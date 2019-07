Jalkapallo

Vakio: HJK:n pakko kierrättää

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 FC Honka - Ilves X 2 2 HJK - VPS 1 X 3 MuSa - KTP 1 4 MYPA - AC Oulu 2 5 AC Kajaani - TPV X 2 6 RoPS 2 - JS Hercules 1 2 7 PK-37 - FCV 1 8 OLS - VIFK 1 9 NJS - PEPO X 2 10 FC Viikingit - Sudet 1 11 VJS - JäPS 2 12 FC Espoo - KaaPo X 2 13 SalPa - EPS 1 Järj. (6+0), 16,00 e



Honka kärsi viime kierroksella 1–3-tappion FC Interin vieraana, vaikka isännät pelasivat vain kaksi päivää Euroopan liigan karsintaottelunsa jälkeen. Ilves tasasi pisteet kärkikamppailussa HJK:n kanssa 1–1. Vaikka Ilveksen lisäaikamaali ja rangaistuspotkun oikeudenmukaisuus herättivät keskustelua, ansaitsi Ilves pelitapahtumien valossa pisteen. Honka on kotonaan 44 prosentin suosikki, mutta espoolaisten peliesityksissä viime aikoina nähdyt hyytymisen merkit saavat laittamaan merkit vieraiden menestykselle.HJK oli viime kierroksella ajoittain vaikeuksissa Ilveksen nopeiden tilanteenvaihtojen kanssa, mutta sai Tampereelta pisteen mukaansa europelien rasituksesta huolimatta. VPS ei onnistunut vieläkään voittamaan, vaikka saumat siihen olivat jälleen tarjolla 1–1-tasapeliin päättyneessä kotiottelussa FC Lahtea vastaan. HJK:lla on edessään haastava vierasottelu keskiviikkona Belgradissa ja VPS:aa vastaan nähdään varmasti kierrätystä avainpelaajien osalta. HJK:lle voi silti ennakoida noin 70 prosentin suosikkiasemaa, mutta kotivoitto on syytä varmistaa ristillä.MuSan upea kausi sai viime kierroksella jatkoa, kun AC Oulu kaatui vieraissa 2–1. Oulu hallitsi pelitapahtumia pitkään, mutta MuSan hyökkäyksen japanilaiskaksikko käänsi pelin porilaisten eduksi toisella puoliajalla. KTP:lla on meneillään vaikeampi jakso, mutta se pääsee yrittämään itseluottamuksensa palauttamista Kymeenlaakson derbyssä maanantaina. Kovavireinen MuSa on kotonaan noin 40 prosentin suosikki ja kohteessa luotetaan MuSan lentokelin jatkumiseen.MyPalla on menossa synkkä jakso, kun edellinen voitto on reilun kuukauden takaa. Siirtoikkuna toi kuitenkin kaivattuja vahvistuksia puolustuspäähän. Oulun tämän hetkinen tilanne ei ole juuri MyPaa valoisampi, kun jälleen yksi hyvin hallussa ollut kotipeli päättyi tappioon MuSan vietyä voiton 2–1. Tasoero on valtava vieraiden hyväksi, mutta Oulun peli on pahasti takalukossa ja viikolla on edessä rästipeli Jaroa vastaan. Oulu on vieraissakin noin 55 prosentin suosikki ja kohteessa on tyydyttävä vierasvarmaan.Kajaani on ottanut putkeen kaksi perättäistä vierasvoittoa, joista kumpaakaan ei ole voinut pitää erityisen ansaittuna. Viime kierroksella kaatui EIF vieraskentällä 2–0. TPV ei ole voittanut kuuteen viime otteluun, mutta viime kierroksen 0–2-kotitappio Jaroa vastaan oli jo pelillisesti parempaa. Kajaani voittaa ottelun kerran kahdesta, mutta TPV:n loukkaantumishuolien helpottuminen ja pirteästi viime kierroksella esiintyneet uudet hankinnat ajavat isännät kohteessa ohituskaistalle.RoPS 2 koki toisen perättäisen pistemenetyksen, kun vierasottelu VIFK:ta vastaan päättyi hallinnasta huolimatta maalittomaan tasapeliin. Hercules jatkoi vakuuttavia otteitaan, kun se kaatoi VPS 2:n kotonaan peräti 5–1. Hercules on hävinnyt tällä kaudella vain yhden ottelun ja kivunnut viime kierroksilla sarjataulukossa vauhdilla ylöspäin. Kotivahva RoPS ansaitsee ottelussa 55 prosentin suosikkiaseman, mutta mukaan kupongille tarttuu