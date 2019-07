Jalkapallo

Real Madrid syrjäytti ManU:n arvokkaimman jalkapalloseuran piikkipaikalta

Real Madrid syrjäytti ManU:n arvokkaimman jalkapalloseuran piikkipaikalta

22.7. 21:12

jalkapallo Myös FC Barcelona kiilasi Manchester Unitedin edelle.

Real Madrid on maailman arvokkain jalkapalloseura. Talouslehti Forbesin perinteisessä listauksessa espanjalaisjätti syrjäytti vajaan 3,8 miljardin arvollaan kärkipaikalta englantilaisen Manchester Unitedin.



Espanjalaisseurojen kaksoisvoiton varmisti vertailussa toiseksi noussut Barcelona noin 3,6 miljardin euron lukemalla. Kolmanneksi pudonneen ManU:n arvo on noin 3,4 miljardia euroa.



Kaikkien palloilulajien vertailussa ykkönen oli neljännen kerran peräkkäin amerikkalaisen jalkapallon NFL-seura Dallas Cowboys, jonka arvoksi lasketaan lähes 4,5 miljardia euroa. Ennen Real Madridia listalla toisena on baseballseura New York Yankees.



Maailman arvokkaimpien jalkapalloseurojen vertailussa kärkikymmenikössä on kuusi englantilaista valioliigaseuraa.



Korjattu summat oikeiksi Klo 21.22.