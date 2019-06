Elämänmuutos, jota ei osattu aavistaa – meksikolaisen olympiavoittajan juhla 90 000 ihmisen edessä vaihtui hiljaiseen arkeen Pohjanmaalla

Jalkapallo

Elämänmuutos, jota ei osattu aavistaa – meksikolaisen olympiavoittajan juhla 90 000 ihmisen edessä vaihtui hil

https://www.is.fi/haku/?query=hulkin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





















Los Mexicanos





Perhe muutti toiseksi kaudeksi Suomeen