myös vieraiden yllätysvoitto.PK-37 sai viime kierrokselta pisteen mukaansa, kun vierasottelu GBK:ta vastaan päättyi isäntien hienoisesta hallinnasta huolimatta 1–1. FCV koki hyvästä peliesityksestä huolimatta neljännen peräkkäisen tappion, kun JBK haki pisteet Vaajakoskelta 3–0-voitolla. Luvassa on tasainen kamppailu, jossa pisteet ovat kummallekin elintärkeät loppukautta ajatellen. PK-37 on kotona 40 pinnan suosikki ja kohteessa on tyytyminen kotivarmaan.OLS teki sen, mistä moni Kakkosen C-lohkon joukkue on jäänyt haaveilemaan: joukkue aiheutti SJK Akatemialle kauden ensimmäisen pistemenetyksen. OLS onnistui paineesta huolimatta puolustamaan pisteen itselleen, ja SJK:n kotikentällä pelattu ottelu päättyi 0–0. VIFK pelasi kotonaan vastaavanlaisen ottelun, kun RoPS 2 joutui niin ikää tyytymään hallinnasta huolimatta maalittomaan tasapeliin. Hyvävireinen OLS on joukkueista laadukkaampi ja ansaitsee kotonaan noin 58 prosentin suosikkiaseman heikosti vieraissa pelannutta VIFK:iä vastaan. Kotivoitto varmaksi.NJS jäi ennen sarjataukoa pelatussa paikallisottelussa pahasti JäPSin jalkoihin, kun isännät iskivät taululle rumat 5–0-lukemat. PEPO otti kauan kaivatun voiton, kun se kaatoi ennen sarjataukoa kotonaan Klubi 04:n 4–0. Lappeenrantalaisryhmän tasonnostoa on ehditty jo odottaa kauan, ja joukkueen suunta on loppukauden sarjataulukossa ylöspäin. PEPO lienee saanut tauon aikana itseluottamustaan takaisin ja lähtee otteluun noin 45 prosentin vierassuosikkina. Ristikakkonen kupongille.Viikingit joutui pelaamaan ennen sarjataukoa kaksi haastavaa kärkipään kamppailua ja ansaitsi pisteet niin Jippoa kuin MP:ta vastaan. Kymmenen tappiotonta ottelua ei jätä selittelyille sijaa. Joukkue on sarjassa ansaitusti jaetulla kakkossijalla. Sudet koki kauden ensimmäisen voittonsa jälkeen jälleen täystyrmäyksen, kun se hävisi kotonaan ansaitusti MiPK:ä vastaan 0–4. Tasoero puhuu isäntien puolesta. Viikingit lähtee otteluun noin 65 prosentin suosikkeina, eikä kotivoitto kaipaa rinnalleen vaihtomerkkejä.VJS:n tilanne lohkon pohjilla näyttää huolestuttavalta. Ennen taukoa joukkue hävisi Reippaan vieraana 0–1. JäPS äityi ennen sarjataukoa kovaan tuloskuntoon ja on pelannut jo peräti kuusi ottelua tappioitta. Ennen taukoa se jyräsi ansaitusti paikalliskamppailussa NJS:n 5–0. Hyvävireinen JäPS on vieraskentälläkin noin 47 prosentin suosikki ja kohteessa tartutaan rohkeasti varmaan vierasvoittoon.FC Espoo joutui tyytymään tasapeliin mitellessään Espoon herruudesta paikallisvastustaja EPS:aa vastaan. Paikalliskamppailu päättyi FC Espoon hallinnasta huolimatta maalittomaan tasapeliin. KaaPo joutui viime kierroksella nöyrtymään kotonaan sarjakärki Gnistanille 0–1, mutta ottelu oli äärimmäisen tasainen. Tasapeliä olisi voinut pitää oikeudenmukaisena. FC Espoo on kotonaan noin 42 prosentin suosikki, mutta kohteessa kiinnostavimmat merkit löytyvät isäntien ohituksesta.SalPa oli viime kierroksella epäonninen hävitessään KäPalle vieraissa 1–2. Ottelu oli pelitapahtumien valossa varsin tasainen. EPS onnistui nollaamaan Espoon paikalliskamppailussa ennakkosuosikki FC Espoon sen paremmista maalintekopaikoista huolimatta maalittomaan tasapeliin päättyneessä ottelussa. SalPan tuloskunnossa ei tauon jälkeen ole ollut kehumista, mutta se ansaitsee silti sarjanousija EPS:aa vastaan kotonaan hieman päälle 70 prosentin suosikkiaseman. Kotivoitto kelpaa varmaksi.Alla oleva taulukko avautuu ja kutistuu klikkaamalla otsikkoa.