–Brentford X2

Championship:

7 Sheffield W–Barnsley 1

Championship:

8 West Bromwich–Millwall 1

Championship:

9 Charlton–Stoke X2

Championship:

10 Fulham–Blackburn 1

Championship:

11 Cardiff C–Luton 1

Championship:

12 QPR–Huddersfield X2

Championship:

13 Derby–Swansea 12

Championship:

Crystal Palace ei juuri kesän aikana uusiutunut, kuten ei tehnyt myöskään päävalmentaja Roy Hodgsonin pelikirja. Materiaalissa riittää laatua sarjapaikan uusimiseen, mutta alempaa keskikastia korkeammalla joukkuetta tuskin nähdään. Evertonilla on jälleen potentiaalia top-6 -joukkueiden haastajaksi. Puolustus on kuitenkin heikentynyt kesän aikana. Everton on laadukkaampana jenginä vieraissakin 40 pinnan suosikki, mutta kohteessa on varauduttava vaihtomerkkiin.Burnley on todennäköisimpiä putoajakandidaatteja. Materiaali on tasapaksu, eikä kestä loukkaantumisia. Manageri Sean Dychelle tämä ei ole silti ennenkään ollut ongelma. Southampton näytti keväällä Hassenhüttlin alaisuudessa positiivisia merkkejä, vaikka joutui taistelemaan säilymisestä loppuun asti. Kummankin harjoituskausi on sujunut loistavasti. Burnley on marginaalinen 37 prosentin suosikki, mutta avauspeli suo Sotonin trendin jatkumiselle ja rohkealle ideavarmalle sauman.Bournemouthin viime kausi kaatui kevään loukkaantumissumaan ja sijoitus jäi vaatimattomaksi. Liikenne pelaajistossa on ollut matillista, ja Eddie Howella on samat työkalut kuin viime kaudellakin. Sheffield on tehnyt hankintoja, kuten nousijajoukkueen kuuluukin, mutta materiaali näyttää silti auttamatta liian köykäiseltä Valioliigaan. Valioliigassa rutinoitunut Cherries voittaa kotonaan hieman päälle 50 prosentin todennäköisyydellä. Kotivoitto kuuluu kupongin runkovarmoihin.Watford oli yksi viime kauden onnistujista, ja manageri Javi Garcían työ olisi ansainnut enemmänkin tunnustusta. Suuria hankintoja ei ole tehty, mutta hyvästä scouttauksesta tunnettu organisaatio on saanut mielenkiintoisia lainapelaajia takaisin. Brighton jäi sille asetetuista odotuksista. Homma jatkuu lupaavan Graham Potterin alaisuudessa. Watford on kotona noin 50 prosentin suosikki, mutta vähämaalisessa ottelussa vaihtomerkki on syytä asettaa tasapelille.Tottenham on tehnyt hyvää jälkeä siirtomarkkinoilla ja näyttänyt pirteältä valmistautumiskauden peleissään. Villa palaa muutaman vuoden tauon jälkeen Valioliigaan ja on tehnyt isoja satsauksia. Myös Villan peli on kulkenut preseasonilla erinomaisesti, mutta Spurs asettaa riman nousijalle liian korkeaksi. Lähes 80 prosentin todennäköisyydellä toteutuvaa kotivoittoa ei ole syytä lähteä varmistelemaan vaihtomerkein.Boro avasi räväkästi Lutonin vieraana 3–3-tasapelillä. Boro oli epäonninen , sillä se loi ottelussa enemmän maaliodottamaa ja epäonnistui rangaistuspotkussa. Brentford oli vielä epäonnisempi avauspelissään, kun se hävisi kotonaan Birminghamille 0–1. Brentford hallitsi, mutta Birmingham onnistui ainoalla laukauksellaan koko ottelussa. Tasaväkinen kamppailu, jossa Boro on kotiedun turvin 40 prosentin suosikki. Ristikakkonen kattaa ison todennäköisyyskentän.Steve