Jalkapallo

Vakio: KPV vie jumbofinaalin

1: Honka–KuPS 1X

Veikkausliiga:

2: KPV–VPS 1

Veikkausliiga:

3: RoPS–IFK Mariehamn X2

Veikkausliiga:

4: MuSa–Haka 2

Ykkönen:

5: AC Kajaani–TPS X2

Ykkönen:

6: Jaro–KTP 1

Ykkönen:

7: AC Oulu–TPV 1

Ykkönen:

8: MyPa–EIF 12

Ykkönen:

9: Kiffen–Klubi 04 2

Kakkonen, lohko A:

10: Jippo–Viikingit X2

Kakkonen, lohko A:

11: Reipas–NJS 1

Kakkonen, lohko A:

12: JäPS–PEPO X2

Kakkonen, lohko A:

13: SJK Akatemia–RoPS 2 1

Kakkonen, lohko C:

Honka pelasi viimeksi vieraissa IFK Mariehamnia vastaan 2–2 ja joutui tyytymään tasapeliin kahden maalin johtoasemastaan huolimatta. KuPS pelasi vieraissa 1–1-tasapelin HJK:ta vastaan ollen suurimman osan ottelusta vastaantulijana, mutta viime hetken osuma toi kuopiolaiset tasoihin. Honka voittaa ottelun noin 50 pinnan todennäköisyydellä.KPV pelasi viikonloppuna yöttömän yön ottelussa RoPSia vastaan, mutta joutui tyytymään tasapeliin. KPV pääsi pelaamaan miesylivoimalla suurimman osan ottelusta, mutta ei onnistunut hyödyntämään ylivoimaansa eikä rangaistuspotkua. VPS joutui taipumaan kotonaan Ilvekselle 2–1, vaikka oli ottelun ensimmäisen puoliajan hyvin pelissä mukana. KPV on noin 47 pinnan suosikki ja kelpaa varmaksi.RoPS pelasi viikonloppuna yöttömän yön ottelussa kotikentällään 0–0-tasapelin ja oli onnekas saadessaan pisteen ottelusta. IFK Mariehamn pelasi kotonaan 2–2 Hongan kanssa ja lopputulosta voi pitää pelitapahtumiin nähden oikeutettuna. RoPS on ottelussa noin 40 pinnan suosikki, mutta isännät ovat asetettava kohteessa ohituskaistalle.MuSa oli jälleen lähellä ryöstää täyden pistepotin Jaron vieraana, mutta isäntien kaksi lisäajan maalia toivat Jaron tasoihin ja ottelu päättyi oikeutetusti 3–3. Haka isännöi viime kierroksella Oulua ja otti vakuuttavan esityksen päätteeksi voiton 2–1. Haka on tällä hetkellä kiistattomasti Ykkösen paras ryhmä ja on vaikeaa nähdä kenenkään pystyvän haastamaan joukkueen suoraa liiganousua. MuSan hyvistä viime aikaisista tuloksista huolimatta Haka on vieraskentälläkin noin 60 pinnan suosikki.Kajaani pelasi viimeksi kelvollisen ottelun MyPaa vastaan, vaikka joutuikin tyytymään tasapeliin. TPS puolestaan jyräsi kotonaan odotetusti EIF:n yli ja tyylitteli Kupittaalla taululle 4–0. Kajaani saa viimeksi pelikiellossa olleet hyökkääjänsä takaisin vahvuuteen, mutta TPS vie ottelun siitä huolimatta nimiinsä noin 50 pinnan todennäköisyydellä. TPS:n osalta on kuitenkin nähty myös kompurointia ja ACK olisi ansainnut enemmän kuin tämän hetkisen jumbosijan sarjassa. Vierasvoitto tasapelivarmistuksella on edullisin valinta.Jaro kohtasi viimeksi kotonaan MuSan. 3–3 päättynyt ottelu tiivistää hyvin Jaron tämän kauden joukkueen, joka pystyy luomaan hyviä maalipaikkoja liukuhihnalta, mutta jokainen vastustajan pallonriisto saattaa luovuttaa vastaavan maalipaikan omaan päähän. KTP hävisi viimeksi kotonaan Hakalle 1–0 ja vain Hakan heikko viimeistely esti lukemien menemistä rumaksi. Jaro voittaa ottelun noin 60 pinnan todennäköisyydellä ja pääsee otteluun hieman tuoreemmin jaloin kuin viikolla pelaava KTP.AC Oulun vierailu Valkeakoskella jäi pelillisesti hyvin aneemiseksi. Oulu onnistui tekemään maalin pelin ensimmäisellä minuutilla, minkä jälkeen joukkue ei luonut yhtään hyvää