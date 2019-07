Jalkapallo

Vakio: EIF rohkea ideahaku

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 VPS - FC Honka 1 2 2 FC Haka - AC Kajaani 1 3 EIF - MuSa 1 4 GBK - RoPS 2 X 2 5 JS Hercules - OLS 1 X 6 PK-37 - JBK 2 7 Reipas - FC Viikingit X 2 8 Sudet - FC Kiffen 1 9 NJS - Klubi 04 2 10 JäPS - MiPK 1 2 11 P-Iirot - GrIFK 1 12 EPS - Ilves 2 2 13 KäPa - FC Jazz X 2 Järj. (6+0), 16,00 e



VPS sai otteluruuhkassa operoivalta HJK:lta pisteen, kun Helsingissä pelattu ottelu päättyi 1–1. Honka kärsi kotonaan kirvelevän tappion Ilvestä vastaan, kun sen kone hyytyi täysin toisella puoliajalla ja Ilves käänsi ottelun itselleen voittaen lopulta 2–1. VPS metsästää edelleen kauden ensimmäistä voittoaan, mutta myös Hongan peli on takkuillut viime aikoina pahemman kerran. Honka voittaa ottelun noin 50 prosentin todennäköisyydellä, mutta vierasvoiton lisäksi annetaan mahdollisuus VPS:n venymiselle kauden ensimmäiseen voittoon.Haka onnistui kaatamaan EIF:n kotonaan 6–2, vaikka yli 30-asteisessa helteessä pelattu ottelu meinasi hyydyttää tällä kaudella Ykköstä dominoineen sarjakärjen. Nousu Veikkausliigaan on jo käytännössä varmistunut ja loppukaudesta joukkue voi nauttia paineitta. AC Kajaani voitti jo kolmannen peräkkäisen ottelunsa, kun TPV kaatui kotona 3–0. ACK oli jälleen onnekas, kun sen maali varjeltui takaiskuilta TPV:n lukuisista huippupaikoista huolimatta. Haka voittaa kotonaan noin 83 prosentin todennäköisyydellä, eikä kotivoitto kaipaa rinnalleen vaihtomerkkejä.EIF joutui jälleen nöyrtymään sarjan kärkipään joukkueita vastaan, Kun FC Haka oli kotona parempi 6–2. EIF ei ollut ottelussa täysin lukemia vastaavalla tavalla heikompi, vaikka tappio oli oikeutettu tulos. MuSa jatkoi kovaa tuloskuntoaan ja kaatoi kotonaan KTP:n 2–1. Hurjassa vireessä olevat japanilaishyökkääjät iskivät maalin mieheen. EIF on kotonaan hieman alle 40 pinnan suosikki, mutta MuSan pysäyttäminen vaatii nappisuoritusta. Kotivoitosta otetaan silti rohkea ideahaku kupongille.GBK sai viime kierroksella kaunistella maalitilastojaan, kun joukkue voitti vieraissa VPS J Akatemian peräti 8–0. RoPS 2:n viime ottelu sujui saman suuntaisesti, kun se takoi pohjoisen joukkueiden välienselvittelyssä Herculesia vastaan taululle 5–1-lukemat. GBK:n kovasta kotivireestä ei kannata hämääntyä, sillä se on kohdannut toistaiseksi kotonaan sarjan heikoimpia joukkueita. GBK on kotonaan vain marginaalinen suosikki, ja kohde rastitetaankin kotivoitto ohittaen.Herculeksen kova tuloskunto päättyi, kun joukkue hävisi vieraissa RoPS 2:lle peräti 1–5. OLS pelasi jo toisen maalittoman tasapelin peräkkäin, kun se ei hallinnasta huolimatta pystynyt kotonaan murtamaan VIFK:n puolustusmuuria. Kumpikin joukkue on esiintynyt viime aikoina kelvollisesti, eikä Oulun paikallisottelusta puutu tunnetta. Hercules on puoli luokkaa laadukkaampi ja ansaitsee hieman alle 50 prosentin suosikkiaseman, mutta tasapeli on syytä mahduttaa mukaan paikalliskamppailuasetelman takia.PK-37 menetti tärkeät pisteet viime kierroksella samoista sijoista taistelevalle FCV:lle, kun vaajakoskelaiset veivät pisteet Iisalmesta 2–0-voitolla. JBK puolestaan antoi Kajaanin Hakalle kauden ensimmäisen voiton, kun pisteet lähtivät JBK:n selvästä hallinnasta huolimatta vierasjoukkue Hakan matkaan 2–1. JBK on vieraskentälläkin noin 43 prosentin suosikki, ja kohteessa otetaan