Brucen lähdettyä kyseenalaisesti Newcastleen Lee Bullen on jälleen väliaikaisesti Sheffieldin W:n vetovastuussa. Kausi ei alkanut hullummin Pöllöjen kaadettua Reading vieraissa 3–1. Barnsley onnistui voittamaan altavastaajana Fulhamin 1–0. Sheffield W on puoli luokkaa laadukkaampi ja kotonaan 50 prosentin suosikki. Kohteessa tyydytään kotivarmaan.Weba oli avauskierroksella onnekas voittaessaan vieraissa Nottinghamin 2–1. Ottelu oli tasainen vääntö, joka vastaavalla pelinkuvalla päättyy selvästi useammin pistejakoon kuin vierasvoittoon. Millwall aloitti tuloksellisesti hyvin voittaessaan kotonaan Prestonin 1–0, mutta oli ajoittain ongelmissa Prestonin erikoistilanteiden ja keskitysten kanssa. Luokkaa laadukkaampi Weba on kotonaan 55 prosentin suosikki.Nousijajoukkue Charlton heikentyi kesällä ja kuuluu materiaaliltaan sarjan heikoimpiin. Avausottelu herätti kuitenkin uskoa, kun Blackburnin kaatui vieraissa 2–1. Stoken viime kaudelta tuttu rämpiminen sai jatkoa avauskierroksella, kun QPR haki pisteet 2–1-voitollaan. Ensimmäisen ottelun perusteella ei voi vielä menettää uskoa Stokeen ja joukkue lähtee Charltonia vastaan 45 prosentin vierassuosikkina. Vaihtomerkki on kuitenkin syytä asettaa suojaksi.Championshipin standardeilla nimivahvan Fulhamin kausi alkoi pahimmalla tavalla, kun tasainen ottelu Barnsleyn vieraana päättyi 0-1-tappioon. Blackburn aloitti niin ikään nihkeästi, kun selvänä suosikkina kotikentällään Charltonia vastaan lähtenyt joukkue hävisi ansaitusti 1–2. Fulham kuuluu heikosta alusta huolimatta Championshipin terävimpään kärkeen ja on kotona lähes 60 pinnan suosikki. Kotivoitto kuuluu usein osuvana valintana kupongin kivijalkoihin.Cardiff putosi Valioliigasta, mutta jatkaa Neil Warnockin tutulla sapluunalla sarjaporrasta alempana. Kausi lähti heikosti käyntiin, kun vierasottelu Wigania vastaan päättyi epäonniseen 2–3-tappioon. Nousija Luton esiintyi väkevästi Ykkösliigassa, eikä ensimmäisen pelin perusteella hätkähdä myöskään Championshipissa pelattuaan 3–3-kotitasapelin Boron kanssa. Cardiff on kotona noin 56 prosentin suosikki ja kokenut Warnock saanee ryhmänsä taltuttamaan nousijajoukkueen.QPR aloitti suonenvedolla kaadettuaan vieraissa Stoken 2–1. Ärrien voitto oli enemmän Stoken huolimattomuutta kuin omaa hyvyyttä, mutta kauden avausvoitto motivoi. Huddersfield tuli kauden päätteeksi alas Valioliigasta, mutta on saanut pidettyä rungon toistaiseksi hyvin kasassa. QPR on ottelussa marginaalinen 38 prosentin suosikki, mutta kohde rastitetaan usein osuvalla yhdistelmällä isännät ohittaen.Derbyssä on tapahtunut muutoksia niin managerin kuin pelaajiston osalta. Phillip Cocu on korvannut Frank Lampardin peräsimessä, mutta suurta pelitavallista muutosta tuskin nähdään. Myös Swansea on vaihtanut valmentajaa ja menettänyt avainpelaajiaan. Tämä ei näkynyt avauspelissä, kun Hull kaatui kotona ansaitusti 2–1. Derby on kotona noin 45 prosentin suosikki, mutta Swansean venyminen nostetaan maalirikkaalta vaikuttavassa ottelussa kotivoiton rinnalle.Alla oleva taulukko avautuu ja kutistuu klikkaamalla otsikkoa.