maalintekopaikkaa. TPV joutui taipumaan viimeksi vieraissa MuSaa vastaan 0–1, mutta ottelu oli tasainen kamppailu, josta tasapeli olisi ollut loogisin lopputulos. Oulu on vaikeuksistaan huolimatta kotonaan hieman yli 60 pinnan suosikki.MyPa haki viimeksi itselleen tärkeän vieraspisteen. Kajaani vei ottelun parhaat maalipaikat nimiinsä, mutta MyPan periksiantamattomuus kantoi hedelmää ottelun loppuhetkillä tasoitusmaalin muodossa. EIF hävisi viimeksi nöyryyttävästi 0–4 TPS:n vieraana, mikä johti myös päävalmentaja Gabriel Garcia Xatartin potkuihin. MyPa on kotonaan hieman alle 40 pinnan suosikki, eikä uusi valmennus viikon aikana ehdi tehdä suuria muutoksia EIF:n peluutuksessa.Kiffen haki viime kierroksella jälleen onnekkaan tuloksen, kun vierasottelu Viikinkejä vastaan päättyi isäntien vyörytyksestä huolimatta 2–2. Klubi 04 on pelannut jo neljä tasapeliä peräkkäin, joista viimeisin vieraissa Reipasta vastaan päättyi 1–1. Kiffen on toistaiseksi ollut alkukaudesta onnekas, kun Klubi olisi pelitapahtumien valossa oikeutettu toteutunutta sarjapistemäärää suurempaan saldoon. Klubi ansaitsee vieraskentälläkin hieman yli 40 pinnan suosikkiaseman.Jippo pelasi tämän kauden otteisiinsa nähden epätyypillisen ottelun, kun vieraspeli MiPKiä vastaan päättyi 4–3-voittoon. Pistepottia ei kuitenkaan voi pitää ansaittuna, sillä MiPK vei selvästi maaliodottaman ottelussa. Viikingit viimeksi tyytymään pistejakoon kotonaan Kiffeniä vastaan 2–2 päättyneessä ottelussa. Jippo on kotikentällään vain marginaalinen suosikki ja kauden ensimmäinen tappiokin on jossain vaiheessa väistämättömästi edessä. Kohteen parhaat edut löytyvät isäntien ohituksesta.Reipas haki viime kierroksella pisteen vieraillessaan Lappeenrannassa. Piste ei pelitapatumiin nähden ollut täysin ansaittu, mutta joukkue taisteli viimeisen vartin vajaamiehisenä, mikä nostaa suorituksen arvoa. NJS kohtasi viimeksi kotonaan Sudet ja otti täydet kolme pistettä vakuuttavalla peliesityksellä. Reipas on joukkueista pykälän laadukkaampi ja on kotonaan hieman yli 50 pinnan suosikki. Edukseen kotikentällään esiintynyt Reipas kelpaa runkovarmaksi.Voitto antoi odottaa JäPSin leirissä viiden ottelun verran, ennen kuin joukkue kaatoi kotonaan sarjan heittopussin Sudet 6–1. PEPOn via dolorosa sai jatkoa joukkueen joutuessa tyytymään pelitapahtumien hallinnasta ja varttitunnin miesylivoimasta huolimatta pistejakoon kotona Reipasta vastaan. Kumpikin joukkue on totuttu näkemään A-lohkon ylemmässä kastissa, mutta nyt molemmat ovat luisuneet lähelle putoamisviivaa. Ottelun todennäköisyyskenttä jakautuu tasan ja parhaat edut löytyvät isäntien ohituksesta.SJK Akatemia jatkoi sunnuntaina hurjaa virettään, kun VPS 2 kaatui vieraskentällä ansaitusti 2–0. Sarjassa heti SJK:n kintereillä oleva RoPS 2 kaatoi puolestaan odotetusti kotikentällään Kajaanin Hakan 5–1. Isännät eivät ole kymmenen pelatun ottelun jälkeen menettäneet pistettäkään ja omissa on soinut vain kolmesti, mutta kärkikamppailuun vieraana saapuva RoPS on iskenyt maaleja vielä SJK:takin kovemmalla yli kolmen maalin keskiarvolla per ottelu. Isännät ovat hieman alle 60 prosentin suosikkeja, mutta vauhdikas kärkikamppailu voi kääntyä vieraillekin.Alla oleva taulukko avautuu ja kutistuu klikkaamalla otsikkoa.