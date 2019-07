Jalkapallo

Vakio: KPV kelpaa myös peliprosenttien valossa – joko vihdoin aukeaa, PEPO?

1: Honka–KuPS 1

Veikkausliiga:

2: KPV–VPS 1

Veikkausliiga:

3: RoPS–IFK Mariehamn X2

Veikkausliiga:

4: MuSa–Haka 2

Ykkönen:

5: AC Kajaani–TPS 2

Ykkönen:

6: Jaro–KTP 12

Ykkönen:

7: AC Oulu–TPV 1

Ykkönen:

8: MyPa–EIF X2

Ykkönen:

9: Kiffen–Klubi 04 2

Kakkonen, lohko A:

10: Jippo–Viikingit X2

Kakkonen, lohko A:

11: Reipas–NJS X2

Kakkonen, lohko A:

12: JäPS–PEPO X2

Kakkonen, lohko A:

13: SJK Akatemia–RoPS 2 1

Kakkonen, lohko C:

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 Honka–KuPS 1 2 KPV–VPS 1 3 RoPS–IFK Mariehamn X 2 4 MuSa–Haka 2 5 AC Kajaani–TPS 2 6 Jaro–KTP 1 2 7 AC Oulu–TPV 1 8 MyPa–EIF X 2 9 Kiffen–Klubi 04 2 10 Jippo–Viikingit X 2 11 Reipas–NJS X 2 12 JäPS–PEPO X 2 13 SJK Akatemia–RoPS 2 1 Järj. (6+0), 16,00 e



+ Pelijakauma vihjettä laadittaessa Kohde Ottelu 1 x 2 1 Honka–KuPS 50 28 22 2 KPV–VPS 41 33 27 3 RoPS–IFK Mariehamn 44 29 28 4 MuSa–Haka 18 18 64 5 AC Kajaani–TPS 17 20 63 6 Jaro–KTP 64 21 15 7 AC Oulu–TPV 72 18 11 8 MyPa–EIF 48 27 24 9 Kiffen–Klubi 04 26 29 45 10 Jippo–Viikingit 39 32 29 11 Reipas–NJS 64 21 15 12 JäPS–PEPO 49 26 26 13 SJK Akatemia–RoPS 2 65 19 15