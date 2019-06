Nyt puhuu sairaalaan joutunut Ilveksen kannattaja – anoi turhaan armoa järjestysmieheltä: ”Älä! Älä!”

Jalkapallo

Kun loppuvihellys soi, Ilveksen kannattajakatsomo repeää riemuun. Heidän seuransa on voittanut Suomen cupin ja samalla ensimmäisen pokaalinsa 29 vuoteen.Seuraavien sekuntien aikana kannattajien voitonjuhla muuttuu kuitenkin paprikakaasun sekaiseksi kaaokseksi.Kannattajilla on ympäri jalkapalloilevan maailman tapana rynnätä kentälle sarjanousun, mestaruuden tai cup-voiton varmistuttua. Maarianhaminassa kentälle meno oli kuitenkin kielletty. Linjauksesta oli tiedotettu etukäteen useampaan kertaan.Muutamaan kannattajaan kuulutukset eivät tepsineet. Sen jälkeen järjestyksenvalvojat ottivat kovemmat keinot käyttöön.Sosiaalisessa mediassa on kiertänyt katsomosta kuvattu video, josta näkee kuinka järjestyksenvalvojat suihkuttavat kentän puolelta mainosaidan takana olevia kannattajia.Yksi suihkutettavista kävelee aidan takana järjestysmiehen ohi, toinen seisoo paikallaan kädet ylhäällä, kolmas näyttää suihkuttaneelle järjestyksenvalvojalle keskisormea katsomosta.Kaikki kolme kannattajaa saavat suihkut naamalleen. Osalle muista kannattajista sumutetta kulkeutuu tuulen mukana.Tässä vaiheessa aikaa loppuvihellyksestä oli ehtinyt kulua korkeintaan 30 sekuntia.– En ollut missään vaiheessa menossa kentälle, mutta sain silti kolme kertaa kaasut naamalleni, vaikka huusin pitkän aikaa, että ”Älä! Älä sumuta!”, sairaalaan päätynyt kannattaja kertoo Ilta-Sanomille.IS julkaisee kannattajan kommentit nimettöminä tapauksen saaman julkisuuden sekä sen arkaluonteisuuden vuoksi. Kannattaja ei halua nimeään julkisuuteen.Järjestyksenvalvonnasta vastannut turvallisuusalan yhtiö Safetor kommentoi lauantain tapahtumia maanantai-iltana julkaisemassaan tiedotteessa.– Ottelun järjestäjä antoi Safetorin järjestyksenvalvojille ehdottoman käskyn estää faneja tulemasta kentälle juhlimaan. Järjestäjän turvallisuuspäällikön alaisuudessa toimivat esimiehet esittivät ääneen arvionsa siitä, että käsketyn nollatoleranssin toteuttaminen voi olla mahdotonta ilman kiinniottoja ja uhkaavia tilanteita.– Kentälle juoksi kannattajia, jotka otettiin järjestyksenvalvojien toimesta kiinni. Kiinniottojen jälkeen lisää kannattajia yritti tulla uhkaavasti kiinniottajia kohti. Muut järjestyksenvalvojat joutuivat käyttämään kaasusumutinta hätävarjeluna, suojatessaan kiinniottoja suorittavia henkilöitä, yhtiö perusteli tiedotteessaan.Paprikakaasu on rajua ainetta. Se aiheuttaa iholle ja silmiin joutuessaan kirvelyä ja voimakasta poltteen tunnetta. Oireiden on tarkoitus lamauttaa henkilön viemällä tältä näkökyky 10–20 minuutiksi.Hänen tapauksessaan paprikakaasun vaikutukset olivat tavallistakin vakavammat piilolinssien takia.– En saanut piilolinssejä pois, en pystynyt avaamaan silmiäni eikä kipu hellittänyt. Siksi stadionille jouduttiin tilaamaan ambulanssi.Ambulanssi kuljetti kannattajan Ahvenanmaan keskussairaalaan.– Siellä minulta saatiin vihdoin piilolinssit pois. Olin 45 minuuttia silmähuuhtelussa.Kaikkiaan sairaalahoitoon joutui kaksi Ilveksen kannattajaa.IS kertoi jo tiistaina, että tapahtumista on jätetty ainakin kaksi rikosilmoitusta Ahvenanmaan poliisille. Lisää on tulossa.– Olen tekemässä rikosilmoitusta. Tänään varmaan saan sen eteenpäin, kannattaja kertoi tiistaina.Lauantain tapahtumia tutkii myös Suomen urheilun eettinen keskus Suek Palloliiton pyynnöstä.Safetor kertoi tiedotteessa käynnistäneensä omavalvontaprosessin.– Päämääränä on kehittää toimintaamme entisestään ja varmistaa, että kaikki työntekijät ovat varmasti soveltuvia suorittamaan heille määriteltyjä tehtäviä.