Vakio: VPS ja RoPS ohipeleinä

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 HJK - KuPS 1 2 2 VPS - Ilves X 2 3 RoPS - KPV X 2 4 Haka - AC Oulu 1 2 5 Jaro - MuSa 1 6 AC Kajaani - MyPa 1 7 PEPO - Reipas 1 8 Viikingit - Kiffen 1 9 P-Iirot - EPS 1 10 Gnistan - KäPa 1 11 FC Espoo - FC Jazz X 2 12 SalPa - Ilves 2 1 13 FCV - Hercules 1 X Järj. (6+0), 16,00 e



HJK:lle jäi metroderbyn niukasta 0–1-tappiosta paha maku suuhun, sillä joukkue pelasi erityisesti puolustussuuntaan laadukkaasti. KuPS otti itselleen niin tuloksellisesti kuin henkisestikin tärkeän voiton VPS:n kustannuksella. Kumpikin joukkue rasittuu viikolla, mutta HJK ansaitsee silti kotonaan selvän 60 pinnan suosikkiaseman. Kohde rastitetaan usein osuvan kotivoiton ja arvoa nostavan vierasvoiton kautta.VPS ei ole onnistunut voittamaan vielä ainuttakaan ottelua ja kriisin ainekset alkavat olla ilmassa. Murheenkryyniksi on jälleen muodostumassa hyökkäyksen tehottomuus, ja myös puolustuspelaaminen on ollut epäorganisoitua. Ilveksen kausi sujuu suunnitelmien mukaisesti, kun Suomen cupin voitto ja sijoitus liigan kärkipäässä olivat juhannuksena hallussa. Ilves on vähämaalisessa ottelussa noin 50 pinnan suosikki. Kohde rastitetaan isännät ohittaen.RoPS sai kolmen tappion putkensa poikki, kun FC Lahti kaatui vieraissa 2–1. RoPS oli ottelussa alusta lähtien niskan päällä ja voitto oli täysin ansaittu. KPV:n paluu tauolta ei sujunut yhtä mallikkaasti, kun hyvästä ottelun alusta huolimatta FC Inter haki pisteet Kokkolasta. Tämä ottelu pelataan poikkeuksellisesti kymmeneltä illalla. RoPS on kotonaan hieman päälle 40 pinnan suosikki, mutta vähämaalisuuteen nojaavassa ottelussa edut löytyvät isäntien ohituksesta.Haka on ollut alkukauden perusteella sarjan ylivoimaisesti paras joukkue ja on vaikea nähdä kenenkään pystyvän uhkaamaan suoraa sarjanousua. AC Oulun tilanne on päinvastainen ja 1–0-kotitappio KTP:tä vastaan johti odotetusti päävalmentajan vaihtoon. Mikäli Oulun hyökkäyspään lukot saadaan nopeasti auki, joukkueella on saumat karsintapaikkaan.Jaron onni kääntyi viimein, kun se kaatoi Ekenäsin kotonaan 3–0. Jaron pistesaldon olisi pitänyt kertyä pelitapahtumiin nähden huomattavasti reilummin, mutta joukkue on silti pitänyt paikkansa kärjen takana. MuSa on ottanut kaksi peräkkäistä vierasvoittoa, joista kummassakaan sitä ei voinut pitää huomattavasti parempana joukkueena hyvistä tuloksista huolimatta. Jaro lähtee otteluun kotikentällään noin 70 pinnan suosikkina.AC Kajaanin kausi on ollut haasteellinen niin loukkaantumisten kuin pelillisten asioiden osalta, mutta pelitapahtumiin nähden joukkue ei ansaitse paikkaansa sarjan jumbona. MyPalla taas on ollut onni ajoittain puolellaan, mistä hyvänä osoituksena 3–1-kotivoitto Tepsistä ottelussa, jossa MyPa ei pelitapahtumiin nähden ollut selvästi parempi joukkue. Viikkokierros tuo kummallekin ylimääräistä rasitusta. Kajaanin kauden toinen voitto toteutuu noin 56 pinnan todennäköisyydellä.PEPOn peli on tällä hetkellä pahasti umpisolmussa. Joukkue oli ennen juhannustaukoa kärsinyt kolme peräkkäistä tappiota