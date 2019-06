Jalkapallo

Videotarkistukset tuhosivat kahden MM-joukkueen haaveet – Suomen maajoukkuemaalivahti: ”Ärsyttävää”





Ranskassa pelattavissa naisten MM-kisoissa pelataan illalla viimeiset alkulohkojen ottelut. Kahtena edellisenä päivänä isoiksi puheenaiheiksi ovat nousseet rangaistuspotkut, jotka on uusittu, kun videoerotuomarit ovat havainneet maalivahtien liikkuneen maaliviivalta eteenpäin ennen kuin pallo on liikkunut.– Onhan se suoraan sanottuna vähän ärsyttävää. Aina veskarit ovat rangaistuspotkuissa pikkasen varastaneet, jos niitä alkaa hidastuksista katsoa. Aika mahdotonta niitä on torjua, jos pitää olla ihan paikallaan.– Totta kai ymmärrän sen säännön, ettei liikaa saa varastaa. Tarkkana saa olla, kun niistä jaetaan nyt varoituksia. Maalivahdeilla on vielä menossa vähän opiskeluvaihe ennen kuin uuteen sääntöön tottuu, Suomen naisten maajoukkuevahti Tinja-Riikka Korpela https://www.is.fi/haku/?query=tinja-riikka+korpela sanoo Ilta-Sanomille.Rangaistuspotkut on uusittu sekä Nigeria–Ranska- että Skotlanti–Argentiina-otteluissa. Ensimmäisessä ottelussa Ranskan Wendie Renard https://www.is.fi/haku/?query=wendie+renard laukoi ensimmäisen yrityksensä ohi maalin. Nigerian maalivahti Chiamaka Nnadozie https://www.is.fi/haku/?query=chiamaka+nnadozie aavisti oikeaan nurkkaan, muttei osunut palloon.Toisessa ottelussa Skotlannin maalivahti Lee Alexander https://www.is.fi/haku/?query=lee+alexander torjui Argentiinan Florencia Bonsegundon https://www.is.fi/haku/?query=florencia+bonsegundon laukauksen. Bonsegundon uusintayritystä Alexander ei enää pysäyttänyt.Videoratkaisuilla oli merkitystä myös siksi, että Nigeria olisi jo varmistanut paikan neljännesvälierissä, mikäli Renardin rangaistuspotkua ei olisi uusittu. Skotlanti olisi noussut lohkokolmoseksi ja olisi kiinni jatkopaikassa, jos Argentiina ei olisi saanut uutta mahdollisuutta.

Rangaistuspotkuissa pelaajilla on käytännössä aina etu. Viedäänkö maalivahdeilta nyt mahdollisuuksia?

– Joo, varsinkin nyt Ranskan tapauksessa. Siinä ensimmäinen veto meni kokonaan ohi maalin. Siinä ei ollut minusta maalivahdilla mitään tekemistä. Ja sitten pelaaja sai uuden mahdollisuuden ja teki maalin. Veskarin näkökulmasta se on aika ärsyttävää.

Olisiko Ranskan pelissä ollut oikeudenmukaisempaa, ettei rangaistuspotkua olisi uusittu?





– Joo. Jos maalivahti torjuu ja on lähtenyt vastaan liian aikaisin, silloin ymmärrän, jos se otetaan uudestaan. Mutta jos vetää ohi, ja maalivahti lähtee vastaan sekunnin kymmenyksen liian aikaisin, jota kukaan ei huomaa, silloin minusta on turha lähteä uusimaan.Vaikka kaksi rangaistuspotkua ja niiden uusimiset ovat nousseet isoksi puheenaiheeksi, Korpela ei tyrmää uutta videojärjestelmää eli VARia.– Se on kaiken kaikkiaan hyvä juttu. Silloin saadaan tuomiot menemään oikein päin. Jotenkin sitä pitäisi saada sujuvammaksi, mutten tiedä, miten. Olisiko siten, että päätös tulee suoraan tuomarille korvanappiin, eikä enää tarvitse mennä itse katsomaan tilannetta? Siinä menee nyt eniten aikaa. Tässä on menossa kaikilla vähän opetteluvaihe. Se muuttuu kyllä sujuvammaksi, kun kaikki osapuolet tottuvat siihen.

Pitäisikö syksyllä alkavissa EM-karsinnoissa olla VAR käytössä?