vierasvoitosta rohkea varmavalinta.Reipas pääsi juhlimaan 3–0-vierasvoittoa MiPK:ta vastaan. Ottelu oli kuudes tappioton peräkkäin. Täysin ansaittuna voittoa ei maalipaikkojen valossa kuitenkaan voinut pitää. Viikingit otti vakuuttavan 3–1-voiton kotikentällään Susista ja palasi kolmen peräkkäisen tasapelin jälkeen voittojen tielle. Reipas on ottelussa marginaalinen suosikki, mutta viime aikaisissa hyvissä otteissa on jo ylisuorittamisen makua. Kohteen rastituksessa isännät asetetaan ohituskaistalle.Sudet kärsi viime kierroksella kauden yhdeksännen tappionsa, kun Viikingit oli kotonaan parempia 3–1. Vaikka Sudet pelasi viimeisen puolituntisen vajaalla, oli Viikinkien laatu liikaa kouvolalaisille takakentällisinkin. Kiffen hävisi edellisellä kierroksella Jipolle vieraissa 3-0 ja pelaa tiistai-iltana haastavan kotiottelun sarjakärki MP:tä vastaan. Sudet nauttii pientä lepoetua ja lähtee otteluun hieman alle 50 pinnan suosikkina. Kotivoitosta rohkea varma kupongille.NJS koki toisen peräkkäisen tappion, kun se hävisi kotonaan PEPO:lle 0–2. NJS jäi ennen taukoa pahasti JäPS:in jalkoihin, mutta PEPO:a vastaan se pystyi luomaan useita maalipaikkoja ja oli epäonninen hävitessään ottelun. Klubi 04 pelasi jo kauden seitsemännen tasapelinsä, kun kotiottelu Jippoa vastaan päättyi 1–1. Klubi on joukkueista laadukkaampi ja ansaitsee vieraissakin noin 47 pinnan suosikkiaseman. Kohteessa on tyytyminen vierasvarmaan.JäPS jatkoi kovaa virettään viikonloppuna. 1–0-vierasvoitto VJS:stä oli jo kolmas peräkkäinen voitto järvenpääläisille. MiPK:lla on menossa vaikeampi jakso, sillä viikonlopun 0–3-kotitappio Reipasta vastaan oli jo neljäs tappio viiteen peliin. Kuntopuntaria on turha tuijottaa liikaa, sillä MiPK on ollut viime aikoina epäonninen. JäPS voittaa kotonaan hieman alle 50 prosentin todennäköisyydellä, mutta kotivoiton rinnalle nostetaan myös hyvin maksava vierasvoitto.Pallo-Iirot paransi asemiaan sarjan kärjen tuntumassa, kun se kaatoi kotikentällään ansaitusti TamU:n 3–0. Tällä kaudella rajusti alisuorittanut GrIFK päätti 13. kierroksen vasta tiistaina ottelulla Jazzia vastaan, mikä antaa Pallo-Iiroille pienen lepoedun viikonlopun ottelua ajatellen. Pallo-Iirot ansaitsee kotikentällään hieman päälle 50 prosentin suosikkiaseman ja kohteessa luotetaankin kotivoittoon varman muodossa.EPS otti jo toisen taistelupisteen peräkkäin, kun se tasasi viime kierroksella pisteet SalPa:n kanssa vieraissa 2–2. EPS oli altavastaaja-asemastaan huolimatta aavistuksen parempi osapuoli ja loi enemmän maaliodottamaa. Ilves 2 otti toisen peräkkäisen voittonsa tyylillä, kun FC Jazz kaatui vieraissa 4–1. Vaikka pelitapahtumat eivät kolmen maalin voittoon oikeuttaneetkaan, ei paremmuudesta jäänyt epäselvyyttä. Ilves on joukkueista laadukkaampi ja ansaitsee vieraskentälläkin 45 pinnan suosikkiaseman. Vierasvoitto kelpaa varmaksi asti.KäPa on voittanut kaksi viime otteluaan itseään laadukkaampia joukkueita vastaan, mutta tulokset imartelevat pohjoishelsinkiläisiä. Jazz ehti pelata kuusi tappiotonta ottelua peräkkäin, kunnes viime kierroksen kotiottelu Ilves 2:ta vastaan karkasi käsistä. Vieraat olivat selvästi parempia 1–4-tappioon päättyneessä ottelussa. Kummallakin oli edessään rästipelit tiistaina vieraskentillä ennen viikonlopun ottelua. KäPa on kotonaan marginaalinen 39 prosentin suosikki ja kohde rastitetaan isännät ohittaen.Alla oleva taulukko avautuu ja kutistuu klikkaamalla otsikkoa.