otteluista, joihin kaikkiin se lähti ennakkosuosikkina. Sarjanousija Reipas ei ole tullut Kakkoseen kumartelemaan ja kuuluu luokaltaan sarjan keskikastiin, mistä osoituksena viime kierroksen 5–1-voitto niin ikään täksi kaudeksi sarjaan nousseiden Susien kustannuksella. PEPO on kotonaan hieman alle 60 pinnan suosikki. Kohteessa on pakko tyytyä kotivoittoon lappeenrantalaisten vaikeuksista huolimatta.Viikingit on voittanut viisi viimeisintä otteluaan. Se on myös ansainnut paikkansa sarjassa toisena ja eikä ole ollut erityisen onnekas pelitapahtumiin nähden. Kiffenin alkukausi on sujunut tuloksellisesti hyvin, mutta joukkue on ollut myös onnekas. Viimeksi tuurit tasoittuivat, kun se hävisi tasaisen ottelun kotonaan NJS:lle 2–0. Lepoetua nauttiva Viikkarit ansaitsee kotonaan noin 58 pinnan suosikkiaseman.Pallo-Iirojen peliesityksissä on nähty runsaasti vaihtelua. Joukkue on pystynyt viemään päänahkoja kärkipään porukoilta, mutta vastaavasti sulanut otteluissa, joissa voimasuhteet ovat olleet tasaisemmat. EPS ei ole alkukaudesta pystynyt omaksumaan Kakkosen vaatimustasoa, sijoituksen ollessa sarjataulukossa ohuesti putoamisviivan yläpuolella. Sarjanousijoiden kamppailu, jonka vakuuttavammin kautensa aloittanut P-Iirot voittaa hieman päälle 50 pinnan todennäköisyydellä.Gnistan pelaa tällä hetkellä futista, johon sen Kakkosen tasolle laadukas ja kokenut materiaali oikeuttaakin. Joukkue on voittanut kahdeksasta pelaamastaan seitsemän ja hävinnyt kerran. KäPa ei ole pystynyt jatkamaan viime kauden tasollaan ja on putoamisviivan tuntumassa. Viimeksi joukkue pelasi vieraissa maalittoman tasapelin TamUa vastaan ja oli onnekas saadessaan pisteenkin mukaan. Gnistan on viikkokierroksen rasituksestaan huolimatta yli 70 pinnan suosikki.FC Espoo otti kahden tappion jälkeen voiton kaataessaan GrIFKin vieraissa 4–1 ja piti paikkansa kärjen tuntumassa. FC Jazz on parantanut alkukauden pelillisten vaikeuksien jälkeen ja pelannut neljä viime ottelua tappioitta. Espoo on vain marginaalinen suosikki, sillä se kärsii niin hyökkäyspään avainpelaajien pelikielloista kuin viikkokierroksen tuomasta rasituksesta.SalPalla on meneillään vaikea jakso. Kaksi edellistä ottelua on päättynyt tappioon. Ilves sai viimeksi kotonaan hanat auki Pallo- Iiroja vastaan ja voitti 8–0. Kumpikin joukkue pelaa viikkokierroksella haastavat ottelut, mikä vaikeuttaa tähän otteluun valmistautumista. SalPan voitto toteutuu kotikentällä noin 57 pinnan todennäköisyydellä, mikä riittää joukkueen viime aikaisista vaikeuksista huolimatta varmaksi asti.FCV on alkukauden haasteiden jälkeen päässyt tasolleen ja pystynyt ottamaan tärkeitä voittoja peleistä, joihin se on lähtenyt suosikkina. Hercules on pelannut kuusi ottelua tappioitta, mutta pelin taso on heitellyt ja joukkueella on ollut vaikeuksia kenttätasapainon kanssa. Joukkueet ovat luokaltaan samaa kaliiberia ja FCV ansaitsee viikkokierrokselta yhden päivän lepoedun. Sen ja kotiedun turvin FCV:n voiton todennäköisyys on hieman päälle 40 prosenttia.Alla oleva taulukko avautuu ja kutistuu klikkaamalla otsikkoa.