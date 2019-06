Romario, Baggio, Brolin, Hagi... Kuvat kertovat, miten USA:n MM-kisojen unohtumattomat futistähdet ovat muuttuneet – näin he elävät nyt

Jalkapallo

Romario, Baggio, Brolin, Hagi... Kuvat kertovat, miten USA:n MM-kisojen unohtumattomat futistähdet ovat muuttu

Romario ja Bebeto









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Roberto Baggio









Tomas Brolin

Silloin





Nyt





Hristo Stoitshkov

Silloin





Nyt





Gheorghe Hagi









Paolo Maldini









Marc Overmars









Jorge Campos









Michel Preud’homme