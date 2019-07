Jalkapallo

Vakio: HJK on vain haastaja Ilveksen vieraana

1: Ilves–HJK 1

Veikkausliiga.

2: KPV–SJK X2

Veikkausliiga.

3: VPS–FC Lahti 1

Veikkausliiga.

4: TPS–Haka 12

Ykkönen.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

5: EIF–AC Kajaani 12

Ykkönen.

6: KaaPo–Gnistan X2

Kakkonen, lohko B.

7: Honka Akatemia–P-Iirot 1

Kakkonen, lohko B.

8: EPS–FC Espoo X2

Kakkonen, lohko B.

9: KäPa–SalPa 2

Kakkonen, lohko B.

10: FCV–JBK X2

Kakkonen, lohko C.

11: KajHa–KuFu-98 2

Kakkonen, lohko C.

12: SJK Akatemia–OLS 1

Kakkonen, lohko C.

13: AIK–Helsinborg 1

Allsvenskan.

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 Ilves-HJK 1 2 KPV-SJK X 2 3 VPS-FC Lahti 1 4 TPS-Haka 1 2 5 EIF-AC Kajaani 1 2 6 KaaPo-Gnistan X 2 7 Honka Akatemia-P-Iirot 1 8 EPS-FC Espoo X 2 9 KäPa-SalPa 2 10 FCV-JBK X 2 11 KajHa-KuFu-98 2 12 SJK Akatemia-OLS 1 13 AIK-Helsingborg 1 Järj. (6+0), 16,00 e